Feijóo da por perdida la investidura: "Defender la igualdad nos dejará sin la Presidencia en un mes"

"Es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la Presidencia dentro de un mes, pero llegaremos al Gobierno defendiéndola, le daremos a España el gobierno que necesita". Con esta frase ha resumido el candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, sus pocas esperanzas de conseguir los apoyos necesarios en la sesión de investidura convocada a finales de septiembre.

El líder de los populares y candidato a la presidencia del partido ha resaltado, en un acto acompañado por la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su partido es el "ganador" de las elecciones; aunque el PSOE les va a pedir (según él) "pedir perdón" por haber ganado las elecciones.

"El jefe del Estado nos ha encargado la investidura como presidente del Gobierno de España. Este proceso de investidura no me llevará a la presidencia, pero si va a llevar al Congreso la igualdad de los ciudadanos, la dignidad de nuestras instituciones y las prioridades de las familias", ha enfatizado.

Al más puro estilo Mariano Rajoy y bromeando con el "tarde o temprano; temprano o tarde", Feijóo ha afirmado que seguirá persiguiendo los apoyos que le hacen falta para la investidura. Eso sí, se compromete a no "adquirir ninguna deuda que perjudique a los intereses generales y me perjudique a mí".

"Solo estoy en deuda con los ocho millones de españoles que me han votado. A los 11 millones de ciudadanos que han votado por el cambio de España", ha insistido.

"Igualdad real"

En esa misma línea, ha asegurado que va a defender los intereses de los gallegos, los vascos, los madrileños y los catalanes que "quieren progresar y no romper" y los que quieren "tener a todos en consideración y no sólo a unos pocos".

Ante este escenario de derrota en la sesión de investidura, Feijóo ha asegurado que llegará en algún momento a la Presidencia. Eso sí, "no vamos a llegar por atajos a costa de la igualdad de los españoles, sino a través de los principios que compartimos la mayoría de los españoles".

En este sentido, ha añadido que aunque su proyecto de España le cueste "recibir el 'no'"; asegura a sus votantes que ese 'no' "se recibe con absoluta dignidad y con absoluta confianza y determinación".

Tras abrir la puerta a todos los líderes autonómicos, y tras su reunión con el lehendakari, Feijóo ha cerrado la puerta sólo a los que "nos propongan cosas que perjudiquen la igualdad real y efectiva de todos los españoles". "Quiero el mayor beneficio de los gallegos, pero no a costa de los castellanos", ha ejemplificado.

Pero los reproches al PSOE no podían dejar de lado que, este mismo miércoles, Feijóo ofreció una serie de pactos a Pedro Sánchez. Es por eso por lo que ha asegurado que, a pesar de todo lo que separa al PP y al PSOE, "le he propuesto una vía en beneficio de nuestro país, para desbloquear la gobernabilidad el país y dar credibilidad a nuestras instituciones".



Sobre los socios de Sánchez, el presidente del PP de Madrid ha afirmado que el 94% de los españoles "no pueden depender del 6%", que es el voto de los independientes. "Nosotros estamos ofreciendo esa posibilidad y esa es nuestra misión y nuestra responsabilidad ante la historia", ha finalizado.

Para finalizar, el candidato a la presidencia ha añadido que "pase lo que pase", la inmensa mayoría de los ciudadanos de España "sabrán que para defender la igualdad y la concordia está el PP". "Para hacer frente a los que quieren romper nuestro país está el PP", ha finalizado entre aplausos.

