Óscar López desvela qué es "la izquierda valiente" en Madrid: "Pedro Sánchez y el PSOE que gana y que gobierna"

El nuevo secretario regional de Madrid, Óscar López, ha querido cerrar el Congreso que le ha encumbrado como líder de los socialistas madrileños con un mensaje claro para la Puerta del Sol: "Ha llegado el momento de desvelar que es la izquierda valiente [el lema del cónclave] y la izquierda valiente es Pedro Sánchez y el PSOE que gana y que gobierna".

Si alguien pensaba que Óscar López iba a marcar un perfil propio ajeno a Sánchez se equivocaba porque el nuevo secretario madrileño está dispuesto a llevar al discurso de Madrid los mejores datos y logros del Gobierno de España para demostrar que son un partido que pueden gobernar la región, aunque haga 30 años que no lo consiguen.

"Hace diez años, los partidos socialistas vivían momentos duros y estábamos en la oposición. La palabra más de moda era 'sorpasso' pero hubo un ciudadano, Pedro Sánchez, que cogió la mano de los militantes y que llegó a secretario general de su partido y que tres años después a la Moncloa. Ese es Pedro Sánchez, la izquierda valiente", ha insistido López antes de recordar la subida del salario mínimo interprofesional, las pensiones, el récord de trabajadores y hasta la intervención del mercado energétido para tener "hoy la energía más barata y limpia".

Óscar López y Pedro Sánchez, junto con Pilar López Alegría y Francina Armengol. Efe

Durante todo su discurso, Óscar López ha querido espantar la idea de que son un partido de derrotas en Madrid y ha advertido de que hasta en tres ocasiones se ha podido gobernar y que la suya será la definitiva.

"Para ganar hay que sonreír y trabajar", insistía dejando claro que llegan a Madrid con la fuerza de la Moncloa y "para cambiar las cosas".

De hecho, ha tirado de la frase que dijo el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que en su participación en el congreso este mismo sábado, donde aseguraba que "cuando este partido quiere, este partido gana. Y aquí en Madrid queremos ganar y vamos a ganar".

Vivienda

Pero, eso sí, el nuevo socialista en Madrid quiere salir a "ganar el partido" con propuestas porque "hay que merecerlo". Si el pasado sábado, en su discurso de apertura, López presentó la primera como líder socialista, la financiación de la universidad pública con el 1% del PIB; este domingo ha querido cerrar con otro tema que va a convertir en punta de lanza electoral: la vivienda.

Por eso López ha prometido una ley regional que complemente a la estatal que sigue sin aplicarse en Madrid para evitar que sólo la gente con "apellidos compuestos" pueda comprar una casa en la capital.

"El sitio con más problemas de vivienda es Madrid y donde no se aplica la ley. Todo muy lógico. Si Madrid aplicara la Ley de Vivienda, hoy habría medio millón de propietarios que estarían teniendo beneficios fiscales por alquilar su vivienda o lo que es lo mismo medio millón más de inquilinos que estarían pagando menos alquiler. Y no pisos que valen un millón y pico de euros o alquileres de 1.500 euros".

El nuevo secretario regional con su Ejecutiva detrás en el escenario, no se ha olvidado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, al que ha pedido que le manden el vídeo de la liga internacional ultra con el que el PSOE arrancó su congreso el sábado.

"Creo que le ha gustado mucho, se lo mandamos en alta definición", ha insistido antes de adelantar que Feijóo debe estar preocupado por ella según "algunas voces que escucho".

Y es que para López "hay tres calles de Madrid en las que Ayuso puede perder y aún no se sabe en cuál. Si va a perder en Génova con Juanma Moreno, si va a perder en Sol con nosotros o si va a perder en Moncloa por Pedro Sánchez. Yo creo que va a perder en las tres porque la izquierda no soporta a Ayuso, pero la mitad de la derecha, tampoco".

Las últimas palabras del nuevo líder socialista madrileño han recordado lo sufrido en las residencias de mayores durante la pandemia y en una pelea que se va a convertir en su mantra en en los dos años y medio que quedan para las elecciones: sanidad y educación pública por encima del negocio privado.

"Yo no quiero un Madrid donde la vida y la muerte dependan de tener un seguro privado. No hemos llegado hasta aquí para eso. Somos el partido de la mayoría social, de las clases medias y trabajadoras, de los que defienden la sanidad pública, la educación pública, las residencias, las becas, la igualdad, de los que no tienen miedo a la diversidad y al revés, la protegen. Esto es Madrid y esto es el PSOE. No olvidéis que somos la izquierda valiente. La que va a ganar en Madrid, en Sol en Cibeles, en Leganés y en 179 municipios de la región".