Recuenco contra Recuenco: el sueño de Miguel, el joven de 27 años que aspira a liderar al PSOE en Leganés

Miguel Recuenco, un joven de 27 años de la localidad madrileña de Leganés, ha entrado en la pugna por convertirse en el nuevo secretario general del PSOE en el municipio. Si lo consiguiera en 2027, habría dos papeletas con un nombre casi igual, aunque representando posiciones antagónicas: este frente al actual alcalde del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco.

Vinculado al partido desde 2015, cuando se afilió a las Juventudes Socialistas de Madrid, encabezando las locales desde 2019, quiere ahora liderar el partido en el municipio bajo el lema 'El PSOE que necesita Leganés'.

En conversación con Europa Press, ha negado entre risas que sea familia del actual alcalde, pero ha apuntado que sí que tendrían en común la familia conquense. Además del segundo nombre, también le separan del actual regidor 22 años de vida.

"Es importantísimo que los jóvenes tengan modelos y referentes. No exclusivamente gente mayor, sino que tengan ese reflejo en la frescura de un nuevo impulso y la renovación en el partido. Que vuelva a ser el PSOE el referente de la ciudad", ha reivindicado Miguel Recuenco Pérez, quien además es graduado en Derecho y ADE en la Universidad Carlos III de Madrid y ha compaginado su vocación política con el trabajo en la empresa privada.

Entiende Recuenco que actualmente en el mundo se está viviendo un contexto de "antipolítica creciente" en el que el descontento alimenta "las opciones ultras, especialmente en la juventud". Considera que se ha llegado a un punto de "desconexión muy importante" de los partidos clásicos con los nuevos electores.

Es por ello que ha decidido dar este paso y entrar en la carrera con la vista puesta en el 5 de abril, cuando los socialistas leganenses decidirán quién les encabezará los próximos años. Recuenco (PSOE) define su proyecto como "de unidad, donde caben todas las generaciones y donde la experiencia y la energía deben unirse para construir un punto de encuentro de vecinos y responder a las necesidades que la ciudad demanda".

"Con Leganés como centro de la acción para recuperar la confianza de la ciudadanía y que devuelva a esta ciudad un gobierno cercano, ambicioso y de progreso", reivindica.

Recuperar Leganés

Su ambición es cambiar un Recuenco por otro en 2027 y que el PSOE recupere la Alcaldía que perdió en 2023 en favor de PP y ULEG, un gobierno en minoría que, además, está siendo incapaz de sacar adelante unos presupuestos al depender del voto externo de Vox.

Para el joven socialista lo que pasó en 2023 fue que "el contexto no acompañó" -de hecho cayeron más alcaldías socialistas como Alcalá de Henares, Arganda del Rey o Pinto-, pero ha destacado que el PSOE no perdió fuelle, "subió en votos y porcentaje", sino que fue la división a su izquierda la que impidió la suma, ya que Leganemos no consiguió representación.

A pesar de que hubiera preferido que fuera de otra manera, respeta la decisión de la ciudadanía de que estuvieran en la oposición, pero advierte de que se abrirá otra etapa si toma las riendas con el objetivo de "recuperar la confianza de la ciudadanía".

"Apuesto por un partido cercano con los vecinos, las asociaciones y tejidos de la ciudad. Que salgamos a la calle, que no tengamos complejos", ha señalado el joven, quien cree además que el partido se encuentra en una situación distinta de la de hace dos años.

Al hilo, ha descrito un PSOE "más reforzado" desde que el 1 de febrero el ministro de Transformación Digital y Función Público, Óscar López, tomase definitivamente el control del partido con el Congreso Regional.

"Óscar López es un magnífico secretario general. Es un perfil y un político de raza con un mensaje y un discurso que no tiene complejos. El partido está preparado para dar la batalla en todos los municipios. Estamos en sintonía y con un objetivo: que el sentido común vuelva a la Comunidad de Madrid", ha zanjado.