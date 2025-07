Cierra la estación de Sol: estos son los importantes cortes que afectarán durante casi dos meses a millones de madrileños

Los madrileños tienen malas noticias. Y es que una vez más se avecinan problemas importantes para los usuarios de trenes habituales en Madrid. Y más concretamente, en Cercanías, ya que uno de los puntos más importantes de la capital va a tener que efectuar cierres por obras.

Como parte de esos trabajos de transformación y modernización que se están llevando a cabo en Madrid, Cercanías ha informado de que se va a proceder a cortar el túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Chamartín.

Sin duda, tres de los puntos más importantes en lo que a movilidad se refiere en la capital de España. Estos cortes comenzarán este 19 de julio y perdurarán más de un mes, ya que no se volverá a restablecer el servicio normal hasta el próximo 30 de agosto.

Así pues, los cortes más importantes se producirán en las líneas C-3, entre Aranjuez y Atocha, y en la C-4, tanto en el ramal entre Parla y Atocha como en el que une las localidades de Alcobendas y Colmenar con Chamartín Clara Campoamor.

Pero el cambio sin duda más importante es que la estación de Sol no estará operativa mientras duren estos trabajos. Además, otra estación que sufrirá importantes cambios será Nuevos Ministerios, ya que habrá una serie de líneas que no estarán operativas y que no circularán por esta zona.

¿Cuáles son los cambios más importantes?

La red de trenes de Cercanías informa de los próximos trabajos de mejora que se van a realizar en algunas de sus líneas más importantes. Estas transformaciones van a provocar algunos cortes que van a afectar a millones de madrileños durante casi dos meses.

Concretamente, se inician este 19 de julio y perdurarán hasta el 30 de agosto. El punto más importante de este trabajo es el corte del túnel de Sol entre Atocha y Chamartín, afectando a las líneas C-3 y C-4.

Por un lado, a los servicios entre Aranjuez y Atocha y por otro al ramal entre Parla y Atocha y al que une Alcobendas y Colmenar con la estación de Chamartín. Por su parte, las líneas que utilizan el túnel de Recoletos y también conectan Atocha con Chamartín (C-2, C-7, C-8 y C-10) garantizarán la conexión entre dichas estaciones.

Esto permitirá a los viajeros de las líneas C-3 y C-4 realizar los transbordos que sean necesarios en ambas estaciones. Con motivo de estas obras, la estación de Sol dejará de estar operativa, mientras que en Nuevos Ministerios solo circularán los trenes de líneas C-2, C-7, C-8 y C-10 a través del túnel de Recoletos.

El motivo de estas obras son las mejoras que Adif está llevando a cabo en Atocha desde el día 2 de julio. De hecho, hay que recordar que estos trabajos ya provocaron la interrupción hasta el 30 de julio el servicio en la línea C-5 entre las estaciones de Embajadores y Villaverde Alto.

Para intentar paliar esta situación Renfe ha reforzado el servicio con 20.000 plazas adicionales al día, gracias al incremento de la oferta en las líneas C-4 y C-10 en horas punta.

Las principales alternativas de transporte son las líneas 1, 3 y 6 de Metro y las líneas 22, 59, 60, 76, 78, 79, 85, 86, 102, 116, 130, 131, 148, C1 y C2 de autobús. Además, los viajeros con la tarjeta Renfe&tú también podrán utilizar sin coste adicional las líneas de la EMT indicadas.

Con estas obras, Adif pretende aumentar un 33% la capacidad del túnel de Sol para incorporar una vía más que beneficiará especialmente a las líneas C-3 y C-4. Además se ampliará el andén 5, que da servicio a las vías 9 y 10.

Para conectar los túneles de Embajadores y Sol se ejecuta una nueva conexión entre la vía 8 y la 7 en la cabecera norte. Las próximas actuaciones, previstas para este verano, se centran en la conexión de la vía 10 con la diagonal principal de Atocha