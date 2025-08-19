Casas desalojadas, caballos salvados, una carretera cortada y el 'miedo' a otro Tres Cantos: así es el fuego de Colmenar

Uno de los medios aéreos luchando contra el fuego en Colmenar. Ayuntamiento de Colmenar Viejo

La cercanía de la zona incendiada con los terrenos que se quemaron la semana pasada en Tres Cantos, ha encendido todas las alarmas en Colmenar Viejo que ha pasado la noche pendiente del humo y el fuego.

Durante estas horas, 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales y Brigadas Forestales han estado recorriendo el perímetro exterior del incendio forestal de Colmenar Viejo que comenzó a las cinco de la tarde de ayer lunes

Las llamas se produjeron en las proximidades del vertedero de Colmenar y obligaron a desalojar varias viviendas y a cortar, "por precaución" un tramo de la carretera M-104 entre esta localidad y San Agustín de Guadalix.

La Guardia Civil desaloja un centro de hípica en el incendio de Colmenar Viejo.

Además, efectivos de la Guardia Civil ayudaron a salvar a algunos caballos de un centro de hípica cercano siempre con el recuerdo de lo ocurrido en Tres Cantos, en cuyo incendio fallecieron 27 ejemplares equinos y cientos de ovejas.

El incendio forestal de Colmenar de nivel 1 presenta una evolución positiva después de que se haya ido perimetrando y frenado los amplios frentes, pero se espera al primer vuelo por la mañana para darlo por extinguido o controlado.

Según ha trasladado Emergencias 112 Madrid y recoge Europa Press, la carga de fuego ha bajado y las condiciones meteorológicas durante la noche han supuesto un factor importante en las labores de extinción.

Un guardia civil vigila los trabajos de los buldozers y del helicóptero en el fuego de Colmenar. Guardia Civil

Cortafuegos

Los vehículos pesados (buldócer) establecieron un cortafuegos antes de que se fuera el sol junto a las últimas descargas de los medios aéreos. El objetivo era intentar perimetrarlo para proceder luego al refresco de los posibles puntos calientes del interior.

El Ejecutivo autonómico ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a posible peligrosidad del incendio, en una zona cercana al fuego de Tres Cantos que la pasada semana afectó a una superficie aproximada de 2.000 hectáreas.

En concreto, se trata de un incendio de pasto y arbolado que se ha dividido en tres sectores diferentes y que ha obligado a desalojar de manera preventiva varias viviendas diseminadas por la zona y en el que han trabajado desde su inicio unos 28 medios de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales, Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y Summa 112.

Desalojados

El primer aviso del fuego a Emergencias se ha recibido a las 16.55 horas y afecta las zonas del Camino de Valdeolivas-Salobral y los Camorchones, cercanas al vertedero, las vías del AVE y el túnel de San Pedro.

Asimismo, desde el 112 han señalado que también se ha dado orden a la Guardia Civil para que desaloje casas y construcciones aisladas en el camino del incendio. En concreto, se ha ordenado evacuar varias viviendas diseminadas en la zona por precaución. Además, los agentes han desalojado los animales de un centro hípico de la zona.

El recinto ferial de Tres Cantos acoge el despliegue del Puesto de Mando Avanzado, que ya se encuentra operativo. Allí, Cruz Roja de la Comunidad de Madrid ha activado un módulo de avituallamiento para intervinientes.

Por su parte, Summa 112 y Protección Civil de Colmenar Viejo han instalado en el polideportivo municipal Lorenzo Rico un puesto avanzado de atención sanitaria. Efectivos de Erive permanecen en el polideportivo de Colmenar por si fuera necesario acoger a vecinos durante la noche.

Sobre el terreno estuvieron trabajando durante la tarde 6 medios aéreos, 10 autobombas, 3 nodrizas, 2 buldócer y 5 vehículos de jefatura. Igualmente, desplegaron medios sanitarios del Summa 112 de manera preventiva, un vehículo de logística y un vehículo Puesto de Mando Avanzado. Asimismo, un hidroavión (FOCA) del Gobierno central procedente de Salamanca se incorporó a las labores de extinción.

La Guardia Civil ha procedido a cortar por precaución la carretera M-104 entre los términos municipales de Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix. Según la última información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, el cierre afecta a ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 14,36 debido al humo y al polvo procedente del incendio.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha recomendado a los vecinos cerrar puertas, ventanas y persianas para reducir la entrada de calor y humo en las viviendas cercanas al incendio. Igualmente, ha pedido a los conductores que cierren las ventanillas y que enciendan los faros si circulan por una zona afectada por el humo.