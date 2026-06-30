Cortes en la A-5 este verano: el tramo de Madrid que tendrá cierres y desvíos por obras durante casi dos meses

Las claves

Las claves Generado con IA La autovía A-5 tendrá cortes y desvíos en un tramo de 27 kilómetros entre Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero durante julio y agosto por obras de renovación del pavimento. Las restricciones afectarán a ambos sentidos de la carretera, con cierres completos y cortes de carril entre los kilómetros 10 y 36,7, y desvíos alternativos habilitados. El proyecto, valorado en 15,4 millones de euros, incluye la reparación de capas inferiores y superiores de la calzada, con trabajos principalmente de lunes a viernes en horario nocturno y matutino. El Ministerio de Transporte prevé cortes puntuales de carril y ha anunciado nuevas inversiones para el mantenimiento de otras vías estatales en la Comunidad de Madrid.

La autovía A-5 tendrá restricciones de circulación durante los meses de julio y agosto debido a los trabajos de renovación del pavimento que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible va a llevar a cabo entre Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero.

La actuación afectará a un tramo de casi 27 kilómetros, comprendido entre los puntos kilométricos 10 y 36,7 de la carretera, en ambos sentidos. El proyecto, adjudicado en enero por un importe de 15,4 millones de euros, tiene como objetivo "mejorar el estado del firme y reforzar su seguridad y durabilidad".

Las obras incluirán la reparación de las capas inferiores de la calzada en zonas concretas, la renovación de las capas superiores dañadas por fisuras y la mejora de las condiciones de adherencia y conservación de la superficie.

Las primeras afecciones al tráfico llegarán en el enlace situado entre los kilómetros 13,4 y 14,2 en sentido Toledo. Este tramo permanecerá cerrado desde la medianoche del lunes 6 de julio hasta las 23.59 horas del viernes 7 de agosto.

Durante este periodo quedará bloqueado el ramal de incorporación desde el enlace del kilómetro 13 hacia la A-5 en dirección Badajoz.

Como alternativa, los conductores deberán utilizar la Avenida San Martín de Valdeiglesias hasta conectar con la M-50 en dirección sur y reincorporarse después a la autovía.

También habrá cortes en otro punto de la A-5, entre los kilómetros 24,4 y 23,5 en sentido Madrid. En este caso, las restricciones comenzarán el lunes 13 de julio a las 00.00 horas y se mantendrán hasta el miércoles 26 de agosto a las 23.59.

Durante estas obras se ocuparán el arcén derecho, el carril derecho y parte del carril central de la calzada, aunque la circulación seguirá abierta por los carriles izquierdo y central con reducción de espacio. La vía de servicio continuará funcionando con normalidad.

Además de estos cierres concretos, el Ministerio prevé realizar cortes puntuales de carril en diferentes zonas de la A-5 entre los kilómetros 10 y 36,7 durante todo el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

Estas actuaciones se ejecutarán principalmente durante la madrugada de los lunes hasta el mediodía de los viernes y afectarán sólo a una calzada cada vez.

Los trabajos forman parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. Según transportes, desde junio de 2018 se han destinado más de 860 millones de euros a actuaciones de mantenimiento en la red viaria estatal de la Comunidad de Madrid.

Además, el Gobierno ha autorizado recientemente una nueva inversión de 60,76 millones de euros (sin IVA) para la conservación de 60,25 kilómetros de carreteras estatales en la región, con actuaciones previstas en tramos de la A-4 y la A-2.