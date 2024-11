Lobato tendrá un candidato enfrente apoyado por los alcaldes más votados para hacerse con el PSM

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, es consciente de que tendrá un rival durante el congreso regional que el partido prepara para el mes de diciembre y en el que se renovará la ejecutiva del partido y, correspondientemente, su liderazgo.

La de diciembre (que se alargará hasta enero) será una prueba de fuego en la que Lobato se juega seguir al frente del partido en Madrid y en la que se va a encontrar de frente a grandes alcaldes de municipios de Madrid que, poco a poco, han empezado a levantar la voz buscando liderarle una candidatura alternativa.

Después de encontrarse de frente a Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, ha sido la regidora de Getafe, Sara Hernández, la que ha asegurado que, "va a trabajar por una candidatura alterativa a Lobato". ¿El problema? Que los contrarios a Lobato no tienen un candidato asegurado.

PSOE Madrid Lobato espera no tener oposición en Madrid gracias a su papel de mediador en el congreso federal de Sánchez

La regidora de una de las grandes urbes socialistas de la Comunidad de Madrid y el gran alcalde del PSOE (en Fuenlabrada nunca ha gobernado el Partido Popular) ya han mostrado su oposición pública a que Lobato siga al frente del PSOE de Madrid. Uno criticando que le había abandonado frente al centro de MENAS de la Comunidad de Madrid y, la otra, en una entrevista en El Periódico de España.

En sus declaraciones, Hernández aseguraba que no iba a descubrir "nada nuevo" si dice que "en Madrid se pueden hacer las cosas de forma diferente". "Yo como alcaldesa me siento un poco desamparada. Me hubiera gustado tener más apoyo de mis compañeros de Madrid", reprochaba.

Ante estos posicionamientos, Lobato ha reconocido este mismo jueves en los pasillos de la Asamblea de Madrid que tener oposición es algo "lógico" y que tener "diferentes opciones" fortalece "la organización".

"Es normal que haya diferentes oposiciones y matices y que haya diferentes posturas. Formas diferentes y complementarias de ver la gestión", ha reconocido. Asegurando que todo punto de vista alternativo al suyo es "bienvenido al proceso".

El liderazgo de Lobato dentro del PSOE madrileño se ha puesto en duda durante estos años, pese a que los datos de votantes se hayan incrementado considerablemente. De hecho, desde el partido insisten en los buenos resultados las pasadas elecciones y que casi hay un sorpaso a Más Madrid.

El candidato

Todavía queda pendiente resolver quién liderará la oposición a Juan Lobato porque, aunque haya grandes alcaldes a sus espaldas que apoyen abiertamente una candidatura, ninguno está dispuesto a ponerse al frente de la misma.

En su entrevista al Periódico de España, Hernández reconocía que no iba a dar el salto regional. "Categóricamente no".

Con la posibilidad de que haya un candidato alternativo más que asegurado, las fechas del Comité Ejecutivo alcanzarán hasta mediados de enero.

El 5 diciembre se abrirá el proceso y se presentarán candidaturas hasta el día 7. Será entonces cuando Lobato sabrá si tiene un rival y su nombre. Un día más tarde, se abrirá el proceso para que los candidatos presenten sus avales. Proceso que terminará el día 16.

Tras ello, del 18 de diciembre al 10 de enero se hará la campaña por parte de los candidatos. A este respecto, el PSOE ha explicado que este proceso suele durar una semana, pero, para que no fueran las votaciones el 28 de diciembre, lo han atrasado una semana más. Por ello, el 11 de enero será la primera vuelta de las votaciones y, el día 18 de enero, la segunda vuelta.