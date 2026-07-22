Almeida abre al público el proceso de restauración de la Fuente de Cibeles con 2.640 plazas para visitas gratuitas

La Fuente de Cibeles, rodeada por la estructura de andamios que permitirá observarla de cerca en 'Abierto por Restauración'. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid abre al público el proceso de restauración de la Fuente de Cibeles con 2.640 plazas gratuitas para visitas guiadas entre julio y septiembre. Las visitas permitirán conocer el interior de la estructura de andamios y observar de cerca la escultura, los leones y detalles normalmente ocultos del monumento. La restauración incluye limpieza, consolidación de materiales, tratamientos específicos y reparación de daños detectados, con un coste de cerca de 260.000 euros y financiación de L'Oréal Groupe España. Además de la Fuente de Cibeles, el programa 'Abierto por Restauración' ofrecerá visitas al Pabellón de los Hexágonos, sumando un total de 4.800 plazas gratuitas entre ambos monumentos.

El Ayuntamiento de Madrid acercará este verano a los ciudadanos uno de los procesos de conservación patrimonial más importantes de los últimos años. La vicealcaldesa, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado hoy una nueva edición del programa 'Abierto por Restauración', que permitirá conocer desde el interior los trabajos desarrollados en la Fuente de Cibeles, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Las visitas, gratuitas, podrán reservarse a partir del próximo 23 de julio, a las 10:00 horas, en la página web abiertoporestauracion.reservaspatrimonio.es.

Sanz, ha destacado que "Madrid tiene un patrimonio extraordinario que debemos conservar para las generaciones futuras". Con 'Abierto por Restauración', se busca que "los madrileños sean también protagonistas de ese esfuerzo, acercándoles un trabajo que habitualmente permanece oculto y permitiéndoles descubrir uno de los grandes símbolos de la ciudad desde una perspectiva única".

La vicealcaldesa, Inma Sanz, presenta una nueva edición del programa ‘Abierto por Restauración’ con la Fuente de Cibeles como protagonista. Ayuntamiento de Madrid

Por su parte, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado que "la restauración de la Fuente de Cibeles no solo garantiza la conservación de uno de los monumentos más queridos por los madrileños, sino que también nos brinda la oportunidad de explicar cómo se protege el patrimonio". Abrir este proceso al público "es una forma de compartir el conocimiento, poner en valor el trabajo de nuestros restauradores y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio cultural".

El programa ofrecerá 176 visitas guiadas con un total de 2.640 plazas, que permitirán acceder, entre los meses de julio y septiembre, a la estructura de andamios instalada para la restauración y contemplar la Fuente de Cibeles desde una perspectiva inédita. Acompañados por guías especializados en historia e historia del arte, los participantes conocerán el devenir histórico del monumento, los criterios de intervención y las distintas técnicas empleadas para garantizar su conservación.

Durante el recorrido, podrán observar de cerca la escultura de la diosa Cibeles, el carro y los leones Hipómenes y Atalanta, además de descubrir detalles escultóricos y constructivos que habitualmente pasan desapercibidos. Asimismo, conocerán las principales patologías detectadas durante los estudios previos y las soluciones adoptadas para preservar este conjunto monumental.

La presentación de esta iniciativa coincide con el inicio de los trabajos de restauración, que tienen un coste de adjudicación de cerca de 260.000 euros y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. Los estudios realizados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano el pasado año permitieron detectar acumulación de suciedad, grietas y fisuras, corrosión en elementos metálicos, alteraciones en la piedra, así como reintegraciones y morteros en mal estado en algunas zonas del conjunto monumental, lo que hacía necesaria una intervención integral.

Los trabajos incluyen la limpieza de las superficies pétreas, la eliminación de morteros inadecuados, el tratamiento y sellado de juntas y fisuras, la aplicación de tratamientos biocidas e hidrofugantes, la consolidación de los materiales pétreos, la restauración de los elementos metálicos afectados por la corrosión y actuaciones destinadas a mejorar la estabilidad del monumento, así como la reintegración de pequeñas pérdidas y el entonado final del conjunto. Para financiar el proyecto, el Ayuntamiento de Madrid volverá a contar con el apoyo de L'Oréal Groupe España, tras haber colaborado en la restauración de algunos de los monumentos más icónicos de otras ciudades como la Catedral de Notre-Dame de París tras el incendio de 2019 y la Fuente de Neptuno de Madrid en 2024.

La compañía ha aportado un total de 370.000 euros al programa de conservación de monumentos del Ayuntamiento, lo que supondrá la totalidad de la inversión de la intervención en la Fuente de Cibeles, así como la redacción de su proyecto.

Un símbolo de Madrid desde el siglo XVIII

Diseñada por Ventura Rodríguez en 1777 dentro del proyecto de embellecimiento del Salón del Prado (1775), la Fuente de Cibeles constituye uno de los principales iconos de Madrid. La figura de la diosa fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas, mientras que los leones fueron obra de Roberto Michel. A lo largo de más de dos siglos de historia, la fuente ha experimentado diferentes transformaciones y actuaciones de conservación.

Trasladada a su ubicación actual en 1895, ha sido restaurada en distintas ocasiones (1980, 2016) para garantizar su preservación. Desde 2021, forma parte del Sitio Patrimonio Mundial Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, conocido como Paisaje de la Luz, y continúa siendo uno de los monumentos más reconocibles y representativos de la capital.

Como complemento a las visitas de la Fuente de Cibeles, esta edición de 'Abierto por Restauración' incluirá recorridos guiados al Pabellón de los Hexágonos, actualmente en proceso de rehabilitación. En total, el programa ofrecerá 248 visitas y 4.800 plazas gratuitas, de las que 72 visitas y 2.160 plazas corresponderán al pabellón.