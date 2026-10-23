Almeida sigue con su apuesta por la natalidad: dará entre 500 y 1.000 € a los padres con hijos hasta diciembre de 2027

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid lanza una nueva convocatoria del 'cheque bebé' con 15,4 millones de euros para nacimientos o adopciones entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027. Las cuantías son de 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros a partir del tercero, abonadas en un pago único. Para solicitarla no hay límites de renta ni edad, pero se exige estar empadronado en la capital desde hace al menos cinco años y tener residencia legal. El plazo de solicitud será de dos meses desde el nacimiento o la adopción tras su publicación oficial en el BOAM.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida mantiene su apuesta por fomentar la natalidad con una nueva convocatoria del cheque bebé, las ayudas municipales destinadas a las familias que tengan hijos o adopten menores.

El Ayuntamiento abrirá en los próximos días el plazo para solicitar estas subvenciones, que contarán con una dotación de 15,4 millones de euros y estarán dirigidas a los menores nacidos o adoptados entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

La medida forma parte del Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2024-2029, impulsado por el Gobierno municipal para tratar de hacer frente al reto demográfico y facilitar que los madrileños puedan formar una familia.

Las ayudas serán de 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y los siguientes.

La Junta de Gobierno ha aprobado destinar 4,7 millones de euros a las solicitudes correspondientes al último cuatrimestre de 2026 y otros 10,7 millones al ejercicio de 2027.

No obstante, el presupuesto podrá incrementarse si la demanda supera las previsiones iniciales, según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).

Las familias dispondrán de dos meses desde el día siguiente al nacimiento o la adopción para realizar el trámite. En el caso de los nacimientos o adopciones múltiples, deberá presentarse una solicitud por cada menor.

Los requisitos

Para acceder a estas ayudas, el progenitor que presente la solicitud deberá tener nacionalidad española o residencia legal en España. Además, tendrá que estar empadronado en Madrid capital desde hace al menos cinco años y no estar privado de la patria potestad de los menores.

La convocatoria no establece límites de renta ni de edad para los progenitores, de modo que las familias que cumplan las condiciones podrán optar a la subvención con independencia de sus ingresos. El importe se abonará en un único pago una vez comprobado que la solicitud reúne los requisitos exigidos.

Los interesados podrán descargar el formulario en la sede electrónica municipal y presentar la documentación tanto por vía telemática como presencialmente en los registros del Ayuntamiento.

Planes anteriores

Almeida presentó el Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación en octubre de 2024, con el objetivo de facilitar que los madrileños tengan hijos y puedan compatibilizar la crianza con su vida laboral.

El alcalde defendió entonces la necesidad de responder al envejecimiento de la población y a la dificultad que encuentran muchas familias para dar el paso de tener descendencia.

Entre las medidas anunciadas destacó precisamente el cheque bebé, que comenzó a contemplar nacimientos y adopciones desde junio de 2025.

Las cantidades se mantienen en esta nueva convocatoria: 500 euros para el primer hijo, 750 para el segundo y 1.000 para el tercero y los siguientes.

El plan municipal incluye también iniciativas relacionadas con la vivienda, la educación infantil y la conciliación familiar.

Entre ellas figuran la reserva de parte de las viviendas promovidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para familias con hijos menores de un año, el refuerzo de las ayudas para la escolarización de niños de cero a tres años y la ampliación de plazas en actividades municipales durante los periodos vacacionales.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de Almeida mantiene las ayudas directas por nacimiento o adopción como una de sus principales medidas para incentivar la natalidad en la capital.