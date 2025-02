IU sale del Gobierno de Nuevo Baztán por su rechazo a la privatización del servicio de recogida de basura

Izquierda Unida ha salido del Gobierno local de municipio madrileño de Nuevo Baztán tras su rechazo a la privatización del servicio de recogida de basuras y ha denunciado el "incumplimiento" del Pacto Antitransfugismo por parte de PSOE y Podemos al permanecer en el Ejecutivo un concejal que se presentó por IU pero que ahora ha abandonado la formación.

En las pasadas elecciones municipales ganó el PP con 4 concejales, seguido por el PSOE (3), Podemos-IU (2), Vox (2), Futuro (1) y UCIN (1). Finalmente, la socialista Gema Pacheco se convirtió en alcaldesa por un pacto con Podemos-IU, Futuro y UCIN, que entraron en el Gobierno local, que ahora pierde la mayoría absoluta.

Por la coalición de Podemos e Izquierda Unida resultó elegido el militante de IU Jesús Rubio, que abandonó su formación original hace unas semanas "sin dar explicaciones". La otra edil era de Podemos, que dejó hace poco el acta por motivos personales. En su lugar, entró Nuria García, de Izquierda Unida, según informa Europa Press.

Nuria García debía entrar también en el Gobierno local, pero no lo ha hecho por considerar que con la privatización del servicio de recogida de basuras "se traspasa una línea roja" para la organización de izquierdas. "La gestión pública directa es el modelo que IU defiende y, en coherencia, el lugar de García es la oposición", aseguran desde la formación en una nota de prensa.

IU critica que Jesús Rubio se diera de baja del partido "para poder seguir formando parte del Gobierno municipal en Nuevo Baztán". Por ello, han solicitado a Gema Pacheco, mediante escrito por registro, que aplicara el pacto antitransfugismo y que Rubio pasara a ser concejal no adscrito, "ante la sorprendente negativa de la primera edil", amparada en un informe de Secretaría que en IU tildan de "surrealista".

"Para evitar aplicar el pacto, la Secretaría General del Ayuntamiento (que emitió un primer informe en el que instaba a considerar no adscrito a Jesús Rubio), aduce ser conocedora de 'alegaciones' del antiguo concejal de IU, asegurando que ahora es afiliado de Podemos", explican desde Izquierda Unida Madrid.

Su secretario de Política Municipal, Jerónimo Hernández, ha afirmado que esas alegaciones "no se han incorporado al informe y, en cualquier caso, serían absolutamente irrelevantes". "Como debiera saber la secretaria general, que se haya afiliado a otro partido no anula el pacto. Son las formaciones políticas regionales y estatales las que determinan que ese señor es un tránsfuga. Si Podemos no ha ratificado mediante escrito al Ayuntamiento a Jesús Rubio, es un caso indiscutible", ha remarcado.

Expulsión de IU

Por todo ello, el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, asistió el pasado jueves al Pleno del Ayuntamiento de Nuevo Baztán en el que se abordó dicho asunto. Solicitó intervenir en el turno de palabra del público para pedir explicaciones al respecto, tras lo cual, "sin razón alguna", fue expulsado por la Policía Local del salón de plenos, tras orden de la alcaldesa, que señaló que no atendería a sus preguntas por considerar que se trata de un debate político e interno de IU y que solo respondería a preguntas de los vecinos sobre cuestiones del pueblo.

"Este Pleno ha sido un circo y afortunadamente está grabado. La alcaldesa no tiene formación, no sabe lo que es ser de izquierdas y se deja llevar por la secretaria del Ayuntamiento, que es el evidente poder en el Pleno. Esto sería digno de una película de Luis García Berlanga si no fuera porque lo que hay en el fondo es la privatización de un servicio público y la posible compra de un concejal tránsfuga", ha reprochado Aguilera.

A su juicio, "es vergonzoso que el PSOE se permita el lujo de soslayar el pacto antitransfuguismo para impulsar políticas de derechas nocivas para las vecinas". "Pero más vergonzoso es que Podemos dé cobijo a tránsfugas que apoyan la privatización de un servicio público. Hemos pedido explicaciones a Podemos Comunidad de Madrid y han dado la callada por respuesta", se queja el coordinador regional de IU.

"No lo vamos a dejar pasar. Estamos orgullosos de ser, una vez más, la organización política coherente que conjuga las palabras con los hechos. Otros no pueden decir lo mismo y tienen mucho que explicar", ha afirmado la nueva concejala, Nuria García.

Las consecuencias de lo ocurrido en Nuevo Baztán pueden tener alcance fuera del municipio. "Esta situación pone en serio riesgo las relaciones de IU Madrid con el PSOE y Podemos a nivel autonómico. Los partidos de Izquierda no gobiernan para privatizar", ha manifestado Jerónimo Hernández.

IU Madrid ha anunciado que va a explorar todas las vías legales para la aplicación del pacto antitransfutismo y exige a Podemos Comunidad de Madrid que no ampare a un concejal "que ha incumplido el programa electoral, privatizando la recogida de basuras". "El informe de la Secretaría General, a mi juicio, podría incurrir en la prevaricación. El PSOE y Podemos tienen muchas explicaciones que dar, legales y políticas", ha sentenciado Aguilera.