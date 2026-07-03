Almeida firma con el nuevo convenio colectivo de la Policía Municipal, con 6.300 agentes: mejor sueldo y condiciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la firma del nuevo convenio colectivo de la Policía Municipal de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha firmado un nuevo convenio colectivo con la Policía Municipal, beneficiando a unos 6.300 agentes. El acuerdo, respaldado por sindicatos que representan al 78% de la plantilla, mejora las condiciones laborales y salariales de los policías. El Gobierno municipal ha incrementado el presupuesto policial un 54% desde 2019, aumentado los efectivos y mejorado infraestructuras y tecnología. Las mejoras incluyen más medios tecnológicos como 'táser', videovigilancia, drones y la renovación de la flota de vehículos policiales.

El Ayuntamiento de Madrid ha firmado este viernes el nuevo convenio colectivo de la Policía Municipal de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y los representantes de tres sindicatos del Cuerpo (CPPM, CSIT-UP y UPM) han terminado así una "negociación larga" en la que se ha llegado a un acuerdo.

Este, según ha informado el Consistorio en un comunicado, supone "una mejora de las condiciones de los en torno a 6.300 agentes policiales y garantiza la prestación del mejor servicio a los madrileños".

Almeida, acompañado por la vicealcaldesa ydelegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha subrayado "la importancia del acuerdo" y el compromiso del Gobierno municipal que encabeza con la Policía Municipal de Madrid "en reconocimiento a su labor diaria para garantizar la convivencia y la seguridad en la capital".

El nuevo convenio garantiza la prestación del servicio a los ciudadanos, disponiendo de un "número suficiente de efectivos para llevar a cabo las tareas ordinarias y extraordinarias".

Para ello, se mejoran sus retribuciones (complemento específico, horas extraordinarias, jornadas voluntarias...), compensando los servicios que ha de realizar la plantilla por falta de personal.

Firmamos el nuevo acuerdo laboral de la @policiademadrid, que mejora las condiciones de nuestros agentes.



Respaldado por los sindicatos que representan a más del 78 % de la plantilla, este acuerdo garantiza el mejor servicio a los madrileños y reconoce la labor de quienes velan… pic.twitter.com/gQX8wHprlp — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 3, 2026

Además del nuevo convenio, el Gobierno municipal ha incrementado el presupuesto de Policía Municipal un 54% entre 2019 y 2026. También le ha dotado de más efectivos, con un 11,5% más que en 2019, y de mejores infraestructuras, con ocho comisarías construidas, otras tantas reformadas y la creación de una unidad logística.

También de más medios, con nuevas tecnologías como dispositivos 'táser', sistemas de videovigilancia, drones y más de 60 millones destinados a renovar su flota de vehículos, para facilitar que cumplan su labor diaria en las mejores circunstancias.