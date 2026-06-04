Madrid confirma que durante una semana todos los autobuses y las bicicletas de alquiler serán gratis en la capital

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá durante casi una semana autobuses EMT y bicicletas BiciMad gratis, del 3 al 9 de junio, por la visita del Papa León XIV. La medida busca facilitar la movilidad, fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad. La gratuidad en BiciMad aplica a los primeros 30 minutos y ha incrementado su uso un 13% respecto a la semana anterior. Se reforzarán estaciones y personal en zonas de alta afluencia, excluyendo de la gratuidad solo la línea Exprés Aeropuerto.

En otras ocasiones, el Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto a disposición de los madrileños la flota de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de forma gratuita. Sin embargo, solía ser como mucho durante un par de días.

En esta ocasión será casi una semana en la que todos los autobuses de Madrid podrán cogerse de manera totalmente gratis. Así como las bicicletas de alquiler municipales de BiciMad.

En concreto, esta medida dispuesta con motivo de la visita del Papa León XIV estará vigente desde el día 3 de junio y hasta el próximo martes 9 de junio.

Se trata del periodo más largo de gratuidad que ha puesto en marcha el Ayuntamiento desde que comenzó a aplicarse esta medida en 2021.

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, animó este miércoles a los ciudadanos a hacer uso de esta campaña extraordinaria desde los Jardines de Sabatini, donde se ha instalado un letrero floral de dos metros de alto con el nombre del Papa.

Bicimad conmemorativa de la visita del papa León XIV.

Acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de Centro, Carlos Segura, Almeida destacó que la iniciativa, que además se ha puesto en marcha coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta, tiene como objetivo priorizar el transporte público y fomentar una movilidad más sostenible, así como reducir la presión del vehículo privado en el centro de la ciudad y minimizar las afecciones al tráfico.

El único bus que queda exento de esta iniciativa es la línea Exprés Aeropuerto. Los usuarios deberán validar el título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción facilitará un billete sencillo sin coste.

BiciMad

Todos los desplazamientos de BiciMad serán gratuitos hasta los primeros 30 minutos. El sistema de bicicleta pública eléctrica cuenta con 635 estaciones y 7.795 bicicletas distribuidas por los 21 distritos de la ciudad y ha superado los 5,65 millones de usos acumulados en lo que va de 2026.

Además, con el objetivo de densificar la red en las zonas en las que se espera una gran afluencia de personas durante el fin de semana y el próximo lunes, se ha previsto la puesta en marcha de cuatro estaciones virtuales en los aparcamientos públicos de Orense, Almagro, Plaza de España y Villa de París.

La gratuidad en @bicimad dispara su uso:



Ayer, 65.338 viajes, lo que supone un 13% más respecto a la semana pasada y un 38% más comparando con día tipo del año pasado



En los autobuses de @EMTmadrid se nota el efecto del teletrabajo y el incremento no llega al 1% pic.twitter.com/LDSJMxNwsB — Borja Carabante (@bcarabante) June 4, 2026

Además del refuerzo de personal y de recursos para atender la demanda, el servicio aumentará la capacidad física de algunas estaciones: nº 69 (avenida Alfonso XII, 54), nº 98 (calle de Narváez, 3), nº 101 (calle de Jorge Juan, 129), nº 142 (paseo de la Castellana, 42), nº 149 (paseo de la Habana, 42), nº 154 (calle de Orense, 36), nº 198 (paseo de la Castellana, 33) y nº 238 (calle de San Germán, 5).

Gracias a esta medida, Carabante ha señalado que se ha "disparado" el uso de estas bicicletas en su primera jornada de gratuidad con 65.338 viajes este miércoles, lo que supone un 13% más respecto a la semana pasada y un 38% más comparando con un día tipo del año pasado.