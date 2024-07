Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda: "Queremos llenar de grúas el cielo de Madrid, es la garantía para bajar los precios"

Jorge Rodrigo tiene entre manos una de las consejerías más bonitas de todas. Esa que te permite entregar la primera vivienda a cientos de jóvenes madrileños, llevar el Metro a los nuevos barrios de la ciudad o mejorar las carreteras de municipios de menos de 100 habitantes que, en ocasiones, se sienten abandonados por el mundo que les 'vacía'.

Pero también tiene su cara amarga. La consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras te obliga a sentarte cara a cara con los vecinos de San Fernando y buscar una solución a un problema tremendamente enquistado que les ha dejado sin casa y, durante años, sin una respuesta clara. La misma que te obliga a buscar soluciones a la compleja convivencia de los nuevos modelos de transporte, como Uber o Cabify, con el taxi.

En un año, este político curtido en mil batallas, ha vivido las dos caras. Gracias a su carácter afable (será por eso de sus raíces alcarreñas), Rodrigo ha conseguido sortear las talas que obligaron a paralizar la L-11, los nuevos reglamentos del taxi y de las VTC y reconocer, por primera vez, la posibilidad de que la línea 7-B no vuelva a abrir sus puertas.

Entrevista a Jorge Rodrigo, Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras Javier Carbajal

Pero también ha podido anunciar grandes infraestructuras, poner en marcha proyectos de vivienda que "espera" solucionen parte del déficit de oferta que existe en la región y, todo ello, sin dejar de ser el "azote" contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

A él dice que no le cansa. Tal vez sea por eso de que es el consejero más político del equipo de tecnócratas con el que Isabel Díaz Ayuso ha configurado su Consejo de Gobierno. Rodrigo defiende que ser político y saber gestionar es compatible y es algo que se da en todos sus compañeros. De nuevo, las dos caras de la moneda.

PREGUNTA: ¿Qué va a pasar con la línea 7B de metro desde San Fernando hasta el Hospital del Henares?

RESPUESTA: Para la Comunidad de Madrid es una prioridad atender las demandas que tienen los vecinos por los hechos producidos por las obras de la ampliación de la línea 7-B. En el año que llevo siendo consejero de Vivienda, Transportes, Infraestructuras hemos trabajado con total transparencia, rigor técnico y mucha comunicación. No sólo con los vecinos afectados de San Fernando, sino también, con la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento de San Fernando.

No voy a politizar con la situación que están viviendo estos vecinos. En el año 2022 se aprobó un Plan integral de actuaciones y lo que estamos haciendo es cumplirlo. Estamos ejecutando la primera fase consolidando y manteniendo la seguridad de los edificios y garantizando la seguridad de las personas. Hemos invertido 70 millones de euros para acondicionar la superficie y garantizar la seguridad de los edificios y de las personas. Además, estamos pagando las indemnizaciones patrimoniales y las ayudas para aquellos que no están viviendo en sus casas.

P: Y, tras haber consolidado la superficie, ¿qué toca?

R: Tenemos que pasar a una segunda fase que pasa por consolidar e impermeabilizar la parte subterránea, que es la parte del túnel que está cerrada y va desde San Fernando al Hospital del Henares.

P: Es la primera vez que desde la Consejería y el Gobierno de Madrid han reconocido la posibilidad de que esa línea pueda no volver a abrir. ¿Los estudios técnicos han mostrado una problemática mayor de la que esperaban o, simplemente, era hora de reconocer esta posibilidad?

R: Siempre hemos mantenido con todos los vecinos, con la asociación y con el Ayuntamiento la máxima transparencia. Nosotros tenemos un plan que vamos a cumplir cronológicamente y escalonadamente. La primera fase es trabajar en las infraestructuras para consolidarlas y para impermeabilizarlas. Es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Tras esto, serán los servicios técnicos y las consultoras que tenemos contratadas al efecto. Ellos nos dirán si existe una viabilidad para poner en funcionamiento el trazado o no.

"Queremos inaugurar la ampliación de la L-3 antes de Navidades. Tenemos el túnel ejecutado a un 90%"

P: El Metro de Madrid no se ampliaba desde 2015. Ahora hay grandes proyectos para muchas líneas. ¿Son usted e Isabel Díaz Ayuso los nuevos Gallardón?

R: Todos los gobiernos del Partido Popular han querido que Metro Madrid creciera. Lo primero que vamos a inaugurar este año va a ser la ampliación de la L-3 desde Villaverde Alto hasta el Getafe, con una inversión de en torno a unos 100 millones de euros.

P: ¿Tenemos fecha?

R: Antes de Navidades. No me gusta dar fechas concretas, porque no depende directamente ni siquiera de los propios gestores. Pero tenemos el túnel ejecutado en un 90% y las instalaciones interiores en un 70%.

P: Otra vía muy importante va a ser la de la línea 11.

R: En lo que respecta a la L11, estamos ejecutando actualmente las obras entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, obras que ya han empezado y que van a convertir a esta línea en un eje transversal norte-sur que va a dar la posibilidad de descongestionar la línea 6 de metro.

Desde el eje norte vamos a sacar a información pública el proyecto que va desde Mar de Cristal hasta Valdebebas, pasando por el intercambiador de Valdebebas. Lo vamos a tener inaugurado antes de Navidades. Hemos hecho una inversión de 32 millones de euros.

P: Precisamente, sobre ese proyecto que publicó Madrid Total, ¿Cómo se puede plantear la Comunidad de Madrid que uno de sus hospitales más importantes, el Zendal, no tenga parada de Metro?

R: Vamos a sacar el proyecto informativo para que se puedan presentar alegaciones por parte de la sociedad civil y las entidades. El Zendal tendrá su estación que la compartirá, posiblemente, con la Ciudad de la Justicia. Nosotros estamos dando diversas opciones para que todo el mundo opine de una manera participativa y determinar en qué sitio se va a poner las instalaciones. Tenemos tres factores fundamentales: el nuevo intercambiador de Valdebebas que va a dar cobertura a la futura Ciudad de la Justicia, dónde van a trabajar miles de personas cada día; Barajas y el barrio de Valdebebas.

El Consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, durante su entrevista en las oficinas de EL ESPAÑOL Javier Carbajal

P: ¿Y qué va a pasar con la parte sur de la L-11?

R: Queremos licitar cuanto antes el proyecto informativo. La idea es que vaya desde La Fortuna hasta Cuatro Vientos, pero no tenemos nada cerrado. Cuando tengamos el estudio informativo lo plantearemos y, en función de esas alegaciones que nos presenten los vecinos, intentaremos tomar la decisión que más beneficie a los ciudadanos madrileños de ese entorno.

P: ¿Prevén la posibilidad de un tramo final en forma de Y que llegue hasta Leganés?

R: Ahora mismo no.

P: Ha dicho que esta línea 11 va a servir para descongestionar la L-6. ¿Cuándo van a cerrar esta línea para su renovación?

R: Tenemos que hacer unas inversiones de consolidación específica en la L-6 y estamos estudiando cuándo vamos a poder ejecutarlas. En ese sentido, desde mi consejería siempre intentamos que el mayor número de obras coincidan en verano. Para que los cierres de servicios afecten lo menos posible. Pretendemos hacerlo cuanto antes. Supongo que el año que viene.

P: Sigamos con ampliaciones de líneas de Metro… ¿qué me puede contar del proyecto de la L-5?

R: Te puedo dar un anuncio. La semana que viene vamos a tener la oportunidad de licitar la obra para ampliarla. Va a ir desde Alameda de Osuna hasta Barajas y vamos a hacer una inversión de 209 millones de euros. La línea está siendo utilizada por cerca de 70 millones de usuarios. Datos que van a incrementarse con la llegada al aeropuerto.

Tenemos que tener en cuenta que al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el año 2023, llegaron 60 millones de viajeros y en las terminales están trabajando 40.000 personas. Por lo tanto, queremos hacer esa ampliación directamente desde Alameda de Osuna hasta Barajas para prestar un servicio que consideramos importante. La semana que viene vamos a licitar la obra y queremos empezar cuanto antes. La obra tiene una duración de tres años y esperemos que a finales del 2028 la podamos inaugurar.

"La semana que viene vamos a licitar la obra para ampliar al L-5 desde Alameda de Osuna hasta Barajas con una inversión de 209 millones de euros"

P: ¿La línea 5 es muy antigua. Afrontar este incremento de viajeros obligará a algún tipo de remodelación en lo que ya está construido?

R: No. Simplemente va a ser una obra de ampliación. No vamos a hacer ningún trabajo específico extra, mas allá de los que lleva a cabo Metro Madrid de mantenimiento y conservación.

P: Creo que ya sólo nos queda la línea 9. ¿Cuándo se licita la estación de los Berrocales?

R: Hemos empezado a realizar el estudio para construir una nueva estación en los Ahijones-Berrocales que dé cobertura a esos nuevos desarrollos urbanísticos que tenemos en el este de la región de Madrid. Estamos en esa fase. No puedo avanzar más.

El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, defiende la eficacia y eficiencia del Bus Rapid. Javier Carbajal

P: A los vecinos del Cañaveral, un desarrollo similar, se les vendió que iba a llegar el Metro hasta allí por parte de las constructoras, pero lo que va a llegar es el Bus Rapid. ¿Cómo es posible que haya constructoras vendiendo proyectos que la Comunidad de Madrid no aprueba?

R: La Consejería de Transportes y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han sido transparentes en todo momento. Los promotores inmobiliarios están vendiendo cosas que no son reales y eso es un error por su parte. Yo lo que puedo hacer es garantizar que el transporte público llegue a todos los puntos de la región.

En el caso del Cañaveral no existe la posibilidad de hacer metro por su terreno. Hay que ser valiente y decirlo. Pero, por otro lado, en colaboración con el Ayuntamiento, estamos tomando decisiones para incrementar su oferta de transporte público.

P: El sistema del bus Rapid, que funciona ya en la zona norte de la capital, tiene muy buena aceptación entre los vecinos. La presidenta ya anunció que este modelo se ampliará hasta Arroyomolinos, el Cañaveral… ¿Es una nueva forma de transporte que ha venido para quedarse?

R: Sin duda. Es un sistema muy rápido. Su implantación es rápida, es más económico y funciona. Estamos trabajando con los ayuntamientos de Arroyomolinos y Navalcarnero, el Cañaveral y zonas nuevas de Valdebebas para poner en marcha este proyecto. Es un sistema que hay que utilizar porque es moderno, ágil y, hay que decirlo, mucho más económico que llevar el metro.

P: Están trabajando en la elaboración del nuevo mapa concesional de buses interurbanos. Algunas líneas se van a suprimir por falta de influencia otras se van a ampliar… ¿Nos puede adelantar algo de este nuevo proyecto?

R: Es algo en lo que está trabajando el Consorcio Regional de Transportes. Se está haciendo un estudio minucioso en colaboración con los propios ayuntamientos de Madrid y con los vecinos de los diferentes municipios. Estos autobuses llegan prácticamente a los 179 municipios de la región.

El nuevo pliego confesional será para los próximos diez años y queremos que tenga rutas lo más flexibles posibles y no sólo que sean radiales desde los diferentes municipios hasta el municipio de Madrid, sino que al mismo tiempo tengan la oportunidad de comunicar los diferentes municipios entre ellos. En los próximos días vamos a sacar un estudio informativo público para que los ayuntamientos puedan presentar definitivamente alegaciones a este respecto.

P: La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el llamado taxi a demanda. Una iniciativa más flexible para los pequeños municipios con la que están muy contentos sus vecinos. ¿Existe la posibilidad de eliminar líneas interurbanas de municipios pequeños e incrementar la oferta de estos taxis?

R: Claro. Lo que hacemos a través de la Dirección General de Transportes, en este caso también a través del Consorcio Regional de Transporte, es valorar las necesidades que tienen los municipios y en función del número de población.

Cuando un municipio necesita un autobús específicamente para prestar los servicios concretos o para acercarse a otro municipio mayor, lo que hacemos es que sí existe una demanda, por supuesto que se pone en funcionamiento del mismo. Pero a lo mejor no hace falta que sea un autobús y pueden ser microbuses. Hay que hacer estudios de demanda y, con eso, intentamos que todos tengan una movilidad fluida y un transporte público en condiciones.

"Hay en torno a 1.800.000 metros cuadrados de oficinas construidas que están vacías y podrían reconvertirse en vivienda en alquiler asequible"

P: ¿Cuándo va a poner en marcha la Comunidad de Madrid la zona única de transportes que anunció la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en campaña electoral?

R: El Consorcio Regional de Transporte está trabajando en ello. Nosotros llevamos un compromiso electoral para hacer una unificación tarifaria de las coronas y que sólo exista la de Madrid ciudad, la A, y el resto, la B. Y, además, tenemos un compromiso mucho más importante y es que las personas con una discapacidad de más de un 65% tengan abono gratuito. Y en eso estamos trabajando para implementarlo lo antes posible.

P: ¿Qué tal es su relación con el ministro Óscar Puente? ¿Ha conseguido que le notifique cada vez que hay una incidencia en la red de Cercanías?

R: Las Cercanías son un desastre y no funcionan. Tenemos un problema importantísimo porque afectan a miles de ciudadanos madrileños. El Gobierno de Pedro Sánchez, y en este caso del Ministerio de Transportes, no están haciendo los deberes. Tenemos un ministro que está más preocupado porque su redes sociales funcionen que porque funcionen las redes de transporte público.

Le he mandado seis cartas desde que soy consejero y sólo me ha contestado a una diciendo que conmigo no se iba a reunir. Nosotros exigimos que el Gobierno invierta en Cercanías y que nos cuenten qué están haciendo. Intento que los servicios técnicos mantengan una comunicación fluida con Adif porque a los madrileños les da igual las competencias, ellos quieren que funcione.

Una de las últimas leyes remitidas a la Asamblea por el Gobierno regional ha sido la que transforma suelo de oficinas en vivienda. Javier Carbajal.

P: Antes de cerrar el periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid, el Partido Popular aprobó la ley para convertir el suelo de oficinas o de sector terciario en suelo para vivienda de alquiler asequible. ¿Dónde plantean que se va a usar más esta medida en el centro de la capital o en los anillos exteriores?

R: Actualmente hay en torno a 1.800.000 metros cuadrados de oficinas construidas que están vacías y podrían reconvertirse. Son los Ayuntamientos los que tienen que solicitar esa autorización y a nosotros nos gustaría que nos apoyaran. Ha sido muy bien acogido y creemos que en un plazo muy corto de tiempo empezaremos a ver como el proyecto empieza a ser una realidad.

P: ¿Ha recibido alguna solicitud de algún ayuntamiento?

R: Todavía no. Hemos dejado cuatro meses a los ayuntamientos para que ellos decidan si quieren aplicar esta normativa de poder convertir oficinas en viviendas. Además, les damos la oportunidad de parcelar y decidir que en una zona sí lo quieren y en otra no.

P: Le pongo un ejemplo. Un constructor con un suelo de oficinas en Valdebebas, lo convierte en pisos de alquiler asequible. ¿No cree que eso es dar un pelotazo?

R: No. Tenemos un problema de oferta de vivienda. Si queremos solucionarlo tenemos que generar oferta. Tenemos que construir vivienda, ya sea libre o con algún tipo de protección pública. La intención de nuestra consejería es que Madrid llene el cielo de grúas. Ese va a ser el mayor síntoma de que estamos generando oferta, de que van a bajar los precios y de que va a bajar la demanda.

"Tras actualizar los precios del módulo de vivienda pública hemos pasado de 2.000 peticiones de contrucción en todo un año a 3.000 en cuatro meses"

P: ¿Qué es para usted vivienda en alquiler asequible?

R: El pasado mes de febrero tomamos una decisión que era muy valiente y actualizamos el módulo de vivienda pública. No lo demandaba el sector porque desde el año 2008 no actualizaban los precios públicos. Por eso, los propietarios que tenían suelo en nuestra región y que querían construir no lo hacían porque no les salían las cuentas.

Ahora sí les salen. Y las cifras nos dan la razón. Durante el año 2023, la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid sólo recibió 2.000 peticiones de autorización para construir algún tipo de vivienda con protección pública. En los cuatro meses que han pasado desde febrero llevamos más de 3.000. Esto quiere decir que nuestra decisión de actualizar los precios ha hecho que se construya vivienda con protección pública cuando estaba parada.

P: Dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid esta iba a ser la legislatura de la vivienda. Se han prometido muchas promociones de vivienda ligadas al Plan Vive pese a que la legislatura pasada se retrasaron la mayoría. ¿Va a ser capaz de cumplir las promesas que se han hecho?

R: Creo que sí, porque no solamente tenemos que ver lo que está construyendo por parte de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos. También por las entidades privadas unidas en el Pacto de la Vivienda. No podemos decir lo mismo del Gobierno regional. Pedro Sánchez ha prometido 184.000 viviendas y a día de hoy no ha construido ninguna. Aquí quien construye vivienda son los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

P: Nombra el gobierno nacional y nos viene al pelo para preguntarle por la última norma, la de limitar los pisos turísticos. Las competencias son de los Ayuntamientos y Cultura revisa las licencias pero, usted, como consejero de Vivienda. ¿Qué puede hacer?

R: Exactamente, desde la Consejería de Cultura y Turismo se están tomando las decisiones oportunas para controlar esas viviendas turísticas que son ilegales con más inspectores. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Madrid ha paralizado de forma temporal el poder dar o conceder licencias a ese tipo de viviendas y está trabajando en una nueva ordenanza.

Tenemos que intentar equilibrar ese sistema de vivienda turística y, sobre todo, mantener el turismo que tenemos en nuestra región. Tenemos que intentar hacer un equilibrio importante y compaginar la actividad económica con el derecho al descanso a los vecinos que se encuentran más afectados. Sánchez lo único que propone es prohibirla y yo creo, como pasa con la ley de vivienda, que tanta intervención no es positivo.

Jorge Rodrigo cree que se debe buscar el entendimiento entre vecinos y propietarios para solventar el problema con los Airbnb Javier Carbajal

P: Usted que ha conseguido encontrar puntos intermedios entre sectores opuestos, como el Uber y el Taxi, ¿no cree que hay un punto intermedio entre la permisividad de Almeida y el prohibir del Gobierno de Sánchez?

R: Lo primero que hay que hacer es inspeccionar y controlar que las que están autorizadas legalmente no tengan ningún problema. Mi compañero Mariano de Paco está intentando buscar ese equilibro haciendo un estudio y valorando todas las medidas que se puedan tomar. Tenemos que mantener la actividad económica y hacerlo compatible con el descanso de los vecinos. Debemos esperar a la ordenanza que está preparando el Ayuntamiento y esperar que sea lo más equitativa posible.

P: Muchos alcaldes que pasan por aquí solicitan el soterramiento de las grandes autovías o grandes infraestructuras como el cierre total de la M-5. ¿Está a favor de estas políticas?

R: La M-50, como todos los madrileños saben, es competencia de la Administración General del Estado. Yo he tenido la oportunidad de mandar junto a los alcaldes de la zona norte la solicitud al Gobierno para que ejecute el cierre. Yo se lo ha pedido en una o dos ocasiones, una de ellas por carta al ministro. No hemos tenido respuesta a esa solicitud.

P: Muchos ayuntamientos insisten en que sin esos soterramientos es imposible poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en sus localidades. ¿Ha podido trasladar también esta situación?

R: Nosotros lo que le hemos pedido al Ministerio es que siga invirtiendo en las nacionales, en las radiales y al mismo tiempo que siga invirtiendo en cercanías. Y cuando hablo del tren, no sólo me refiero a que funcione, sino a que llegue a más sitios. Si el tren estuviera en más municipios, tendríamos la oportunidad de reducir un gran número de vehículos en superficie.

La Comunidad de Madrid gestiona 2700 kilómetros de vías regionales, las conserva y las mantiene. Tenemos presupuesto de más de 200 millones de euros y lo estamos ejecutando e intentamos mantener en óptimas condiciones esas vías. El Gobierno, por su parte, sólo gestiona 750 kilómetros en nuestra región. Por eso les pedimos que, en sus competencias, sigan mejorando y ampliando la red para tener una movilidad mucho más fluida.

"Como consejero de Transportes no me gustan las carreteras de peajes pagadas por los ciudadanos"

P: Como consejero de Transportes, ¿está a favor del proyecto de poner peajes en las nacionales?

R: A mí no me gustan los peajes.

P: ¿Ninguno?

R: A mí no me gustan los peajes pagados por los ciudadanos.

P: Entonces, ¿cuál es el modelo correcto de gestión?

R: Tenemos que intentar mantener siempre una colaboración público privada. Si un peaje lo tiene que pagar un ciudadano que sea porque no existe otra posibilidad. Creo que sí existe la posibilidad de crear una colaboración público-privada donde tengamos la oportunidad de sistemas confesionales entre las empresas privadas y la propia administración es mejor y puede funcionar.

Nosotros actualmente tenemos autopistas que las conocemos todas como peajes alternativos, como son la M 45 o la carretera de los pantanos, que se han construido en función de esa colaboración público-privada. Sistemas que tienen que mejorarse, sin duda, pero que han funcionado. Por lo tanto, ese sistema a mí me gusta.

P: Recientemente se ha cumplido un año desde que gobierna la región esos consejeros tecnócratas, como les tildó la prensa. Decían que usted era el más político de todos los consejeros. ¿Considera que fue la fórmula correcta la elegida por la presidenta?

R: No somos un equipo de tecnócratas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso tiene uno de los mejores equipos que puede tener que gente que son políticos y que gestionan. Y si tú quieres tener personas que defiendan los intereses de los madrileños y que sepan gestionar, no hay nada mejor que tener a los compañeros que yo tengo en el Consejo de Gobierno.

Sabemos gestionar y al mismo tiempo somos políticos porque defendemos los intereses de Madrid frente a un gobierno que nos ataca, que es el gobierno de Pedro Sánchez. Todas las mañanas nos levantamos para defender los intereses de los madrileños frente al gobierno de Pedro Sánchez. Creo que es positivo y que se puede compaginar la gestión pública y la gestión política.

El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, defiende la posibilidad de ser un consejero gestor y, a la vez, político. Javier Carbajal

P: ¿Entonces no está favor de los que dicen que Ayuso se ha puesto todo el peso político contra Sánchez y eso la puede acabar desgastando?

R: Por supuesto que la presidenta hace una defensa acérrima de los madrileños, pero el Consejo de Gobierno, el resto de los consejeros también la hace. Pero es que, encima, la presidenta lo hace mejor que nadie.

P: Usted que ha estado tan cerca de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. En sus peores momentos, en los buenos, en los malos, en los de principio… ¿Cómo la ve ahora?

R: Es una mujer valiente y que tiene un objetivo fundamental que es velar por los intereses de los madrileños. Es una mujer fuerte que sabe lo que quiere y que, desde luego, tiene detrás un equipo fuerte para trabajar por Madrid y para los madrileños.

P: ¿No le cansa ser el azote del Gobierno de España?

R: No. Por las mañanas, no sólo tengo que pensar en mejorar la vida de los ciudadanos, sino que tengo que dedicar un tiempo para defenderte de los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez. Creo que si nos cansamos, perdemos.