'Caso Errejón': Más Madrid da explicaciones públicas este lunes tras la acusación de la diputada cesada a la cúpula

Las tres coportavoces de Más Madrid, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, darán una rueda de prensa este lunes a las 12 horas. Comparecen tras la crisis interna que ha desatado en el partido el 'caso Errejón', formación que el expolítico fundó y representó electoralmente. La comparecencia llega tras el cese a la diputada Loreto Arenillas, que lanzó una grave acusación a Más Madrid tras ser despedida.

Será la primera rueda de prensa de Más Madrid desde que se publicaron las acusaciones sobre las presuntas conductas machistas de Íñigo Errejón. El exfundador de Podemos y de Más Madrid abandonó el jueves todos sus cargos tras la aparición de estas denuncias anónimas, a la que luego se sumó el testimonio con nombres y apellidos de la actriz Elisa Mouliaá.

Pese a que Errejón ya no ostentaba ningún cargo público en la formación, su exjefa de Gabinete, Loreto Arenillas, era hasta este viernes parlamentaria en la cámara regional y portavoz en la Comisión de Mujer. Su continuidad quedó en entredicho después de que trascendiera su papel como mediadora en otro caso que habría protagonizado Errejón en Castellón en junio de 2023.

Después de reunirse a puerta cerrada el viernes, el partido echó a su diputada al considerar que sus explicaciones sobre lo ocurrido un año atrás no se correspondían con la "realidad conocida en los últimos días y horas".

"A título personal, Arenillas inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido. Este proceso fue insatisfactorio para ellas y poco después la acusación de agresión se hizo pública en redes sociales, sin que en ningún momento informase al partido de las acusaciones o de este proceso", detalló la formación en un comunicado.



Días después -siempre según la versión de Más Madrid- tras conocer el partido la acusación a través de Twitter, contactaron con Arenillas para que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que cuenta la formación, "sin recibir respuesta por parte de ellas", por lo que dieron por cerrado el caso.

Esta sucesión de hechos contrasta con la que difundió la diputada cesada minutos después del escrito de Más Madrid. En primer lugar, explicó que en junio de 2023 ya no era jefa de gabinete de Errejón. Y, seguidamente, aseguró que sí informó en su día de la situación a "la entonces secretaria de organización" (Manuela Bergerot) y la "responsable de feminismos", "información que consideraron no elevar a los órganos del partido". Si en la comparecencia de este martes admiten preguntas de los periodistas, sin duda el caso de 2023 será uno de los asuntos por los que preguntarán a las coportavoces.

Este domingo, a última hora de la tarde, la portavoz municipal Rita Maestre rompió su silencio con una carta en la que confesó sentirse "engañada" por Errejón, un "misógino" que parecía "un buen novio" y que, a su vez, "volvía con normalidad a casa después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel".

Respecto a las acusaciones sobre si Más Madrid tuvo o no conocimiento de las actitudes de Errejón, Maestre manifestó: "Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador".