La receta de Morata en el Grand Prix: "Sin vergüenza", con palmeritas y que "suene el pueblo por algo bueno"

¿Qué niño, o mayor, no ha soñado con hacer alguna de las pruebas del Grand Prix? ¿En qué casa no se ha jugado con los más pequeños a que los cojines eran los 'troncos locos' y se han inventado pruebas del programa en el patio de la casa?

En Morata de Tajuña sí lo han hecho, y por ello cientos de sus habitantes no dudaron en apuntarse al momento en cuanto se corrió la voz de que este pueblo madrileño concursaba el lunes 29 de julio contra el municipio gallego de Burela.

Once temporadas en antena hasta que realizó su última emisión en el verano de 2005 fueron para este programa de televisión más que suficientes para enganchar a los jóvenes que ahora rondan los 20 años de edad. "Cuando publicó el Ayuntamiento quién querían participar en el Grand Prix, no lo dudé. Además, apunté a mi novia Ana sin avisarla y luego me dijo que ella hizo igual conmigo. Lo llevamos viendo toda la vida", dice emocionado Moisés González, consultor de recursos humanos de 24 años.

De izquierda a derecha, Beatriz García, Paquita Carretero, Fernando Villalain, Cristina Sánchez, Moisés González y Ana Humanes, en el balcón del Ayuntamiento de Morata. Jorge Cañaveras

De hecho, fueron muchos los que se quedaron sin participar. Durante días, todo el pueblo comentó lo "bárbaro" que fue el poder de convocatoria del evento. En sólo 20 minutos de abrir el formulario, se apuntaron unas 500 personas para intentar estar entre los treinta concursantes junto a los dos suplentes, que harán lo posible por elevar al municipio de las palmeritas a lo más alto.

Aunque no todos pudieron ir, los morateños saldrán igualmente con sus sillas a la plaza del pueblo este lunes a ver este concurso inédito en una pantalla gigante que han instalado desde el Ayuntamiento con el patrocinio de las empresas del municipio.

La desesperación de los que se quedaron fuera fue tal, que algunos llamaron personalmente al alcalde de esta localidad de 8.500 habitantes. "Se apuntaron personas de todo tipo. Me llamó gente enfadada porque se había quedado fuera por tener 36 años y era su sueño, otra que superaba por 2 kilos el peso recomendado y me prometía perderlos en una semana para participar, etc.", cuenta el alcalde de Morata de Tajuña, Fernando Villalaín. El casting del concurso televisivo impone los requisitos de pesar menos de 90 kilos y estar entre las edades de los 18 a los 35 años para realizar las pruebas físicas.

El Grand Prix del Verano regresó el año pasado con la villa de Colmenarejo y este año, como representante de la Comunidad de Madrid, Morata de Tajuña va a por todas. Los concursantes son vecinos "de toda la vida" con los parentescos posibles de todo tipo —madres e hijas, novios, amigos, conocidos— y perfiles profesionales por imaginar —jubiladas, deportistas de alto nivel, administrativos, periodistas— van a enfrentarse esta noche a sus contrincantes.

Para Cristina Sánchez y Beatriz García, madre e hija, fue una gran alegría saber que estaban entre las afortunadas. Fue por ello que informaron muy serias en la familia de que tenían que anunciar algo muy importante, mientras tarareaban la pegadiza canción del Grand Prix.

Los concursantes charlan frente al Ayuntamiento de Morata de Tajuña. Jorge Cañaveras

Beatriz, monitora de actividades deportivas y boxeadora amateur de 23 años, entró "en colapso" con la noticia: "Jugaba a los troncos con los cojines de casa de pequeña y siempre lo veía con mi abuelo". A Cristina, de 58 años, muy implicada en las asociaciones culturales y la radio local, Radio Morata, le propusieron desde el Ayuntamiento participar para hacer una de las pruebas: "Acepté porque sé que estoy cumpliendo el sueño de mis hijos. Al final vamos todos sin vergüenza para divertirnos".

Además, esta morateña informa de que lo hace por el pueblo. Morata de Tajuña ha estado en boca de todos durante muchos meses, pero por un suceso trágico, la triple muerte de tres hermanos. "Queda mal sabor de boca cuando en todos los sitios se escucha Morata, pero por algo malo. Ahora, en toda España se escucha nuestro pueblo, pero por algo divertido: por la pasión de los vecinos en el Grand Prix, por la feria de las palmeritas, etc.", opina.

"Vamos a ciegas"

Otra concursante, Ana Humanes, de 24 años, patinadora campeona de Europa, también ha pasado "literalmente todos los veranos" de su infancia "viendo esto". No le pudo hacer más ilusión saber que estaba entre los elegidos. "Creamos un grupo de WhatsApp y dijimos de quedar para entrenar, pero al final vamos a ciegas, a disfrutar. Tenemos un equipo brutal porque nos conocíamos todos", cuenta la, además, pareja de Moisés.

La preparación no ha sido su fuerte, sino el humor. El pueblo fue elegido por el divertido vídeo que presentaron al casting del Grand Prix. "Recibieron casi 200 solicitudes de municipios de menos de 10.000 habitantes y fuimos seleccionados por presentar un vídeo de risa en el que enseñábamos que éramos 'hombrecitos' de pueblo, muy buenos deportivamente, pero que también se cansan, se caen, se hacen 'pupita', etc.

Aunque el Ayuntamiento asume los gastos, el patrocinio y la publicidad que recibe Morata en este concurso merece la pena, y es motivo de unidad del pueblo", expresa el alcalde morateño.

Sin ir más lejos, el programa ya les ha servido para dar a conocer las famosas palmeritas de Morata de Tajuña. Aunque no les dejaron llevarlas a la grabación, cuando fue al municipio la vaquilla del Grand Prix a grabar el segundo vídeo, la obsequiaron con una palmera gigante.

La concursante más mayor

Pero una de las bazas de Morata va a ser, sin duda, contar con la concursante de mayor edad de ambos pueblos participantes. "82 años. No tenía idea de apuntarme, pero me llamó el alcalde y hasta la productora para saber si estaba interesada en participar", recuerda Paquita Carretero, una vecina del pueblo muy activa, que va a ser la encargada de hacer una de las pruebas específicas del programa.

No es menor la ayuda del público que asistirá al Grand Prix, que será el encargado de motivar a los morateños para que se alcen con la victoria. El resto del pueblo, lo hará desde la plaza del Ayuntamiento esta noche. Sin duda, este verano pasará a la historia por ser uno de los más entretenidos de Morata de Tajuña.