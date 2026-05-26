Luz verde para derribar el antiguo restaurante Baobab en Lavapiés: se construirá un hostel en su lugar

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha levantado la suspensión cautelar sobre el antiguo restaurante Baobab en Lavapiés, permitiendo su derribo. El edificio no presenta valor cultural que justifique su protección, según dictamen de la Dirección General de Patrimonio Cultural. La licencia de obras fue concedida correctamente y se construirá un hostel en el solar donde estaba el restaurante. El PSOE había denunciado el derribo ante la Fiscalía, pero tras la resolución regional, el Ayuntamiento continuará con el nuevo proyecto.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensión cautelar sobre el edificio del antiguo restaurante Baobab, en la calle Cabestreros de Lavapiés, al no detectar valor cultural que sea objeto de protección, han trasladado fuentes municipales.

La decisión de la Comunidad se alcanzó el pasado 22 de mayo y con ella dictaminan que "no tiene ningún valor cultural que sea objeto de protección".

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento han remarcado que con esta resolución se constata que la licencia de obras se concedió adecuadamente en un inmueble que, como han recordado, estaba vandalizado y cerrado desde hacía tiempo.

La Agencia de Actividades municipal autorizó la sustitución del edificio y la implantación de la actividad de hostel en la finca. El expediente pasó por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición, fechada en mayo de 2020, al considerarse que no había ningún elemento que proteger.

El pasado mes de enero, el PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid decidió entonces elevar la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor, lo que llevó a la paralizaron las obras.

Tras el posicionamiento de la dirección regional, el asunto queda resuelto para el Ayuntamiento, de modo que se puede continuar con la construcción del hostel.