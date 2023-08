Ayuso se une al 'todos a una' para defender la presa de los Peñascales: pedirán blindar el entorno natural

El Partido Popular, el PSOE, Vox, los vecinos y, ahora, la Comunidad de Madrid. La lucha del municipio de Torrelodones para conseguir paralizar el derribo de la presa de los Peñascales va ganando adeptos.

Si el PSOE y el PP de la localidad ya se mostraron unidos para hacer frente a la orden de demolición emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo durante el gobierno del anterior equipo municipal, ahora es Isabel Díaz Ayuso y su equipo los que ponen más 'ideas' sobre la mesa.

Y es que, la Comunidad de Madrid plantea declarar Zona Especial de Protección Ambiental las aguas del embalse de Peñascales y restaurar entorno; algo que habían pedido desde todos los grupos del Ayuntamiento de Torrelodones y que podría parar la demolición.

Ha sido el propio Ayuntamiento de Torrelodones quien ha notificado este paso hacia delante del Gobierno regional al comunicar que ha recibido informes de Parques Regionales (pertenece a la Comunidad de Madrid) y de la Dirección General de Emergencias de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, informando favorablemente de "la propuesta de Declaración de Zona Especial de Protección Medioambiental para las aguas del embalse de Los Peñascales y su entorno".

Ese mismo documento, que podrá ser usado en el periodo de recursos que pretende poner en marcha el municipio, también emite un informe desfavorable al "desmantelamiento actual de la referida presa".

Esto, a fin de cuentas, significa que la consejería que coordina Carlos Novillo va a proponer restaurar las aguas y el entorno natural de la presa "por su valor por la fauna, sobre todo la nutria y por el paisaje" y así se lo han manifestado al Consistorio.

Esto es similar a lo que ocurrió hace años con la presa de Guadarrama. Actualmente, no abastece de agua a ningún sanatorio, fin para el que se creó, pero es conservada por la Comunidad gracias a su diversidad y su fauna. En el caso de la citada presa, y como adelantó Madrid Total, es un hábitat en el que viven nutrias.

Proteger el embalse

Cuando la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, tomó posesión de su cargo y fue consciente de que la presa de los Peñascales tenía una orden de demolición se puso a trabajar, igual que otros grupos como el PSOE, para paralizar su derribo.

Tal y como adelantó Madrid Total, entre sus primeras iniciativas está la de proteger del embalse de Peñascales por parte de la Comunidad alegando el "notable interés faunístico y paisajístico. También alegarán que el agua del embalse se usa "como puerto de agua para su posible empleo en la extinción de incendios forestales.

Además, desde el Ayuntamiento están trabajando con su equipo legal para presentar un recurso extraordinario de revisión ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en relación con la resolución 12.800 de la Confederación Hidrográfica del Tajo que solicitaba la demolición de la presa.

Los argumentos jurídicos serán los errores de hecho en que incurre la resolución, al obviar que el embalse es fundamental en la lucha contra incendios en toda la zona forestal de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Galapagar, Las Rozas e incluso el monte del Pardo y la existencia de especies vulnerables y especies protegidas en dicho embalse.

Por otra parte, presentará también un recurso por la indefensión causada a los vecinos de la zona al no haber sido informados, por la indefensión del actual equipo de gobierno que se ha encontrado con una resolución firme, al no haberse presentado durante la pasada legislatura en plazo alegaciones, no haber acudido al trámite de urgencia y no haber presentado recurso de alzada contra la misma. Algo que ocurrió porque el anterior alcalde, de Vecinos por Torrelodones, no dio cuenta de ello.

Además, se indica que el aprovechamiento para riego se venía haciendo, por lo que no hay motivo para la extinción de la concesión.

Aprovechando lo contenido en la propia resolución, El Ayuntamiento de Torrelodones ha informado también que va a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo una nueva concesión. Así mismo ha solicitado una prórroga en la redacción del proyecto de demolición de un año. Un proyecto que debía de haberse presentado, tal y como se indica en la resolución 12.800, el pasado mes de abril, "pero cuya redacción ni tan siquiera se inició por parte de la antigua Corporación Municipal".

