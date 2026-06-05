Almeida reinaugura la "plaza más calurosa de Madrid": tendrá más árboles, sombra y agua pulverizada este verano

Las claves

Las claves Generado con IA La plaza del Rastrillo en Malasaña ha sido remodelada para combatir el calor, con más zonas verdes, sombra y sistemas de agua pulverizada. La intervención ha supuesto una inversión de 2,3 millones de euros y ha renovado 4.170 metros cuadrados, incluyendo calles cercanas. Se han plantado 76 árboles y más de 340 arbustos, mejorando la accesibilidad, el mobiliario y creando nuevos espacios de estancia para vecinos y visitantes. La remodelación incluye una fuente ornamental circular y una zona infantil renovada con estructura de sombra.

La plaza del Rastrillo, ubicada en Malasaña y conocida como "la plaza más calurosa de Madrid", estrenará este verano una nueva imagen con más zonas verdes, espacios de sombra y sistemas de agua pulverizada para combatir las altas temperaturas.

La remodelación, ya finalizada, ha sido visitada el martes pasado por la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, junto a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Centro, Carlos Segura.

Durante la visita, Sanz recordó que el informe 'Urban Heat Snapshot', elaborado en 2022, identificó este espacio como "la plaza más calurosa de Madrid", lo que impulsó una actuación destinada a reducir el efecto isla de calor en pleno distrito Centro.

El proyecto ha contado con una inversión de 2,3 millones de euros y ha afectado además de a la plaza del Rastrillo, a las calles cercanas de Espíritu Santo, Tesoro, San Andrés y Marqués de Santa Ana, sumando un total de 4.170 metros cuadrados renovados.

La intervención ha permitido mejorar la accesibilidad de toda la zona, eliminar barreras arquitectónicas y crear nuevos espacios de estancia con más vegetación y mobiliario urbano pensado para aumentar el confort de vecinos y visitantes.

Entre las actuaciones realizadas destacan la renovación del pavimento, la instalación de nuevo alumbrado y mobiliario, además de la plantación de 76 árboles y más de 340 arbustos. Además, se ha mantenido la plataforma única en las calles incluidas en el proyecto.

En la plaza del Rastrillo se ha reorganizado el espacio para habilitar una nueva zona estancial rodeada de árboles y se ha trasladado y renovado el área infantil, que ahora dispone de una estructura de sombra.

También se ha incorporado una fuente ornamental circular de cuatro metros de diámetro y un sistema pulverizador de agua que funcionará durante los meses de verano.

Desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, el Área de Obras y Equipamientos ha rehabilitado 42 plazas en distintos puntos de la ciudad.

Actualmente continúan las obras en las plazas de Jacinto Benavente, América Española, Chamberí y Carabanchel.

Además, el Ayuntamiento prevé iniciar próximamente nuevas actuaciones en la plaza Mayor de Barajas, la plaza de Oporto, dentro de los proyectos de remodelación previstos en diferentes distritos de la capital.