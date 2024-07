Ayuso sale en defensa de Peinado y ataca a Sánchez: "Si fueran otros casos, el juez sería totalmente respetado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del magistrado Juan Carlos Peinado, el encargado en investigar el caso de Begoña Gómez, tras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremeter contra el juez.

Este "ataque" del Gobierno central a un juez lo ha tachado Ayuso de "inaudito": "Lo que está pasando en la España de Sánchez es grave", ha declarado la presidenta madrileña en un acto en Aldea del Fresno este martes 23 de julio.

"Dependiendo de quién es el investigado y dependiendo de quién es el juez tiene o no presunción de veracidad y esto es gravísimo", a lo que ha añadido que, "también me parece que es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez, empezando por el ministro de Justicia. A mí me parece intolerable, insisto, si fueran otros casos, el juez sería totalmente respetado".

La presidenta se ha desplazado a Aldea del Fresno hoy para supervisar la apertura del tráfico rodado de los tres nuevos puentes del municipio reconstruidos tras la DANA del pasado septiembre. En esta intervención ha aprovechado para criticar que el presidente Sánchez "no ha dado explicaciones en todo este tiempo de nada de ningún tipo".

"Es más, cada vez que se le ha preguntado directamente, solamente ha insultado. ¿Ustedes imaginan si estuviéramos hablando de José María Aznar y de Ana Botella? Vamos a imaginarlo al revés… todo el mundo pediría explicaciones y estos tendrían que ir ante la justicia y dar cuentas y ya está. Yo creo que tiene que tratarse con la mayor normalidad, como pasa con cualquier ciudadano de los que estamos aquí".

Además, Ayuso ha dicho que cree que en un Estado derecho lo normal es "respetar el Poder Judicial y dejar trabajar y ahora que se está renovando el Consejo General, las asociaciones de la Magistratura, de los jueces, digo yo que tendrán algo que decir al respecto… 'Déjennos trabajar'".

"Las mafias saben cuál es el camino"

Por otro lado, la presidenta ha reclamado de nuevo una Conferencia de Presidentes para tratar la inmigración y advierte de que "esto es el comienzo de mucho más porque las mafias ya saben cuál es el camino".

La presidenta regional vuelve a acusar a Sánchez. En esta ocasión, de "engañar" y de "mirar para otro lado durante estos años" porque "no es una cuestión solo económica".

"El problema de la inmigración lo sufren todos los canarios, que son tan españoles como los madrileños, y, por tanto, tenemos que estar a su lado y también del lado de todas las personas que llegan a nuestras costas en situaciones infrahumanas, esto cuando llegan… porque muchos pierden la vida por el camino… Luego tenemos que, evidentemente, poner todos los recursos para atenderles y para ayudar a Canarias, puesto que de seguir por este camino van a ir a un colapso absoluto, que esto les va a perjudicar todos los niveles",