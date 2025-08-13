Un hombre grave tras ser atropellado cuando estaba sentado en una terraza de Aranjuez: el coche, sin control
Los hechos se han producido a las 0.17 horas de este miércoles en la Calle Infantas. El atropello ha provocado al varón un politraumatismo muy grave.
Más información: Las 24 horas de infierno de los desalojados por el incendio de Tres Cantos: "Era incontrolable, teníamos el fuego a 50 metros"
La salida de la vía de un turismo que perdió el control en Aranjuez (Madrid) ha provocado el atropello de un hombre de 64 años que estaba sentado en una terraza y que ha resultado gravemente herido, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se han producido en torno a las 0.17 horas de este miércoles en la Calle Infantas de Aranjuez y el personal sanitario ha logrado estabilizar al varón de 64 años y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre.
En concreto, el atropello ha provocado al varón un politraumatismo muy grave y hasta el lugar también se han desplazado la policía local de Aranjuez, según ha informado Emergencias 112.
Atropello esta madrugada en— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 13, 2025
📍C/ Infantas de #Aranjuez.
Salida de vía de un turismo que atropella a un hombre de 64 años que estaba sentado en una terraza y que resulta politraumatizado muy grave. #SUMMA112 lo estabiliza y traslada al hospital.
Foto de archivo. pic.twitter.com/XMvP2gaeyX