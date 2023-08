Agreden a una reportera y su cámara en un pueblo de Madrid tras celebrarse un encierro infantil con bueyes

Villavieja del Lozoya, un pueblo de la sierra de Madrid, se ha convertido en el foco de la polémica después de que uno de sus vecinos agrediera a una reportera y su cámara durante un programa en directo.

Tal y como ha denunciado la periodista en sus redes sociales, el equipo de televisión (del programa Fiesta, en Telecinco) se encontraba en la localidad madrileña para hablar del encierro infantil con bueyes que se celebra en la localidad y que había sido denunciado por Pacma.

Una noticia que no gustó nada a uno de sus vecinos, que pastoreaba a dos bueyes, y que se dedicó a perseguir a la periodista y su cámara con los animales hasta, finalmente, agredirles.

Todo se produjo durante una conexión en directo. La reportera preguntó a diferentes personas del pueblo e intentó hablar con la alcaldesa Aranzazú Reguera Carretero (del partido Juntos por Villavieja) hasta, finalmente, ponerse ante las cámaras y realizar un resumen de la situación para el programa Fiesta.

Fue entonces cuando el vecino se dedicó a perseguirles con los bueyes hasta salir corriendo hacia ellos. En ese momento se cortó incluso la conexión y la reportera, Cristina Álamo, tuvo que entrar por llamada telefónica, ya que el cámara se llevó la peor parte.

Me encantaría decir que el @AytoVillavieja se preocupó de cómo estábamos Mariano, mi cámara, y yo, después de sufrir agresiones físicas y verbales en su municipio, pero no fue así. Gracias a los medios que os habéis hecho eco y a los que estáis difundiendo las imágenes. 🙏🏼 pic.twitter.com/WRSNkkaQb2 — Silvia Álamo Bravo (@Silvia_Alamo_) August 21, 2023

"Ese hombre me ha perseguido con los bueyes, era la segunda vez que lo hacía, supongo que para asustarme. Luego he perdido la noción espacio temporal y solo he visto gritos y golpes al cámara. Ha agredido a nuestro compañero y a personas que han intentado defendernos", ha detallado minutos después en una llamada telefónica.

Tanto la reportera como el cámara se trasladaron al cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia. En ella consta, según han adelantado, la agresión y la pérdida o robo de una cámara.

La polémica

Todo ha ocurrido después de que Pacma solicitara al Ayuntamiento la cancelación de un encierro infantil con bueyes pequeños. En una carta que presentó el pasado 11 de agosto, la formación animalista traslada al Consistorio la "nula necesidad" de polemizar con eventos de índole taurina, que "implican a niños".

Agreden a un equipo de @telecincoes en Villavieja del Lozoya después de que desde PACMA pidiésemos la cancelación de un encierro con bueyada infantil.



El @AytoVillavieja no quiere hacer declaraciones.



Seguiremos denunciando la realidad que se vive en estos festejos. pic.twitter.com/SkAVwndWVO — PACMA (@PartidoPACMA) August 21, 2023

En ella, instaba al Ayuntamiento a reconsiderar su apoyo a este tipo de actos y expresa su preocupación no solo por los animales, sino también por "los efectos que presenciar y participar en tales actos violentos pueden tener en el desarrollo emocional y mental de los niños y niñas".

El partido animalista exige la cancelación inmediata de la bueyada infantil programada en Villavieja del Lozoya por "el bienestar emocional y mental de los niños y niñas", así como para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y las recomendaciones de expertos en desarrollo infantil.

