Piden al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anule la ZBE y exigen a Almeida la devolución de todas las multas

Las claves

Las claves Generado con IA Vox ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital. El partido reclama que el Ayuntamiento de Madrid cumpla el fallo judicial y devuelva todas las multas impuestas por acceder a las ZBE, incluidas las que siguen en tramitación. Arantxa Cabello, portavoz de Vox, acusa al alcalde Almeida de incumplir la sentencia y las resoluciones judiciales de manera sistemática.

La portavoz de Vox en materia de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha anunciado este martes que su grupo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la ejecución forzosa de la sentencia que anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital.

El partido reclama que el Consistorio cumpla el fallo, después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la resolución que declaró nulos los artículos de la Ordenanza municipal que delimitan estas áreas.

"Hoy mismo presentamos el escrito. Hemos dado un margen más que suficiente porque la firmeza de la sentencia fue a finales del mes de abril. Hemos esperado a ver si, de una vez por todas, el Ayuntamiento de Madrid conseguía ejecutar la sentencia y, como no lo ha hecho, no nos queda otra que volver a recurrir a los tribunales para que se cumplan las resoluciones judiciales", ha señalado Cabello en declaraciones a los medios minutos antes del inicio del Pleno de Cibeles.

El objetivo, según ha explicado la edil, es que se devuelvan las multas impuestas por acceder a las ZBE, no solo las correspondientes a Distrito Centro y Plaza Elíptica, sino también todas aquellas sanciones que siguen en tramitación por entrar en las zonas restringidas.

"Se está incumpliendo una sentencia que los tribunales han declarado firme y que el alcalde se niega a ejecutar", ha criticado.

Cabello ha justificado este nuevo paso judicial al considerar que "no puede ser" que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, esté "incumpliendo la ley" y las resoluciones judiciales de forma "sistemática".

"Que Almeida no piense que vamos a abandonar. No lo hemos hecho a pesar de todas las trabas y las zancadillas que ha puesto a Vox, incluso dando cobertura a quienes fueron expulsados del partido", ha concluido.