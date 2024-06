El choque entre Almeida y el delegado de Sánchez embarra la fiesta de la Policía: "Quiere jugar a hacer de alcalde"

Nuevo cruce de reproches entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Una serie de ataques que han tenido lugar tras la celebración en el Retiro del patrón de la Policía Municipal de Madrid, San Juan Bautista. En este acto, Almeida ha agradecido a los integrantes de la Policía Municipal su labor y ha elogiado su papel "clave" en materia de seguridad.

La polémica entre Ayuntamiento y Delegación se remonta al pasado martes, cuando el Palacio de Cibeles acogió el debate sobre el estado de la ciudad. Se trata de un pleno que se celebra una vez al año y donde el alcalde hace balance del curso político. Martín asistió. Pero, según denunció, no había recibido invitación y su equipo tuvo que pedirla. Una vez ahí y tras escuchar al alcalde, criticó duramente su discurso y habló del "bloqueo" al Gobierno de España desde las instituciones madrileñas.

Sus declaraciones no sentaron nada bien al primer edil. Almeida se lo tomó como un desprecio más de Martín y contestó que se iba a replantear las invitaciones al delegado a actos municipales. La semana tenía otra gran cita del calendario institucional municipal: los premios de este viernes. Pese a la amenaza de ruptura por parte de Cibeles, el Consistorio sí que envió una invitación al delegado. El representante gubernamental, sin embargo, criticó el hecho de haberla recibido a las 15 horas, a menos de un día de la ceremonia de la Policía.

Tras el acto de este viernes, en conversación con los periodistas, Almeida ha destacado que los "5.900 Policías Municipales de Madrid dan lo mejor de sí mismos". El alcalde ha aludido el compromiso del Ayuntamiento para seguir mejorando el número de efectivos, criticando así al Gobierno de España: "Faltan 1000 policías municipales que nos tiene que autorizar el Gobierno".

En cuando al delegado de Gobierno en Madrid, Almeida ha afirmado que no le dedica "ni 15 segundos de gloria. Está reclamando atención constantemente, lo que pretende es que hablemos de él".

"Si no le enviamos la invitación porque no se la enviamos, si se la enviamos porque se la tenemos que enviar a una determinada hora que es la que él tiene que marcar, si no está en el estrado, en el lugar que cree que tiene que estar, se enfada también. Está enfadado constantemente" ha dicho el alcalde.

"Le diría al delegado que en vez de pensar en sí mismo, piense en la Policía Municipal, pero insisto: el delegado de Gobierno está en una estrategia, que es ser candidato del PSOE a la Comunidad o al Ayuntamiento de Madrid dentro de 3 años" apuntaba Almeida.

Ha continuado afirmando que, desde el PSOE de Madrid, "no confían ni en Juan Lobato ni en Reyes Maroto. Por eso el delegado ha iniciado su carrera electoral. Si quiere jugar el papel de alcalde, que se presente a las elecciones, que las gane, que tenga la confianza de los madrileños, y entonces sea alcalde. Mientras no sea alcalde, lo que no puede es jugar a serlo. Insisto, hasta aquí, he hablado del Gobierno. No voy a hablar del delegado del Gobierno. No le voy a dar la publicidad que quiere" ha apostillado Almeida.

En cuanto a la relación entre ambas instituciones, Almeida ha afirmado que "los madrileños pueden estar tranquilos. Va a haber cooperación absoluta entre Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid. Nos dijo que no iba a estar invitado y ha estado, en la tribuna, arriba, ha entregado condecoraciones. Lo que no le podía ceder era el puesto de alcalde" concluía el primer edil.

"Conductas poco serias"

Por su parte, El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha expresado este viernes su preocupación por las recientes acciones del alcalde de la capital, calificándolas de "chiquilladas" que, a su juicio, "no contribuyen a la lealtad institucional y el respeto necesarios para trabajar en conjunto por el bienestar de los madrileños".

"En las últimas horas, y hoy mismo, hemos sido testigos de conductas poco serias por parte del alcalde de Madrid. Voy a reclamar que retomemos la lealtad institucional, el respeto institucional y que podamos, sobre todo, trabajar conjuntamente en favor de construir soluciones a los problemas de los madrileños. Esto es lo que nos están demandando: coordinación, colaboración y lealtad institucional", ha indicado tras el acto del patrón de la Policía Municipal.

El representante del Gobierno de España en Madrid ha subrayado que siempre ha estado dispuesto a colaborar desde su nombramiento y que hay un amplio margen de mejora en la coordinación entre las instituciones. "En ello siempre van a encontrar todo a mi disposición", ha indicado.

Al ser preguntado por los periodistas sobre el desarrollo del acto protocolario del día de hoy, Martín ha respondido que no se respetó el decreto de precedencias ni la ubicación que corresponde a la representación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. "Es tan sencillo como analizar el decreto de precedencias. No ha sido respetado una vez más en el día de hoy", ha comentado.

Pese a esto, el delegado ha insistido en que no se debe perder tiempo en estos conflictos menores. "No hay que quedarse en ese enredo, en esas chiquilladas del alcalde, sino que hay que mirar más adelante. Hay que mirar hacia los problemas reales de la ciudadanía e instar a todos a ser responsables, a asumir nuestra responsabilidad y a trabajar conjuntamente en favor de resolver los problemas de los ciudadanos. Y en eso, desde luego, es en lo que yo voy a estar", ha concluido.

Francisco Martín ha agradecido hoy el trabajo, compromiso y profesionalidad de la Policía Municipal de Madrid "y también su permanente colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque todo ello está dando como resultado el que la ciudad de Madrid continúe siendo, año tras año y ya por cuarto año consecutivo, una ciudad cada vez más segura".

"Por lo tanto, desde ese agradecimiento hoy quiero enviar una felicitación muy, muy, muy sincera y muy sentida a todos los profesionales, a todas las profesionales de la Policía Municipal y encomendarnos todos a seguir trabajando conjuntamente desde esa lealtad, de esa coordinación, desde esa profesionalidad, para que Madrid continúe avanzando en esta línea de la serie", ha concluido.