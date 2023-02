Ayuso ensalza un Madrid abierto en el aniversario del Estatuto: "Derribamos muros, no los levantamos"

La Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes el XL Aniversario de su Estatuto de Autonomía. Un acto que ha estado presidido por Isabel Díaz Ayuso y que ha contado con expresidentes de la región como Joaquín Leguina o el primer alcalde de la ciudad, Juan Barranco.

La presidenta ha utilizado la pluralidad política presente para defender que Madrid es una región que "no eleva muros" sino que "los derriba". Un Madrid abierto y plural que se encuadra a la perfección en el funcionamiento de las autonomías. "La fórmula que mejor se ajusta a la realidad de nuestro país".

Ayuso ha sorprendido en un discurso cauto y respetuoso pese a haber recibido el apoyo del expresidente socialista, Joaquín Leguina, quien ha asegurado que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están "mejor que nunca". Es decir, mejor que cuando gobernaba el PSOE.

En la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la dirigente regional ha incidido en que Madrid "no accedió a la autonomía apelando a una pretendida identidad" sino que aprobó su Estatuto "cuando ya se habían constituido prácticamente" todas las regiones, sin un "particular arraigo histórico ni popular".

La presidenta madrileña y líder de los populares madrileños también ha destacado que "la administración pública debe garantizar los mejores servicios públicos a los ciudadanos… y mantenerse al margen de todo lo demás".

La presidenta autonómica en la Real Casa de Correos. CAM

"Por eso llevamos cuatro décadas poniendo la autonomía al servicio de la libertad de las personas. Los madrileños llevamos años escogiendo en libertad médico, hospital o colegio, y disfrutando de la libertad de horarios comerciales, conquistas de los españoles que hoy son derechos".

"Cada uno de los presidentes de la Comunidad de Madrid hemos sido leales y orgullosos representantes del Estado, sintiéndose concernidos por lo que ocurre en cualquier otra parte del territorio nacional", ha dicho.

Rompeolas de las Españas

Aun así, la jefa del Ejecutivo madrileño no ha querido negar la realidad de la diversidad que abunda en España, sino que la ha usado como un valor. El origen de nuestro país y de la propia comunidad autónoma.

"Madrid es el rompeolas de las Españas, una España dentro de otra. Hecha de asturianos, catalanes, andaluces o vascos", ha subrayado, recordando que los primeros alcaldes y presidentes de la región no eran nacidos en Madrid.

"Somos una región abierta e integradora que está hecha de las diferentes formas de ser español. Aquí no hay forasteros. No hay maketos. No hay charnegos. Hay madrileños de Cádiz, de Bilbao o de Caracas".

En un momento en el que su socio de gobierno, Vox, critica la existencia de las autonomías, la presidenta ha asegurado que son esas competencias las que han permitido a la región "bajar los impuestos, hacer grandes reformas, fomentar la competencia, suprimir burocracia o garantizar la libertad educativa frente a modelos de adoctrinamiento".

