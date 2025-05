Acusan al decano de los arquitectos de Madrid de usar el correo electrónico del colegio con "fines electorales"

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha vivido esta semana dos episodios tensos. El primero ocurrió el lunes, cuando su actual decano, Sigfrido Herráez, se enteró de que no podrá presentarse a la reelección en las elecciones internas del 27 de mayo. La mesa electoral considera que su candidatura excede el número máximo de mandatos permitido. El segundo episodio tuvo lugar en la tarde del jueves, en la sede del colegio de la calle Hortaleza. El motivo: un correo electrónico que la Junta de Gobierno, que lidera Herráez, envió horas antes a los 11.000 colegiados.

El único candidato validado para concurrir a los comicios, Jesús San Vicente, y la arquitecta Elena Sarabia, acusan al decano de "abuso de poder" por mandar un e-mail con "fines electorales" desde una dirección corporativa.

Después de que la mesa electoral descartara el lunes la propuesta de Herráez, el dirigente del órgano colegiado protestó a través de los mecanismos internos del COAM y ante la justicia. Según explica a este periódico, la mesa electoral no ha contestado a su recurso. Al cierre de este viernes, el juez todavía no ha resuelto su queja contra el fallo de la mesa que le impide optar a un nuevo mandato.

Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Alfredo Sánchez Romero Wikimedia Commons

El decano admite la difusión del correo electrónico, pero niega que tenga una "lectura electoral". "Era una carta informativa" -aclara- paralela a los medios de comunicación que responde al "interés que han manifestado muchos colegiados" sobre la polémica del rechazo de su candidatura. "La Junta utiliza el cauce más lógico, que es esa carta a los colegiados", remarca.

Herráez es un viejo conocido de la política madrileña. Fue concejal del PP en los 90 y en los primeros años de los 2000. Arquitecto especializado en Urbanismo, se convirtió en el decano del COAM en 2020, tras la salida repentina de la anterior decana. Por esa misma razón, su primera legislatura duró año y medio y no los tres habituales. En 2022 se presentó, ganó y, esta vez sí, cumplió el tiempo reglamentario.

En total, Herráez ha ocupado el decanato unos cuatro años y medio. Es importante remarcarlo porque es el motivo por el que la mesa electoral ha tirado su candidatura por tierra.

Los estatutos marcan que un decano -o miembro de su Junta- no podrá serlo más de dos legislaturas. Eso sí, si acceden al puesto en el último año del trienio, no se computa como un mandato completo. Pero Herráez accedió al cargo por primera vez cuando quedaba aún curso y medio de legislatura. El decano entiende, en cualquier caso, que sus cuatro años y medio no deberían pesar lo mismo que seis.

El correo electrónico

En el correo electrónico, al que ha accedido EL ESPAÑOL, la Junta de Gobierno comienza transmitiendo a los colegiados un mensaje de "tranquilidad institucional" y de "normalidad democrática" ante las "recientes informaciones" sobre el proceso electoral del 27 de mayo. A continuación, explica que la candidatura excluida que encabeza Herráez, la coalición TODOS COAM, interpuso un recurso administrativo contra la decisión del presidente de la mesa.

Tal y como contó el propio decano a este diario, en el e-mail también se explica que la candidatura está "avalada" por tres informes jurídicos "de peso", firmados por dos "prestigiosos despachos" y por un catedrático de derecho constitucional y vocal de la Junta Electoral Central. Tales documentos -indica a continuación la Junta de Gobierno en el correo- "han sido obviados por la mesa electoral sin justificación ni motivación alguna".

Eduardo Parra Europa Press El otro lío con el Dos de Mayo: el ganador del concurso para reformar la mítica plaza de Malasaña se saltó las normas

"Es este aval jurídico el que ha sustentado la difícil decisión por parte de la candidatura encabezada por el decano, de judicializar las elecciones, ante una situación de indefensión, para garantizar la legitimidad y transparencia democrática que se merecen los colegiados", expone la dirección del COAM a renglón seguido.

La Junta también defiende su trabajo "desde el respeto, el diálogo y el consenso" y "lamenta" la situación actual del COAM, que "puede poner en cuestión su prestigio institucional". Y sigue: "Ante esta situación sobrevenida, queremos transmitiros tranquilidad frente a las noticias que estos días se puedan ir sucediendo y para que comprendáis, como parte de esta corporación, la situación actual que atraviesa la institución".

La comunicación de la Junta de Gobierno detalla, a continuación, que será la justicia quien "decida sobre la posibilidad de reelección" de TODOS COAM "en lo que supone una situación que, a pesar de lo excepcional, entra dentro de la normalidad democrática y que busca garantizar el derecho a elegir y votar de los 11.000 colegiados".

"La interposición de dicho recurso tiene un carácter de extraordinaria urgencia, porque mantiene en suspenso los efectos del acuerdo sobre proclamación de las candidaturas, de modo que las elecciones puedan celebrarse en la forma prevista y en atención a lo que en tal recurso se decida", se señala también en el mensaje difundido a los colegiados. A cierre de este viernes, la justicia no se ha pronunciado al respecto. El proceso electoral, por tanto, sigue su curso con Jesús San Vicente (representante de Nexo COAM) como único aspirante.

"Abuso de poder"

El jueves se constituyó el comité de candidaturas, que se encarga de fijar cómo se va a desarrollar el proceso electoral, los debates, el formato de las comunicaciones, etcétera. Fue en el tiempo de ruegos y preguntas cuando se desató la tensión. La arquitecta Elena Sarabia reprochó a Sigfrido Herráez el e-mail enviado a los colegiados horas antes. También criticó otro correo remitido al personal del COAM. Respecto a la primera de las comunicaciones, la profesional asegura que es la "primera vez que ocurre". En el mensaje "viene su nombre y el de la candidatura y se dice a los colegiados que la proclamación de las candidaturas está en suspenso... Una cosa es una resolución y, otra, que recurras y el tiempo te dé la razón".

Sarabia argumentó ante Herráez que utilizar "medios colegiales" para hacer "publicidad electoral" supone un "claro abuso de poder". Por ello, avanzó que iba a elevar una queja electoral ante la mesa electoral. San Vicente, por su parte, también ha escrito a la mesa electoral por la misma cuestión: "Yo también tengo mis informes sobre la no elegibilidad del decano y no tengo la capacidad para enviar un correo masivo a todos los colegiados". Además, el candidato solicitará al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España que se le abra un expediente al dirigente del COAM.

La acusación de Sigfrido

El actual decano del Colegio de Arquitectos dice que el presidente de la mesa electoral, Luis de la Rica, el mismo que desbarató su tercera candidatura, es el tío de Jesús San Vicente. Un supuesto lazo familiar que supone un "conflicto de intereses" que debería impedir que el candidato de Nexo COAM "siguiera adelante" en las elecciones, según Herráez. El aspirante a sucederle, sin embargo, aclara que De la Rica es el tío político de su mujer y no guarda "parentesco ni consanguinidad" según la ley. Además, San Vicente subraya que el presidente de la mesa ha fallado en su contra en "todos los recursos" que ha presentado en los últimos años.

Otro colegiado consultado es crítico con este vínculo de San Vicente con De la Rica. "Presenté una recusación para que se abstuviera y dimitiera", afirma. A su juicio, un informe jurídico independiente encargado por la mesa electoral debería haber dictaminado sobre esta cuestión. "El día de Navidad" -ejemplifica esta persona- San Vicente tiene "muchas más posibilidades de ver" a De la Rica que otro colegiado. Sin querer entrar en el fondo jurídico del asunto, esta fuente opina que la relación entre San Vicente y el presidente de la mesa es "estéticamente fea".

El colegiado, además, considera que la Junta de Gobierno ha sido "demasiado prudente" a la hora de informar sobre la situación electoral: "Debía haberse manifestado antes poniendo en conocimiento de los colegiados que hay connotaciones familiares, aunque no sean de sangre".