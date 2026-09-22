Almeida pone en marcha un plan que durará entre 12 y 18 meses para retirar el amianto del Parque de Atracciones

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan para retirar el amianto localizado en 14 instalaciones del Parque de Atracciones. La retirada del amianto durará entre 12 y 18 meses y será ejecutada por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). El amianto está situado en zonas no accesibles para los usuarios, garantizándose la seguridad de trabajadores y visitantes. El Ayuntamiento ha anunciado la licitación para una nueva concesión del parque, que será gestionada por ocho años e incluirá mejoras en accesibilidad y nuevas atracciones.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan para retirar el amianto localizado en algunas cubiertas del Parque de Atracciones, un proceso que tendrá una duración estimada de entre 12 y 18 meses, según ha avanzado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

En declaraciones a los medios desde la calle Alcalá, Carabante ha explicado que el Consistorio ha realizado en primer lugar un estudio para conocer "en detalle" dónde se encuentra el amianto y cuál es su estado. "Esto es muy importante. Primero hay que detectarlo y luego hay que comprobar si se producen situaciones de inseguridad", ha señalado el delegado.

Según una publicación de 'eldiario.es', se han identificado hasta 14 instalaciones con amianto, principalmente en cubiertas y en otros elementos auxiliares. En este sentido, Carabante ha asegurado que se encuentra "en lugares que no son accesibles para los usuarios" y que está garantizada la "plena seguridad" tanto de los trabajadores como de los visitantes.

Una vez completado el estudio, el Ayuntamiento ha iniciado el plan de retirada. Los trabajos tendrán que licitarse y ser ejecutados por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). "Ahora se ha puesto en marcha un plan de retirada que llevará entre 12 y 18 meses, teniendo en cuenta que es necesario acreditar que las empresas están inscritas en el RERA", ha explicado.

Nueva concesión

El Ayuntamiento ha anunciado recientemente la licitación para la nueva concesión del Parque de Atracciones, que tendrá una duración improrrogable de ocho años, hasta el 5 de octubre de 2035.

Será el primer concurso público para gestionar estas instalaciones desde la adjudicación realizada en 1967. Desde entonces, el operador del Parque de Atracciones ha sido Parques Reunidos.

La modernización del recinto y la incorporación de nuevas atracciones figuran entre las prioridades del nuevo contrato. El futuro adjudicatario también deberá mejorar la accesibilidad de las instalaciones, acometer actuaciones de ahorro energético y conservar el histórico tiovivo de 1927.

Las inversiones y los gastos que se produzcan en el recinto serán asumidos por el concesionario o por terceros, pero no por el Ayuntamiento. El Parque de Atracciones, inaugurado en 1969, cuenta actualmente con más de 30 atracciones y recibe alrededor de un millón de visitantes al año.