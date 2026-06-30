El Palacio del Capricho, cerrado desde hace décadas, abrirá este otoño: 9 millones de euros para convertirlo en museo

Las claves

Las claves Generado con IA El Palacio del Capricho, en el distrito de Barajas (Madrid), reabrirá como museo este otoño tras décadas cerrado. La rehabilitación y musealización ha supuesto una inversión de más de 9 millones de euros para recuperar su valor arquitectónico y cultural. El palacio, promovido en 1783 por la duquesa de Osuna, fue punto de encuentro de artistas e intelectuales como Goya y Moratín. El nuevo museo permitirá conocer la historia del palacio y su jardín, considerado uno de los más importantes de Europa.

El histórico Palacio del Capricho, situado en el distrito madrileño de Barajas, abrirá sus puertas al público en otoño de este año tras décadas cerrado y adelantando varios meses la fecha inicialmente prevista para comienzos de 2027.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad de este martes, el último del mandato.

El edificio de la Alameda de Osuna se convertirá en un nuevo espacio cultural tras una musealización y rehabilitación de más de 9 millones de euros. Permitirá a los visitantes conocer la historia de este enclave vinculado a la duquesa de Osuna y a la vida intelectual del Madrid ilustrado.

La intervención desarrollada por el Ayuntamiento ha permitido recuperar los valores arquitectónicos y decorativos del edificio, adecuar sus instalaciones a los estándares actuales de accesibilidad y conservación y dotarlo de un proyecto museográfico que facilitará la comprensión de su historia y de la relevancia cultural de quienes lo habitaron.

"Este proyecto permite recuperar un edificio de extraordinario valor patrimonial y la memoria de un lugar que fue punto de encuentro de artistas, intelectuales y creadores entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, una de las etapas más brillantes de la historia de Madrid", han explicado desde el Consistorio.

El palacio

El origen del palacio hay que buscarlo en el año 1783, cuando los duques de Osuna se hicieron con una finca a las afueras de Madrid, en la zona conocida entonces como la Alameda de Osuna. Una figura importante de la Ilustración en España, como la IX duquesa de Osuna María Josefa Pimentel, fue quien lo promovió y diseñó junto a su esposo un jardín de inspiración francesa y un palacio de recreo.

El palacio constituye el corazón del conjunto histórico de la Alameda. Durante décadas, este enclave fue escenario de reuniones literarias, artísticas y científicas que lo convirtieron en uno de los principales focos de la vida cultural madrileña de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Vista del Palacio de El Capricho tras la finalización de las obras de rehabilitación. Ayuntamiento de Madrid

Y es que pronto se convirtió en un espacio donde se daban cita personajes tan importantes como Goya, Haydn o Moratín, aunque la Guerra de la Independencia interrumpió la enorme vida que allí germinaba. Durante esa época tuvieron que exiliarse en Cádiz.

Tras su regreso y muerte, pasó a manos de algunos de sus descendientes, quienes cuidaron este palacio y sus respectivos jardines para evitar que desaparecieran. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue quedando en el olvido.

Pasó a ser de propiedad privada e incluso fue utilizado como cuartel durante la Guerra Civil. Ya en el año 1974, el Ayuntamiento de Madrid adquirió dicha finca y comenzó un proceso de remodelación que ha perdurado hasta la actualidad.

Una vez llegue la esperada reapertura, a través de recursos expositivos, contenidos audiovisuales y elementos interpretativos, el nuevo espacio permitirá conocer la evolución del palacio y del jardín, considerado uno de los jardines históricos más importantes de Europa.