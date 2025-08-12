Estos son todos los municipios de Madrid afectados por el incendio de Tres Cantos: "La gente ha perdido la esperanza"

Madrid sigue viviendo un auténtico infierno. El verano está siendo especialmente activo en la Comunidad en cuanto a incendios forestales se refiere. El último, y seguramente el más grave de todos los que se han originado, es el que se produjo este lunes en Tres Cantos.

Buena parte del municipio madrileño ha sido pasto de las voraces llamas que se originaron en la zona de monte bajo a última hora de la tarde y que han provocado que durante toda la noche los servicios de emergencia hayan tenido que trabajar a contrarreloj para intentar controlar un incendio que aún sigue activo.

Además de numerosas pérdidas materiales, las graves consecuencias del citado incendio han dejado una víctima mortal. Un hombre de unos 50 años que fallecía en la mañana de este martes después de haber sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Mientras los trabajos en el lugar de los hechos no cesan, toda la Comunidad de Madrid intenta volver a la normalidad, ya que no solo el municipio de Tres Cantos ha sido afectado. La voracidad de las llamas y las malas condiciones climatológicas provocaron que otras localidades sufrieran también las consecuencias.

Principalmente por la llegada de grandes nubes de humo que convirtieron el aire de estas zonas en una masa tóxica. Por ello, las autoridades recomendaron evitar exposiciones innecesarias y hacer deporte una vez estas nubes de aire negro tomaron los cielos de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo está el incendio de Tres Cantos?

A pesar de que la noche ha servido para avanzar hacía una línea favorable en la extinción del incendio de Tres Cantos, lo cierto es que la situación va a seguir siendo dramática durante la jornada de este martes. El principal motivo es que las condiciones climatológicas previstas no ayudan.

Aunque todavía se barajan diferentes hipótesis, la posible causa de este incendio más aceptada entre los expertos son los devastadores efectos de una tormenta seca que golpeó la zona. Fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, y un alto componente eléctrico.

Las llamas del incendio de Tres Cantos (Madrid). E. E.

Cualquier chispa pudo dar comienzo al gran infierno vivido durante las últimas horas. No obstante, y aunque el incendio continúa activo, las autoridades lo dan por perimetrado. Sin embargo, la situación podría volver a descontrolarse, tal y como comentaba Franciso Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid.

"La previsión meteorológica nos preocupa. A partir de mediodía puede haber rachas de viento errático. No son tormentas con precipitación importante, parece que van a perjudicar más de lo que van a ayudar porque van a traer viento y carga eléctrica".

Por ello, a pesar de los avances, los trabajos van a continuar sin descanso: "Vamos a seguir volcados e implicados para minimizar los daños materiales y personales. La ciudadanía madrileña va a poder contar con todos los recursos disponibles".

Ahora, los siguientes movimientos van a ir destinados a seguir controlando "la perimetración" y a "enfriar los posibles puntos calientes". Aunque todavía no se manejan cifras oficiales, ya se habla de "más de un millar de hectáreas calcinadas". Los últimos datos señalan que podría ser de en torno a más de 2.340 ha.

¿Qué municipios de Madrid han sido afectados?

Aunque indudablemente la peor parte de este impactante incendio se la han llevado los vecinos de Tres Cantos y de las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y de Fuente El Fresno, la magnitud del mismo ha provocado que todo Madrid haya seguido con atención lo sucedido.

Fuentes oficiales aseguran que "unas 200 personas han sido desalojadas y unas 100 han dormido en las instalaciones previstas por las autoridades municipales". Además, entre muchas de estas personas reina el desánimo, ya que temen haberlo perdido todo.

El Comité Asesor del Plan INFOMA en el Puesto de Mando establecido en el recinto ferial de Tres Cantos. E. E.

Desde bienes materiales como sus casas y vehículos hasta aquellos que tenían ganado en la zona: "Hay vecinos que han perdido la esperanza". Y es que la gravedad de la situación ha obligado a trabajar en la zona a 33 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, 11 de bomberos del municipio de Madrid, 9 dotaciones de la UME y equipos de agentes forestales.

A pesar de la rápida y efectiva acción, las consecuencias de este brutal incendio han llegado a otras zonas de Madrid. La densa y tóxica nube de humo llegó hasta municipios como Alcorcón, Leganés, Alcalá de Henares o Móstoles.

En todos estos lugares, centenares de vecinos reportaron un olor a quemado muy intenso e incluso pudieron ver en sus casas, coches y mobiliario urbano cómo la propia ceniza lo cubría todo de un manto gris.

Tal fue esta situación que muchas de estas personas denunciaron la existencia de nuevos incendios. Sin embargo, las autoridades confirmaron que todo se debía a los efectos derivados del gran fuego originado en la zona de monte bajo de Tres Cantos.

Durante la pasada noche, Protección Civil pidió a todos los habitantes de estas zonas extremar las precauciones con una serie de indicaciones que también se hacen extensivas a la jornada de este martes. "Pedimos que se atienda a las indicaciones de los servicios de emergencia", decía Francisco Martín.