El pequeño municipio donde se revaloriza la vivienda más que en todo Madrid: un 30% más caro en un año

Panorámica del municipio de Madrid que bate récord de subida de la vivienda.

En el último lustro, Madrid ha vivido un alza imparable en el precio de la vivienda, impulsada por la demanda creciente y el encarecimiento del alquiler. La capital y sus municipios anejos compiten al alza, obligando a muchas familias a buscar alternativas más económicas en la corona metropolitana.

Pese a la escalada general, no todos los municipios responden igual: algunos moderan su crecimiento, otros se estancan. Y entre ellos hay uno que ha dejado atrás a todos los demás, batiendo récords sin estar en el radar habitual de inversores ni buscadores de vivienda.

Ese caso extraordinario es Villarejo de Salvanés, un pequeño municipio del sureste madrileño que ha conseguido un +30,9% de revalorización interanual tal y como muestra Idealista. Con esta subida, no solo supera la media provincial (+24,4%) y la de la capital (+23,7%), sino que marca un nuevo hito en su historia inmobiliaria.

Municipio en crecimiento

Villarejo de Salvanés está a solo 35-40 minutos de la capital por la A-3. Su entorno rural-modernizado y el auge del teletrabajo tras la pandemia han favorecido el reequilibrio entre vida urbana y espacios más amplios.

Con cerca de 7.900 habitantes, Villarejo mantiene un crecimiento poblacional constante desde hace una década. Su demografía es joven y dinámica, atraída por la cercanía a Madrid y buenas comunicaciones. Este flujo sostenido de nuevos vecinos ha alimentado el impulso residencial que ahora se traduce en la mayor revalorización de la provincia.

Sus vecinos cuentan con un 56,3% de viviendas en propiedad y solo un 9,96% de alquiler. La diversificación productiva, con fuerte presencia de industria y construcción, confiere a la economía local mayor resiliencia frente a crisis.

La oferta de vivienda ha crecido con fuerza en 2025: grandes cooperativas planifican hasta 500 nuevas viviendas y urbanizaciones como Arenal V elevan la disponibilidad a precios competitivos. Estos desarrollos atraen tanto a residentes locales como a familias que buscan alternativas económicas y de calidad al bullicio de la capital y su corona metropolitana.

El valor patrimonial de Villarejo de Salvanés añade atractivo: su conjunto histórico-artístico, declarado desde 1974, incluye un castillo medieval y trazas de la Orden de Santiago. Las rutas culturales, las tradiciones locales y los eventos en plazas y ermitas consolidan el municipio como destino de turismo de proximidad y vida comunitaria.

El Ayuntamiento impulsa una política urbanística ágil, acelerando permisos y licencias, y ofrece un entorno tranquilo con zonas verdes y servicios adaptados al estilo de vida post-pandemia.

Perfil demográfico

En julio de 2025, el precio medio en Villarejo alcanzó 1.203 €/m², situándose en su valor más alto hasta la fecha. A pesar del espectacular repunte, sigue siendo el metro cuadrado más asequible de los municipios que más crecen.

Con unos 7.900 habitantes y población joven en constante aumento, Villarejo muestra una renta per cápita de 13.994 €/año. El 56,3% de las viviendas están en propiedad, frente a un 9,96% destinadas al alquiler, reflejo de su fuerte arraigo residencial.

Los otros destacados

Detrás de Villarejo aparecen Fuenlabrada (+27,2%), Alcobendas (+26,4%) y Alcorcón (+24,5%). La diferencia con el segundo clasificado supera los tres puntos porcentuales y llega a siete frente a la capital, evidenciando la excepcionalidad del municipio líder.

En la capital, Latina encabeza el ranking con +30,4% y 3.681 €/m², seguida de Retiro (+29,5% y 7.486 €/m²), Villaverde (+26,9% y 2.652 €/m²), Ciudad Lineal (+25,0% y 4.691 €/m²) y Salamanca (+24,2% y 9.926 €/m²), combinando barrios emergentes y consolidados.

En alquiler, San Sebastián de los Reyes lidera con +25,2% a 17,1 €/m²; le siguen Pinto (+22,3% y 12,2 €/m²), Villa de Vallecas (+18,3% y 16,9 €/m²), Paracuellos de Jarama (+16,0% y 11,9 €/m²) y Aranjuez (+14,5% y 11,6 €/m²). Todos superan la media provincial del 12,3%.

Villa de Vallecas se impone en alquiler entre los distritos con +18,3% y 16,9 €/m², seguida por Latina (+12,7% y 17,8 €/m²), Usera (+12,6% y 18,4 €/m²), Puente de Vallecas (+12,3% y 17,7 €/m²) y Salamanca (+11,7% y 26,8 €/m²). La subida media en Madrid capital alcanza el 11,3%.