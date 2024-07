Ni Fórmula 1 ni licencia de actividad: una sentencia deja herido de muerte al Circuito de Madrid Jarama

El Circuito del Jarama está al borde del precipicio. Hace un año, IFEMA le ganó la partida por convertirse en el escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1. Ahora una sentencia la ha terminado de rematar al considerar nula su licencia.

Con 57 años de historia, el emblemático autódromo gestionado por el RACE, de 3.850 metros y ubicado en San Sebastián de los Reyes, se enfrenta a su mayor crisis. Sin poder realizar su principal actividad y sin el reclamo que supondría el retorno de F1 a su recorrido, se ve obligado a reinventarse o a buscar otras vías si quiere lograr recuperar los días en los que fue protagonista.

El Juzgado de lo Contencioso número 11 ha fallado a favor de la demanda presentada por un grupo de vecinos y ha anulado la licencia de actividad que el anterior gobierno municipal había concedido al Circuito del Jarama. De acuerdo a la sentencia, la licencia fue otorgada de manera irregular bajo la figura de "silencio administrativo positivo". Este término se refiere a la aprobación automática de una solicitud si la administración no responde dentro de un plazo determinado.

La resolución que ha emitido el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 11 echa por tierra esa jugada que realizó el Ayuntamiento de PSOE y Ciudadanos en 2022. Expone como uno de los motivos principales que no haya siquiera un "informe favorable preceptivo y vinculante de Evaluación Ambiental de la Actividad".

Según manifiesta el juez, "el mero transcurso del tiempo en el ejercicio de una actividad sin licencia no legitima dicha actividad". Y va más allá, afirmando que "la consecuencia jurídica de la falta de licencia no puede ser otra que la clausura de la actividad". Estas palabras dejan herido de muerte al circuito, si bien la sentencia todavía no es firme.

Otra demanda pendiente

Paralelamente, todavía queda por resolver otra denuncia similar del grupo municipal de Izquierda Independiente. En declaraciones a Madrid Total, su portavoz Juan Torres ha explicado la problemática "La Junta de Gobierno, en pleno verano de 2022, concedió la licencia por silencio administrativo positivo, algo que creíamos y seguimos creyendo que es totalmente irregular. El circuito nunca solicitó dicha licencia, ni consta en los archivos municipales. El RACE tampoco aportó tal solicitud durante el proceso de tramitación ni en el proceso judicial".

Torres añadió que "la polémica sobre el circuito lleva muchos años activa". Cuenta que "incluso el Defensor del Pueblo emitió un informe hace años señalando que no cumple la normativa en cuanto al ruido ni tampoco el informe de impacto medioambiental": "El hecho de que haya estado funcionando no es razón suficiente para conceder la licencia. Así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo".

También ha sido cuestionado el trasfondo de esta concesión irregular de la licencia: "Presentamos la demanda en el juzgado porque consideramos que conscientemente el anterior alcalde del PSOE y su concejal de Urbanismo estaban dando un trato de favor al RACE, incumpliendo la ley y la normativa y sin justificarlo. Casualmente, el Ayuntamiento cambió de opinión y pasó de exigir el restablecimiento del cumplimiento de la legalidad urbanística que le había requerido al RACE en aquel momento a inventarse el silencio administrativo positivo para conceder la licencia al circuito", añadió el portavoz de Izquierda Independiente.

Torres también hizo referencia a la posibilidad surgida en aquella época sobre la posibilidad de traer de vuelta un Gran Premio de Fórmula 1 a la Comunidad de Madrid, para el que se planteó este circuito como escenario. "Parece que no les importaba ni la legalidad ni cumplir la normativa", comenta.

La idea, impulsada por Isabel Díaz Ayuso, pasaba por sustituir a Montmeló en el calendario del Gran Circo a partir de 2026, con Jarama tomando el relevo para hacer del Madrid el foco del deporte. Si bien IFEMA se descartó durante los primeros compases del proyecto en favor del circuito localizado en San Sebastián de los Reyes, el recinto ferial ha acabado ganando esta carrera.

En enero de este mismo año se confirmó que la F1 regresaba a Madrid, algo que la presidenta madrileña celebró como una victoria en un Gran Premio. "Es un gran día de oportunidades para todos aquellos que tienen negocios", dijo entonces. Y añadía que "El Gran Premio de España nace para ser el mejor": "Así somos los de Madrid".

Sus días de gloria

La sentencia judicial es un golpe para estas instalaciones y los aficionados a las carreras que allí tienen lugar. El Circuito del Jarama es conocido por su historia, albergando tanto Grandes Premios de Fórmula 1 como de motociclismo. Del primero se disputaron nueve ediciones: la primera en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando ganó el canadiense Gilles Villeneuve

Tras haber sido hace tiempo escenario de memorables carreras, ahora se encuentra en una encrucijada. Fundado en 1967, el circuito ha sido un símbolo del automovilismo español. Sin embargo, el crecimiento urbano y las nuevas normativas medioambientales y de ruido han puesto en jaque su continuidad. La problemática no es nueva: vecinos y autoridades llevan años señalando las irregularidades del circuito.

Futuro inmediato

La sentencia judicial no solo pone en jaque al circuito, sino que también requiere una acción inmediata. "La sentencia hay que aplicarla ya y también es una buena oportunidad para que el RACE haga las reformas necesarias para evitar las molestias y cumplir así la ley posteriormente. Que pidan la licencia y que se realice el informe de impacto necesario. Esto es necesario si se quiere continuar con la actividad del circuito. La ley hay que cumplirla.", afirma Torres con contundencia.

Mientras tanto, defensores del circuito han manifestado su descontento en redes sociales, agrupados bajo el hashtag #eljaramanosecierra. La cuenta de Twitter 'Salvemos el Jarama' expresó: "Cada vez que hay un evento en este circuito, se llena. Nos quieren quitar un sitio donde nos juntamos todos para celebrar la cultura del automovilismo sin poner en peligro a nadie y sin que nos moleste la ley. No dejemos que nos quiten nuestro circuito".

Los aficionados al automovilismo temen que la histórica pista pueda cerrar definitivamente si no se encuentra una solución que satisfaga a todas las partes involucradas. Por ahora, el Circuito del Jarama enfrenta una batalla legal y administrativa que determinará su destino.