La propuesta de Más Madrid para que los jóvenes opositores cobren mientras estudian: "Afectaría a altos funcionarios"

Para Más Madrid, el Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid "no es suficiente". Por eso han creado y propuesto una serie de medidas que integran un nuevo plan que presentarán este martes y formará parte de su programa electoral en 2027.

En total, son 162 medidas elaboradas en el transcurso de un año con la ayuda y opiniones de más de 20 entidades juveniles, sindicatos, asociaciones y jóvenes a nivel particular.

Entre ellas destaca una idea pionera y única si se llevara a cabo: la creación de una Escuela de Administraciones Públicas.

Es decir, un centro orientado a la formación, investigación, prácticas e innovación, "con programas adaptados a las necesidades reales de una administración digital, menos burocratizada y más orientada al diseño, evaluación de políticas y trabajo colaborativo", como apuntan en dicho plan.

En definitiva, una suerte de 'escuela de funcionarios' de la Comunidad de Madrid para que los opositores puedan formarse mientras cobran un sueldo. Un modelo que sería parecido al de un MIR (Médico Interno Residente), tal y como señala Beatriz Borrás, diputada y portavoz de Juventud de Más Madrid.

"Tras la realización de unas pruebas básicas de capacitación, las personas seleccionadas accederían a la Escuela donde se les ofrecería formación práctica y teórica de forma remunerada con el objetivo de finalizar con una plaza de funcionario en la administración pública madrileña", explica.

Todo ello se enmarcaría en el cambio de un nuevo modelo de acceso al empleo público "que permita atraer talento joven y garantizar la igualdad de oportunidades".

"Se reformularán los procesos selectivos para que prioricen el conocimiento aplicado, las competencias prácticas y las habilidades transversales frente a la memorización, garantizando un acceso más justo, moderno y eficaz", escriben en el documento sobre esta medida.

De esta manera, explican que este centro estaría dirigido a altos funcionarios (abogados del Estado, de judicatura, diplomáticos o de gestión A1 y A2), por ser los estudios que más se dilatan en el tiempo (de tres a seis años).

Y es que, desde el grupo parlamentario, aseguran que "a día de hoy, la única garantía para poder ser funcionario es tener el patrimonio y los recursos económicos y familiares suficientes para estar una serie de años estudiando sin remuneración económica".

"No puede ser que al empleo público solo puedan acceder quienes se lo pueden permitir. Es inadmisible que la Comunidad de Madrid pierda talento y perpetúe la desigualdad y la precariedad en el empleo público", argumenta Borrás al respecto.

En total, la estimación realizada por el grupo político del coste anual sería de 10 millones de euros, "teniendo en cuenta la oferta de empleo público oficial de la Comunidad de Madrid en 2024, su distribución por niveles y los salarios base".

Se distribuirían con 300.000 euros para el estudio preliminar independiente realizado por expertos en materia de función pública para diseñar y planificar el funcionamiento de la Escuela -basándose en otros casos de éxito similar-, seis millones de euros para la remuneración de las personas en formación (práctica y teórica), 1,5 millones de euros para el sueldo del profesorado de la escuela y otros 1,5 millones de euros para el coste del funcionamiento del centro (técnico, logístico, personal...).

El Plan: 162 medidas

El Plan de Empleo Joven alternativo de Más Madrid cuenta con 162 medidas que tratan de ser "muy específicas" para "mejorar la calidad en el empleo" y crear hasta "100.000 puestos de trabajo para los jóvenes" en la región. Un proyecto que contaría con un presupuesto de 400 millones de euros para cuatro años.

Para ello, se basa en cuatro ejes: la formación útil, accesible, pública y de calidad; la creación, estabilidad y dignidad laboral; la salud mental como derecho laboral y la inclusión laboral y acceso a empleos dignos para colectivos vulnerables.

"La precariedad laboral entre la juventud madrileña no solo se refleja en las tasas de desempleo (del 19,57% en menores de 25 años en el primer trimestre de 2025, según el INE), sino también en la calidad del empleo al que acceden. En 2024, el 53,29% de los contratos firmados por personas menores de 30 años fueron temporales, siendo el perfil más frecuente el de un joven de entre 20 y 29 años, con formación básica, contratado a jornada completa en el sector servicios mediante un contrato eventual", remarcan desde el partido.

Algunas de las medidas que proponen, por tanto, son implementar un Observatorio de la Formación Profesional para evaluar la actual red de Formación Profesional, garantizar las prácticas remuneradas, crear una plataforma pública para la búsqueda de empleo, así como otra para el control del horario laboral, y avanzar hacia la reducción de la jornada de 32 horas, entre otras.

Así lo debatieron también en una Proposición No de Ley (PNL) que se abordó el pasado jueves durante la sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. Una iniciativa que fue rechazada por PP y Vox, tachándola de "delirios, mentiras y un relato de Madrid que afortunadamente solo está en las cabezas de Más Madrid", tal y como opinó la diputaba del Partido Popular, Carlota Pasarón, durante su intervención.

Asimismo, durante su ponencia, la diputada de Más Madrid defendió sus críticas hacia el Plan de Empleo Joven que la Comunidad de Madrid presentó en junio del pasado año 2024, con medidas que define como "generales y cortoplacistas".

"No van al problema de raíz y solo perpetúa que siga existiendo. No invierten más en educación, no amplían plazas en la pública para que el dinero no sea un obstáculo, no reducen las matrículas, no ayudan a las familias que lo necesitan para que sus hijos no tengan que trabajar", reprochó durante el pleno.

Por su parte, el plan que puso en vigor el Ejecutivo autonómico cuenta con 50 medidas financiadas con una inversión de 200 millones de euros. Desde su comienzo, la red de Oficinas de Empleo del Gobierno regional ha realizado un total de 53.004 atenciones a los jóvenes inscritos como demandantes, según datos del Gobierno regional.