Los toros son un problema en Parla: el PP se querella contra el alcalde por los encierros que le dejaron en minoría

La polémica por los encierros taurinos de las fiestas patronales vuelve a sacudir al Ayuntamiento de Parla. Después de que la celebración de un evento taurino dejara al regidor, Ramón Jurado, en minoría en el Consistorio; los festejos le han valido una querella.

Ha sido el Partido Popular de la localidad el que ha presentado una querella en los juzgados de la ciudad contra varios responsables del Gobierno municipal por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato menor para organizar los festejos de 2024.

Hay que recordar que el socialista Ramón Jurado es alcalde de Parla gracias al apoyo de Más Madrid después de que (precisamente por los citados festejos taurinos), Podemos abandonara el Gobierno y dejara a las izquierdas en minoría.

Ahora, el PP presenta una querella en la que acusa al PSOE y Más Madrid de posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas con funcionarios.

El contrato en cuestión, de 15.000 euros, fue adjudicado a la Asociación Cultural Parla Taurina. Según el PP, una de las empresas que supuestamente participó en el proceso niega haber presentado oferta, lo que, de confirmarse, evidenciaría una simulación del proceso competitivo.

Por el momento, la querella se ha presentado y no hay más avances al respecto. El PSOE, preguntado por este diario, defiende su gestión y afirma que dejará trabajar a la Justicia.

"Desde el PP de Parla no vamos a permitir que el PSOE y el alcalde Ramón Jurado utilicen nuestra ciudad como su cortijo personal", han afirmado los populares en una nota de prensa difundida a la prensa.

Desde la oposición defienden que "los intereses de los vecinos están por encima de los intereses del Partido Socialista".

Crisis taurina

Esta querella es la guinda del pastel de un conflicto que ya en septiembre de 2024 provocó una fractura interna en el Gobierno local.

Entonces, Podemos-IU, tercer socio del Ejecutivo municipal, anunció su ruptura con el PSOE y Más Madrid al considerar que el encierro celebrado durante las fiestas patronales, y financiado con dinero público, incumplía el acuerdo de gobierno.

El detonante fue el encierro nocturno celebrado el viernes 6 de septiembre y la posterior suelta de reses, eventos que se sumaban a otros como una bueyada infantil.

La formación morada ya había advertido que la organización de estos festejos taurinos supondría su salida del Gobierno, una decisión que escenificaron públicamente pocos días después al sentirse "expulsados" por la falta de respuesta del alcalde.

Ramón Jurado defendió entonces que el contrato público cubría los encierros y no corridas de toros, alegando que no puede gobernar "contra una afición" que atrae a muchos vecinos. El PSOE sostuvo que los fondos públicos no se destinaron a actividades taurinas, sino a "festejos populares", diferenciando así su postura del rechazo explícito de Podemos a cualquier tipo de espectáculo con reses.

Desde el Ayuntamiento, consultado tras el anuncio de la querella, restan importancia al movimiento del PP.

"Aparte de lo difundido en redes sociales por el Partido Popular, no tenemos constancia de ninguna querella", aseguran fuentes municipales, que insisten en su "absoluta tranquilidad por la legalidad y transparencia del procedimiento" y expresan "confianza plena en la justicia".