Las nuevas cabinas del Teleférico que sobrevolarán Madrid en 2027: con suelo de cristal y para 10 personas

Las claves

Las claves Generado con IA El Teleférico de Madrid reabrirá en el primer trimestre de 2027 con 47 cabinas totalmente renovadas y modernas. Las nuevas cabinas tendrán capacidad para 10 personas, serán accesibles para personas con movilidad reducida y algunas contarán con suelo de cristal. El recorrido será de 2,5 kilómetros entre Pintor Rosales y la Casa de Campo, y podrá completarse en 10-12 minutos. El Ayuntamiento instalará una estación de BiciMad en la Casa de Campo para facilitar el acceso a otras atracciones del parque.

El nuevo Teleférico de Madrid ya tiene fecha para su reapertura con una apuesta totalmente renovada. Finalmente, será a lo largo del primer trimestre de 2027 cuando las 47 cabinas estén disponibles para la ciudadanía madrileña.

Así lo ha avanzado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, este martes desde el stand que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tiene en el congreso Global Mobility Call, que se celebra en Ifema hasta el 11 de junio.

En esta feria se ha presentado una cabina tipo de las nuevas que recorrerán el cielo de Madrid: tendrán capacidad para diez personas, serán accesibles, plenamente panorámicas e incluso algunas con el suelo también acristalado.

Ha comentado que será "un proyecto emblemático, icónico para la ciudad" dentro del objetivo de "descentralizar" que tiene la política de turismo del Ayuntamiento, de modo que se pueda sobrevolar de nuevo la ciudad desde Pintor Rosales a la Casa de Campo. "Será una nueva atracción dentro del atractivo que tiene la ciudad de Madrid", ha valorado el delegado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para ello ha sido necesaria una inversión de 26,6 millones de euros. Las obras ya han comenzado, con el desmontaje del cableado y la demolición de las antiguas estaciones y pilas para construir las nuevas. Trabajan con la idea de que puedan estar acabadas a final de año. Después habría que pasar por el necesario periodo de pruebas para que el Teleférico "pueda estar a disposición de todos los madrileños en el primer trimestre del año 2027".

Mayor capacidad y velocidad

Con él, Madrid "avanza en la sostenibilidad, en la innovación y en la accesibilidad porque por primera vez estas cabinas del Teleférico serán accesibles para todos, también para personas con movilidad reducida".

Serán 47 cabinas, "prácticamente la mitad de las que había, pero se incrementará la velocidad", unido a que tendrán capacidad para diez personas frente a las entre cuatro y seis de las antiguas.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al CEO de EMT, Alfonso Sánchez. Ayuntamiento de Madrid

A la espera del año que viene, Carabante ya ha podido probar cómo será sobrevolar Madrid a bordo del Teleférico. Lo ha hecho con una inmersión a través de gafas 3D e inteligencia artificial para conseguir "una panorámica absolutamente espectacular, una visión de 360 grados".

"Va a ser una experiencia absolutamente espectacular", ha augurado.

EMT Madrid aún está valorando el precio que tendrán las entradas "teniendo en cuenta que esto no es un transporte público, aunque pudiera serlo y, por tanto, no está sometido a una subvención como sí tiene BiciMad o los autobuses de la empresa de transportes".

"Se trata de una atracción y debe tener una tarifa distinta", ha indicado Carabante sobre un Teleférico que tendrá un recorrido de una longitud de 2,5 kilómetros que podrá completarse en unos 10 o 12 minutos.

BiciMad

"También vamos a intentar que cuando uno llegue a Casa de Campo tenga más actividad, de tal manera que pueda coger una bicicleta para moverse", ha adelantado el delegado sobre este proyecto que busca "que sea un atractivo más el poder ir" hasta este pulmón verde de la ciudad porque "Madrid ha vivido de espaldas al río" mucho tiempo: "Ha vivido muchas veces de espaldas a la Casa de Campo".

Para eso el Ayuntamiento instalará una estación de BiciMad, desde donde llegar al Parque de Atracciones o al Zoo, por ejemplo.

Carabante está convencido de que "la transformación que hizo Alberto Ruiz-Gallardón soterrando la M-30 y ahora la transformación de la A-5 y la renovación del Teleférico va a hacer que Madrid mire hacia el río y a la Casa de Campo para que se convierta también en un centro, en un punto de atracción para todos los visitantes y madrileños".