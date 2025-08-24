La 'mudanza' soñada de los López Obrador a España: de exigir perdón al Rey a fijarse en el barrio más lujoso de Madrid

La vida da muchas vueltas. Cinco palabras que a veces las personas utilizan como comodín para rellenar una conversación vacía o para no dejar un silencio incómodo, pero que en ocasiones, pueden convertirse en el mejor resumen de una historia.

Esas cinco palabras podrían escribir el guion de la vida de Beatriz Gutiérrez Müller, más conocida por ser la mujer de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El politólogo y escritor natural de Tepetitán accedió al poder en el año 2018.

Y tan solo tres meses después, protagonizó un hecho que rompió casi por completo las relaciones diplomáticas con España. AMLO, como se le conoce por sus siglas, firmó una carta en la que exigía al rey Felipe VI que, en nombre de todo el país, pidiera perdón por la conquista y colonización de México.

Sin embargo, con el paso del tiempo, trascendió de manera no oficial que el peso de aquella afrenta recayó más sobre la figura de la propia Beatriz, instigadora principal del envío de la polémica misiva, que sobre la del expresidente. Y ahora, seis años después, es cuando su vida ha virado por completo.

Tal y como adelantó ABC, y como han confirmado varios medios desde América Latina, Beatriz y su hijo Jesús Ernesto, el menor de los cuatro descendientes de AMLO, han valorado la posibilidad de mudarse a España. Concretamente, cerca de la ciudad de Madrid. A la exclusiva urbanización de La Moraleja.

Los planes de los López Obrador

Andrés Manuel López Obrador dejó de ser presidente de México el 30 de septiembre del año 2024. Desde entonces, su distanciamiento y el de su familia con la dirección del país, ahora en manos de Claudia Sheinbaum, es cada vez más notable.

Estas divisiones no solo han aparecido en casa de los López Obrador en el aspecto político, sino también en el familiar. Un paso que podría confirmar esta deriva definitivamente es la idea que ha sobrevolado la cabeza de Beatriz, quien sopesa una 'mudanza' soñada a España.

Hace unos meses, Gutiérrez Müller decidió pedir la nacionalidad española. Amparándose en la ley de Memoria Democrática del PSOE, le correspondería este derecho por ser nieta de catalanes por parte de madre, y de castellanos, por parte de padre. Un proceso que diversos medios mexicanos dan ya por hecho.

Esto ocurrió en mayo de este año, pero unas semanas antes, en marzo, la esposa del expresidente de México solicitó el permiso de residencia para instalarse en Madrid. Este salto ahora podría estar más cerca de producirse que nunca.

Todo hace indicar que Beatriz Gutiérrez llegará a nuestro país, y más concretamente a la capital, para instalarse junto a su hijo Jesús Ernesto. Uno de los motivos de esta 'fuga' es que el joven tiene entre sus planes iniciar sus estudios universitarios en nuestro país. Concretamente, en la Complutense.

El chico de 18 años ya ha pasado parte de sus vacaciones de verano en Cantabria para ir teniendo una primera toma de contacto con España antes de iniciar su nueva vida. Juntos pasarán a formar parte de uno de los vecindarios más selectos de la región, ya que habrían elegido la zona de La Moraleja.

De esta forma, Beatriz Gutiérrez Müller pasaría en poco más de un lustro de renegar profundamente de España y de su historia a formar parte de su comunidad y a permitir que su hijo se instruya dentro de su sistema educativo universitario. Es un giro de guion propio de las mejores películas de Hollywood.

La esposa de López Obrador decidió salir, de aquella manera, al paso de estas informaciones que la situaban en nuestro país asegurando con un comunicado que ella no vivía en España. Sin embargo, todo hace indicar que su futuro pasa por este rincón perteneciente al municipio de Alcobendas.

Guitérrez Müller elige La Moraleja

A pesar de que la familia López Obrador, con Andrés Manuel y Beatriz a la cabeza, definieron la conquista española de los hombres de Hernán Cortés como un acto "tremendamente violento, doloroso y transgresor", ahora parecen haber superado ese rencor a España.

De alegar la supuesta "ilegalidad" de este hecho histórico a dejarse conquistar por los encantos de uno de los barrios más exclusivos de nuestro país. Y es que La Moraleja tiene todo lo que una familia de alta alcurnia podría desear: lujos, comodidades, exclusividad y aislamiento.

La Moraleja, el que podría ser el nuevo barrio de Beatriz y Jesús Ernesto en su asentamiento en España, es una lujosa urbanización residencial que pertenece al municipio de Alcobendas. Esta zona es conocida por dar cobijo desde hace ya muchos años a los rostros más ilustres del panorama nacional.

Por sus calles han pasado estrellas internacionales como Ava Gardner o referentes del arte y la cultura como Tita Cervera, Lola Flores, Rocio Jurado o Isabel Pantoja. Y más recientemente, actrices como Amaia Salamanca y Ana Obregón o futbolistas como Luka Modric o Marcelo.

Pertenece a la zona norte del área metropolitana de Madrid y linda con otros rincones exclusivos de la región como El Soto o El Encinar. Y entre todos ellos forman el núcleo poblacional más lujoso de toda España y uno de los más importantes de Europa. Se podría decir que la 'pseudo exprimera dama', cargo que nunca ocupó al ser abolido en su país, no tiene mal ojo.

Actualmente residen en este enclave cerca de 11.500 personas -1.600 en La Moraleja, 7.500 en El Soto y 2.500 en El Encinar- y conforman, además del punto de mayor concentración de la nobleza y la élite socioeconómica madrileña, una de las urbanizaciones con mayor renta per cápita del país.

Según datos del portal especializado Fotocasa, el precio medio de las viviendas en La Moraleja en estos momentos se encuentra rozando los 1.225.000 euros, y es que el metro cuadrado tiene un precio medio que ronda los 6.500 euros.

Sin embargo, el alto nivel de las personas que allí residen hace que las mansiones y chalets más exclusivos que actualmente se encuentran en venta superen incluso los 18 millones de euros, tal y como informa el portal especializado Idealista.

La casa más cara de La Moraleja.

Se trata de viviendas que tienen entre 6 y 9 habitaciones y que incluso superan los 2.500 metros cuadrados construidos con hasta 13.000 metros cuadrados de parcela. Por eso, en todas ellas abundan comodidades como los inmensos jardines, los jacuzzis, las saunas, los gimnasios privados, las salas de cine o las piscinas infinitas.

Lujos para cualquiera, pero indispensables en estas asombrosas mansiones solo al alcance de unos pocos. Junto a esta imperial urbanización existen dos centros comerciales que ofrecen todo tipo de servicios, desde hostelería y restauración hasta zonas recreativas, tiendas y cines. Y además, este exclusivo rincón de Madrid cuenta con hasta 17 centros educativos, ninguno de ellos público.

La gran variedad de personas que residen en La Moraleja, adinerados procedentes de infinidad de países, hace que muchos de estos centros sean internacionales. Pero si un aspecto destaca de este 'barrio' de Madrid por encima de otros similares es su seguridad.

La urbanización cuenta con cámaras de tráfico para vigilar las calles. Hay tres entidades de conservación con el fin de potenciar la protección de una zona que cuenta con su propio servicio de vigilancia 24 horas y un sistema de alarmas conectado.

Además, recientemente han aumentado las peticiones de restricción y cierre de los accesos a dicha urbanización, ya que actualmente la entrada a la zona residencial es libre al público. Y si los López Obrador son amantes del deporte, tendrán sin duda donde elegir.

La Moraleja cuenta con cinco clubes deportivos privados para los amantes del tenis, el rugby y el fútbol. Sin embargo, los deportes estrella para los residentes en la zona son el golf y la equitación. Tal es el carácter independiente de la urbanización, el cual intentó conseguir en los años 90, que desde hace poco más de una década tiene incluso su propio periódico, La Tribuna de La Moraleja.

Quién es Beatriz Gutiérrez Müller

La figura de la esposa de López de Obrador no ha acaparado tantos focos como la de su marido. Periodista e investigadora de profesión, llegó a la vida del diplomático cinco años antes de su matrimonio en 2006.

Ella fue, entre 2001 y 2002, directora de Difusión en el Gobierno de la Ciudad de México mientras AMLO estaba al frente como Jefe de Gobierno. Allí se conocieron e iniciaron una relación. Y debido a su fuerte carácter y a su preparación, pronto tuvo gran peso en las decisiones políticas del escritor.

Sin embargo, su episodio más cercano fue aquella carta que desde el año 2019 enfrenta de manera frontal a México y a España y de la cual se le considera la 'eminencia gris'. En aquella misiva se exigía a nuestro país que reconociera "su responsabilidad histórica por las ofensas, y disculpas y resarcimientos políticos" a conveniencia del país mexicano.

Uno de los principales hechos que le señalan es que, tras graduarse en Ciencias de la Comunicación, se sacó el doctorado en Letras Iberoamericanas con la tesis 'Memoria artificial en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España'.

En dicho trabajo analizaba el texto fundamental sobre la irrupción española en América y que firmaba el soldado Bernal Díaz del Castillo. Su tesis fue presentada como libro en febrero de 2019, solo unos meses antes de aquel acto que enfrentó a México con España bajo el mando de su marido.

En aquella carta se reconocía que la incursión militar de las tropas de Hernán Cortés fue el hecho "fundacional de la actual nación mexicana", la cual se produjo "mediante innumerables crímenes y atropellos". Un asunto que siempre ha sido de gran interés de Gutiérrez Müller por el choque cultural entre ambos pueblos.

La tensión que generó entre los dos países esta afrenta pública internacional superó el mandato de López Obrador y continuó con su sucesora, tanto en el partido como en la dirección del país. Tanto es así que el rey Felipe VI no fue invitado a la investidura de Claudia Sheinbaum por no responder a dicha carta.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2-i) y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller (i), dan la bienvenida al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau (2-d) y a su esposa Sophie Grégoire (d) en México.

Aquel duelo al sol que para muchos tiene a Beatriz Gutiérrez Müller como cerebro perdura hoy en día, ya que México sigue reclamando esas disculpas a España, corriente a la que se ha sumado cierto sector de la izquierda nacional.

Desde que surgieron los primeros rumores de su cambio de aires rumbo a España, allá por el mes de mayo, la esposa de López Obrador ha intentado atajarlos con mensajes como "yo vivo en nuestro bello México".

Ahora, también ha salido al paso de las informaciones que le sitúan, de manera provisional o permanente, pronto en España. Aunque siempre hablando del presente y no de un futuro cercano. De confirmarse, en Madrid podrá coincidir con otros líderes y exlíderes políticos de América Latina.

Y sobre todo, escenificar un distanciamiento geográfico con su marido, quien continuará en su residencia de Chiapas. Pero también con su sucesora en la presidencia, con quien parece mantener una tensa relación por algunos mensajes publicados por la propia Beatriz.