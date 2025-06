Fecha confirmada por la Comunidad de Madrid: este es el día para que las familias soliciten una nueva ayuda

Este miércoles 4 de junio, la Comunidad de Madrid abre oficialmente el plazo que las familias puedan solicitar las becas del primer ciclo de Educación Infantil. Se extenderá hasta el martes 24 de este mismo mes.

Estas ayudas están destinadas a menores escolarizados en centros infantiles privados, que no estén sostenidos con fondos públicos. El objetivo principal es apoyar económicamente a las familias madrileñas en la escolarización temprana de sus hijos.

La convocatoria está publicada en la web oficial de la Comunidad de Madrid. Se deben cumplir una serie de requisitos. Los beneficiarios deben ser menores nacidos antes del 1 de enero de 2026 o cuyo nacimiento esté previsto antes de esa fecha.

También pueden optar aquellos mayores de tres años que, por necesidades educativas especiales, deban permanecer en esta etapa. Es obligatorio estar matriculado o tener una reserva de plaza en un centro autorizado por la Comunidad.

No se admitirán solicitudes para plazas públicas ni concertadas con gratuidad. Las cuantías de la ayuda varían según la renta per cápita anual de la unidad familiar, que no puede superar los 35.913 euros.

Se establecen tres tramos: 385 euros mensuales para rentas inferiores a 10.420 euros, 220 euros hasta 17.020 euros, y 118 euros hasta 30.000. Los pagos se realizan de forma bimestral, cubriendo de septiembre de 2025 a julio de 2026.

Las solicitudes se pueden presentar electrónicamente desde la sede digital de la Comunidad de Madrid o de forma presencial en oficinas de registro oficiales.

Se requiere aportar documentación como el DNI/NIE, la situación laboral y los ingresos familiares. También debe entregarse justificación de matrícula o reserva de plaza en el centro infantil privado.

En la baremación se otorgan más puntos a familias donde ambos progenitores trabajen a jornada completa. También se valoran condiciones como ser familia numerosa, tener miembros con discapacidad o ser víctima de violencia de género.

Estas circunstancias pueden mejorar la puntuación y aumentar la probabilidad de concesión. Cada solicitud se evalúa según los criterios fijados en la convocatoria oficial.