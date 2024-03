El tope al precio de las VTC por alta demanda, en jaque: Competencia cuestiona la ordenanza de Ayuso

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido a la Comunidad de Madrid justificar "mejor" su reglamento de taxi y de vehículos sin conductor (VTC) después de que el equipo de Ayuso haya cambiado de idea sobre 'topar' el precio en situaciones de "alta demanda".

Y es que, los elevados precios de estos servicios durante grandes conciertos o partidos de fútbol, hizo saltar las alarmas de la Comunidad de Madrid. Decidieron topar el precio y, aunque en un primer momento propusieron un 50%, en los últimos trámites parlamentarios se elevó hasta un 75%.

Ahora, la CNMC se plantea que muchos de los cambios de estos reglamentos (y no sólo el precio) no están debidamente justificados y son "desproporcionados". No especifica más, pero insta al Gobierno regional a valorarlo.

El informe emitido por el ente autónomo llega como consecuencia de una reclamación presentada por un operador. Este consideraba que determinados artículos de este reglamento vulneran la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).

La CNMC no le da la razón, pero sí que pone la alarma en que estos requisitos pueden ser "desproporcionados" y deben "justificarse mejor".

El informe, que recoge lo hablado en el pleno del organismo del pasado 13 de febrero, concretar que debe haber un "mayor esfuerzo de motivación acerca de ciertos límites de la norma".

VTC y taxi

El comunicado de la CNMC habla de dos reglamentos. Por un lado, en lo relativo a las VTC. Asegura que el número mínimo de conductores por licencia, los requisitos técnicos de los vehículos y el precio máximo en momentos de alta demanda, son aspectos a analizar por no estar bien motivados.

En lo que respecta a la normativa del taxi, el organismo cree que algunas de las obligaciones "no estarían del todo justificadas". Como es el caso de la antigüedad de los vehículos.

Considera que se debería argumentar "mejor" este requisito, sin perjuicio de su justificación en razones de seguridad pública, y "la exigencia de llevar cierta documentación a bordo".

También se cuestiona el aspecto relacionado con los descansos de los taxistas. La norma de Ayuso permite que los ayuntamientos apliquen descansos con un límite de hasta dos días a la semana. Pero a la CNMC esta idea no le acaba de convencer, "ya que limitan la capacidad de autoorganización de los operadores de su tiempo de descanso".

Tras conocerse el mensaje de la CNMC, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha defendido el reglamento y ha asegurado que el Gobierno regional está en contacto con la CNMC para explicar los motivos detrás de su aprobación.

De hecho, esta misma semana se van a reunir con la Dirección General de Transportes y responsables del organismo "con el fin de explicarle cuáles son las consideraciones oportunas y las valoraciones por los cuales el gobierno regional lo aprobó con estas características".