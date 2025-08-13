Madrid, a la caza de aparcamientos: 900 nuevas plazas en Pinto y Torrelodones y busca espacios en otros pueblos

La media de vehículos registrados por vivienda en la Comunidad de Madrid es de 1,6, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una situación que refleja el elevado uso del parque móvil en la región y la necesidad de nuevos estacionamientos en los núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid.

Los últimos en unirse a la puesta en marcha de aparcamientos subterráneos han sido los municipios de Pinto, Torrelodones o Fuenlabrada. Grandes espacios anunciados este mismo año que suman más de 821 plazas de aparcamiento en total.

Algunos de estos espacios cuentan con un amplio consenso vecinal, pero otros, como es el caso de Torrelodones, están envueltos en una fuerte controversia. Y es que, el Ayuntamiento ha puesto en marcha no uno, sino dos parkings. Y, como siempre, no llueve a gusto de todos.

El primero está ubicado en la estación de Cercanías y tendrá capacidad para 400 vehículos. En él, la Comunidad de Madrid invertirá 11,5 millones de euros y sí se ha celebrado por parte de los vecinos.

Las obras, que gestionará la empresa pública Planifica Madrid, comenzarán en 2026 y buscan dar servicio no solo a los vecinos de la localidad, sino también a municipios cercanos como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

Torrelodones

El problema está en otro aparcamiento subterráneo y cerca del centro urbano. Este es el que ha encendido las alarmas entre vecinos y partidos de la oposición y está gestionado directamente por el Ayuntamiento.

Según ha denunciado la formación Vecinos por Torrelodones a Madrid Total, la infraestructura supondrá una inversión de 17 millones de euros y generará "menos plazas gratuitas que las existentes", instaurando además el pago generalizado por estacionar en toda la zona central del municipio.

“El Ayuntamiento planea sustituir 237 plazas gratuitas por 221 de pago, eliminando completamente la gratuidad actual, sin estudios de impacto sobre el comercio local y con un modelo financiero arriesgado”, denuncian a este diario.

La formación ha comparado el proyecto con el fallido aparcamiento de Honorio Lozano en Collado Villalba y ha iniciado una campaña para frenar el plan.

Pinto

En Pinto, el Gobierno municipal (PP y Pinto Avanza, con el apoyo de Vox) ha aprobado el Plan Especial que permitirá construir un aparcamiento subterráneo en la Plaza Egido de la Fuente, donde actualmente se ubica el edificio de la AMP Somos Diferencia.

El proyecto, que fue anunciado por el alcalde Salomón Aguado en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, contempla unas 200 plazas distribuidas en dos plantas.

“El problema de aparcamiento en Pinto es evidente y estamos actuando para solucionarlo”, señaló Aguado. El plan cumple con el acuerdo presupuestario firmado en mayo entre los tres grupos del Gobierno local y responde también a una demanda histórica de la AMP, después de detectarse defectos estructurales en el edificio que ahora será demolido.

El proyecto, actualmente en fase de exposición pública, se completará en fases y será el primero de varios aparcamientos previstos en distintos puntos del municipio.

Fuenlabrada

En el sur de la región, Fuenlabrada ha optado por vincular su nuevo parking subterráneo a una operación de regeneración urbana más ambiciosa. Gracias a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento podrá eliminar una antigua gasolinera en la calle Móstoles y construir una nueva plaza pública, un centro cultural y un aparcamiento bajo rasante en el distrito Centro.

El alcalde, Javier Ayala (PSOE), considera que esta actuación será “un impulso económico y social para el centro de la ciudad” y forma parte del Plan de Acción de la Agenda Urbana Fuenlabrada 2030.

Se prevé que el nuevo aparcamiento ayude a aliviar la presión de tráfico en una de las zonas más congestionadas del municipio, al tiempo que se reconfigura el espacio público con criterios de sostenibilidad y accesibilidad. Todavía no se conocen cifras de plazas ni espacio que va a ocupar en metros cuadrados.