El plan de Almeida para hacer frente al calor en Madrid: toldos en Sol, chorros en la playa de Madrid Río y nebulizadores

Almeida, durante la presentación de una exposición sobre los diferentes Papas que han venido a Madrid.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid activa medidas para combatir el calor, como toldos en Sol, chorros de agua en Madrid Río y nebulizadores en varias zonas. Se intensifican los recursos para grupos vulnerables, ofreciendo refugio, hidratación, comida y seguimiento a personas mayores y sin hogar durante episodios de altas temperaturas. Se amplían los centros de mayores abiertos en verano y se acondicionan instalaciones municipales como refugios climatizados, incluyendo mercados y espacios culturales. El plan CALORMAD se actualiza para coordinar recursos ante olas de calor, con especial atención a la seguridad de empleados municipales y recomendaciones a la población a través de canales oficiales.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha tenido conocimiento este viernes de las diferentes medidas que las distintas áreas de Gobierno municipal y los distritos han puesto en marcha para prevenir los efectos de las posibles olas de calor en los ciudadanos, tal y como ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior.

Así, para los grupos de población más vulnerables –mayores, personas en situación de calle, menores y familias en riesgo de exclusión social– se establecen medidas concretas desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, intensificando las rutas de los Equipos de Calle para hacer seguimiento de las personas sin hogar, con apoyo de las intervenciones de SAMUR Social y ofreciendo plazas de centro de día en los recursos de acogida San Isidro (60) y Beatriz Galindo (60).

La vicealcaldesa ha explicado que, por tercer año consecutivo, se pondrá en marcha la Campaña de Calor, que podrá activarse a partir del 1 de junio cuando Salud Pública declare el Nivel 2 de alto riesgo por calor. Se desarrollará en la Central del SAMUR Social (Carrera de San Francisco, 10), proporcionando atención social y refugio a las personas en situación de calle durante el periodo de más exposición al sol: entre las 12:00 y las 20:00 h. Se ofrecerá a los usuarios una hidratación adecuada, comida al mediodía y se garantizará el acceso a higiene y aseo. Y, si la demanda lo requiere, se podría activar también como sede de la Campaña de Calor el Centro de Acogida de Emergencia de Vallecas.

En cuanto a la atención a personas mayores, se realizará un mayor seguimiento a los usuarios de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Comida a Domicilio. Y este año, en la mayoría de los distritos habrá dos o más centros de mayores abiertos a diario en julio y agosto, una mejora respecto al verano pasado, en el que abrió uno por distrito. Y se dispone también de una red de instalaciones y equipamientos que, en caso de emergencia, serán acondicionados como zonas climatizadas.

En las escuelas infantiles se aplicarán medidas ante las olas de calor y los campamentos municipales de verano, que comenzarán en julio, cuentan con protocolos de actuación que se activan en función de los distintos niveles de riesgo. Se pueden aplicar medidas como suspender cualquier actividad física a partir de las 12:00 h o realizar actividades de agua, entre otras. Los monitores cuentan con formación en primeros auxilios y con pautas para actuar frente a situaciones causadas por el calor como insolación o deshidratación.

Chorros, soluciones bioclimáticas y vegetación

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad procedió ya el pasado viernes, 22 de mayo, a la apertura de la playa de Madrid Río (Arganzuela) –con sus chorros– y las zonas con nebulizadores en plaza de España (Moncloa-Aravaca) y en la pérgola de La Gavia (Villa de Vallecas), para mitigar los efectos del calor.

Además, Sanz ha informado de que, a partir de junio, se instalarán nuevos puntos de agua nebulizada para crear una experiencia refrescante con muy bajo consumo en otras cuatro ubicaciones de la ciudad: la calle Murcia (Arganzuela), la avenida de Oporto (Carabanchel), la plaza Milmarcos (Villa de Vallecas) y la plaza del Rastrillo (Centro). Esta última es considerada la más calurosa de la ciudad y, desde este verano, se disfruta ya de pulverizadores de agua, una fuente, más vegetación y una estructura de sombra sobre los juegos infantiles tras las obras de remodelación llevadas a cabo por el Área de Obras y Equipamientos.

Chorros de la playa de Madrid Río. Ayuntamiento de Madrid

Además, la vicealcaldesa y portavoz ha destacado que casi la totalidad de las 2.267 fuentes públicas de agua de la capital (el 96,9 % exactamente) están plenamente operativas.

Piscinas municipales

Por otro lado, el Área de Obras y Equipamientos ha instalado, por segundo año, toldos de sombra en la Puerta del Sol. Y, en todos los proyectos de remodelación que lleva a cabo, se prevé un aumento sustancial de la vegetación y el ajardinamiento de las calles y espacios públicos, con la utilización de especies de bajo consumo hídrico. Además, se incorpora la plantación del máximo número de árboles que permiten los espacios consolidados, lo que aumenta progresivamente la cobertura vegetal del espacio público. En este mandato se han plantado más de 12.000 nuevos árboles en remodelaciones.

También, en la mayor parte de los proyectos de espacios estanciales, se intenta introducir el agua como agente mitigador de las altas temperaturas, y una parte de la pavimentación de las aceras se realiza con pavimentos drenantes.

Además, la vicealcaldesa y portavoz municipal ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid inició el pasado 15 de mayo la temporada estival de piscinas, que contará con 25 recintos, de los que ya están abiertos 22.

Actualización del CALORMAD

Asimismo, Sanz ha informado de que este año se ha actualizado el contenido del Plan de Actuación ante Altas Temperaturas Extraordinarias del Ayuntamiento de Madrid (CALORMAD), lanzado en 2024, incorporando las referencias a planes estatales y autonómicos aprobados con posterioridad. Así mismo se han incluido medios y recursos que no estaban en la versión anterior y se han actualizado algunos anexos.

El objetivo de CALORMAD es disponer de una organización funcional de recursos humanos y materiales capaz de dar respuesta a las situaciones de emergencias producidas ante olas de calor en Madrid y conseguir la máxima protección para la población. Está integrado en el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Madrid (PEMAM) como una acción clave en la estrategia de adaptación al cambio climático.

Seguridad

Se pone especial atención en la adaptación de las condiciones de los empleados municipales que trabajan en la calle en los momentos de extremo calor. Así, los operarios de limpieza cuentan con diversos escenarios previstos en función de la información meteorológica oficial que facilita AEMET, incluyendo desde recomendaciones generales (hidratación, etc.) a lugares y horas de trabajo y utilización de vehículos, baldeadoras y sopladoras.

Como novedad este año, los trabajadores de los puntos limpios móviles y de proximidad actuarán del mismo modo que los servicios mecánicos de limpieza viaria: en alerta amarilla, no saldrán a trabajar de 14:00 a 16:00 horas y siempre con vehículos con aire acondicionado, mientras que en alerta naranja y roja extenderán esta restricción hasta las 17:00 horas. En los puntos limpios fijos y ReMAD, los trabajadores permanecerán en la caseta con aire acondicionado (en alerta amarilla, naranja y roja), saliendo sólo cuando el ciudadano lo requiera y minimizando la exposición al sol al máximo.

Otros colectivos del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también cuentan con un procedimiento para la protección del personal en periodos de altas temperaturas (inspectores, EMT Madrid, agentes de movilidad…). Además, el Área de Obras y Equipamientos hace hincapié en la seguridad laboral a las contratas y servicios que llevan a cabo las obras municipales, fundamentalmente en la vía pública, con medidas preventivas para evitar los golpes de calor.

El organismo municipal Madrid Salud, por su parte, dará recomendaciones al personal municipal en periodos de altas temperaturas, además de informar de la evolución de los mismos.

Refugios culturales y municipales

Un año más, además, el Ayuntamiento ofrecerá como refugios contra el calor muchos de los mercados municipales que cuentan con aire acondicionado en sus zonas comunes. En concreto, serán 43 mercados en distintos barrios. La información sobre estos espacios estará disponible tanto en el portal madrid.es como en la web Todo está en Madrid y en Canal Mercados, donde también se informará de las alertas y los consejos a seguir ante episodios de calor.

Desde el Área de Cultura, Turismo y Deporte llevarán a cabo diferentes medidas para que los ciudadanos puedan resguardarse en la cultura. Como en años anteriores, el programa ‘Veranos de la Villa’ ofrecerá una programación de conciertos, cine y actividades para todos los públicos en lugares climatizados o en espacios abiertos al atardecer, aprovechando la bajada de temperaturas. Además, se adaptarán espacios culturales en los que disfrutar de la lectura en un entorno vegetal y climatizado, y los cines ofrecerán descuentos de 15:00 a 17:00 h.

Dos personas se refugian de la ola de calor. EFE

Y, por tercer año consecutivo, se apostará por ‘Refúgiate en la cultura’, la iniciativa para disfrutar de espectáculos de flamenco en las horas centrales del día en el Museo Nacional del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, el Museo de Historia de Madrid, el Museo Arqueológico y la Galería de las Colecciones Reales.

Información por canales oficiales

El organismo municipal Madrid Salud continúa con la activación del SASA (Sistema de Alertas en Salud Ambiental) cuando se dan los niveles de precaución y alto riesgo. Se remiten a la población, a través de informadores y de distintos canales, recomendaciones para evitar problemas como los golpes de calor; se distribuyen carteles con recomendaciones frente a temperaturas extremas en varios idiomas y en enclaves turísticos, y se manda información a EMT Madrid para sus paneles.

Desde el Consistorio se hará llegar la información y las recomendaciones antes del comienzo de las olas de calor a través de los canales municipales oficiales como Emergencias Madrid y Madrid Salud y también se harán llegar a todos los usuarios del sistema municipal de asistencia domiciliaria y de teleasistencia.