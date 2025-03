Lío en Leganés: Vox tumba de nuevo los presupuestos junto al PSOE y el resto de la oposición

Nuevo intento, nuevo fracaso. Leganés, el tercer municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, sigue sin presupuestos para 2025. El equipo de Gobierno (PP-ULEG) había convocado este martes un nuevo pleno extraordinario para intentar sacar adelante unas cuentas, con 212 millones de euros. Pero no ha sido posible: igual que ocurrió la semana pasada, PSOE, Más Madrid, Podemos y VOX han rechazado el proyecto presupuestario. Este miércoles se volverá a votar.

"La pinza de toda la izquierda con Vox para dejar sin presupuestos a Leganés llama la atención. ¿A qué esta estrategia concertada para dañar al municipio? Incomprensible si lo que se desea es trabajar por los vecinos. Tendí la mano y la rechazaron", ha valorado el alcalde, el popular Miguel Ángel Recuenco, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Según el Ejecutivo municipal, se trata del presupuesto más alto de la historia de Leganés, con 212 millones de euros para "mejoras en limpieza, en prestación de servicios e inversión en nuevas infraestructuras".

"Hoy tienen una nueva oportunidad para aumentar los servicios a la ciudadanía en un 21%, más de 16,6 millones de inversión. También un aumento del 52% en limpieza viaria, que recoge los nuevos sueldos de sus trabajadores; un 34% en infraestructuras; un 14% en Seguridad Ciudadana y nuevos medios para Policía Local; un 40% en Deportes; y un 14% para mejorar la atención a personas con discapacidad en el Centro Ocupacional", ha detallado la concejala de Hacienda y Recursos Humanos, María Estévez, en su intervención.

"Además, el proyecto recoge 40 millones en inversiones: en el Centro Cívico de Vereda de los Estudiantes, el Complejo Deportivo de la piscina Solagua; la reforma de la Piscina de verano de La Fortuna; la reparación del edificio de Servicios Sociales de Juan Muñoz y del edificio de Seguridad Ciudadana. Y otros ocho millones de euros en ejecuciones en alumbrado, mantenimiento, reparación de aceras, zonas verdes, etcétera", ha agregado.

"Sin este presupuesto no se podrá mantener el Centro de Emergencia de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y a sus hijos, cuestión que por sí sola deberían aprobar el presupuesto. Con el presupuesto actual queda muy limitada la valoración de los puestos de trabajo, ni se podrá contratar el personal necesario para que este Ayuntamiento funcione, ni afrontar la enorme subida de precio de los materiales, la energía…", ha argumentado Estévez.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha acusado a la oposición de no hacer "ninguna propuesta" durante los "dos meses y medio" que han pasado desde que la Junta de Gobierno dio luz verde al proyecto. "Solo dicen que no quieren los presupuestos del equipo de Gobierno, solo les une la inquina para decir que no", ha manifestado Recuenco.

Cuentas "fuera de la realidad"

Durante la sesión extraordinaria de este martes, Vox ha sido el único partido de la oposición que ha intervenido. Entre los argumentos esgrimidos por este partido, que representa en la ciudad Beatriz Tejero, Vox asegura que los presupuestos están "fuera de la realidad", "no dan respuesta a las verdaderas necesidades de los vecinos" y agudizan la "mala salud financiera de la ciudad".

"Los nuevos presupuestos no son prioritarios para el municipio, así como partidas ideológicas destinadas a igualdad y violencia de género y no contemplan nueva tasa de basuras", han afirmado desde la formación.

"Además, tal y como señala la interventora en su informe, los presupuestos presentados no se ajustan a lo que establece la ley, en referencia a lo genérico de las inversiones que se pretenden llevar a cabo, y cabe la posibilidad de que no cumplan con el principio de estabilidad presupuestaria", añaden.