Ayuso acusa a Sánchez de ser "el primer beneficiado la trama" y señala al Ministerio de Justicia: "Es la siguiente corruptela"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza este martes contra Pedro Sánchez tras las últimas revelaciones del caso Koldo y el envío a prisión Santos Cerdán, número tres del PSOE.

A su juicio, el presidente del Gobierno "es el primer beneficiado y encubridor de esta trama" de corrupción y no la puso "en conocimiento de la Justicia" porque de ello dependía su legislatura.

"Es repugnante", ha rematado Ayuso en una intervención ante los medios desde Fuenlabrada, donde ha visitado las obras de la futura Unidad de Protonterapia del Hospital público.

Según Ayuso, "el número tres del PSOE, mano derecha de Sánchez, ahora en la cárcel, es quien negoció con Puigdemont en Waterloo, con Bildu y con el PNV; el que entregó Navarra y la Alcaldía de Pamplona para que Sánchez siguiera en el poder".

En su relato, similar a la que realizó ayer durante la inauguración de los cursos de verano del CEU, el presidente no solo era conocedor de los movimientos de su partido, sino el principal impulsor.

"Sánchez es el responsable de haber acumulado un poder que no le pertenecía, de haber gobernado con pactos oscuros que hoy sabemos que estaban manchados de mordidas. Este Gobierno se sustenta en una trama y eso es inaceptable", ha señalado.

Ministerio de Justicia

Ante las preguntas de los periodistas, Ayuso también ha vaticinado que "siguiente corruptela" vinculada del PSOE se encontrará en el Ministerio de Justicia, y ha avisado de que ya se "van poniendo la venda".

"Se ven problemas también con los jueces y los fiscales que están solos defendiendo la independencia judicial frente a un Gobierno que no conoce límites. Por eso, (Santos) Cerdán que está con Bolaños, avisa. Avisa no porque le esté poniendo ningún recado, sino porque entre ellos están organizados", ha asegurado.

Feijóo, presidente

La presidenta madrileña también ha insistido en que el Ejecutivo actual "no ganó las elecciones", sino que fue "el señor Núñez Feijóo quien fue el más votado". Y ha atribuido a Santos Cerdán, el ya exnúmero tres socialista, "un pacto oculto con Bildu y Puigdemont del que no se supo nada hasta que la prensa libre y la Justicia lo destaparon".

En ese sentido, Ayuso ha subrayado que "la corrupción ha sostenido un Gobierno falso" y que la salida de Ábalos del Congreso fue una decisión orquestada por Cerdán "por orden del número uno".

"La reacción del Gobierno ha sido callarse hasta que todo ha estallado", ha añadido. "No han actuado por responsabilidad institucional ni por ética. Han estado tapando una trama mientras seguían repartiéndose el poder. El Gobierno está en condiciones de irse a su casa", ha concluido Ayuso.

¿Furgoneta o Peugeot?

A esas palabras se ha sumado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que también ha endurecido el discurso: "Menos mal que iban en un Peugeot y no en una furgoneta, donde cabrían bastantes más corruptos", ha ironizado.

Para el regidor, "la corrupción ha alcanzado a Sánchez: su mano derecha hasta hace 19 días está en prisión incondicional; su mujer y su hermano están imputados; y sus íntimos amigos Ábalos y Koldo están salpicados".

Almeida ha señalado que "la declaración de Cerdán fue un aviso entre mafiosos" y ha interpretado que el dirigente socialista quiso enviar un mensaje interno: "Uno no se presenta a declarar haciendo un mitin político si no es para decir que él fue el arquitecto del Gobierno y que puede hacerlo caer". "¿Qué no sabrá Cerdán para haberse proclamado así?", ha zanjado.