Almeida confirma su candidatura a las próximas elecciones tras su periodo de reflexión: "Estoy a tope"

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Martínez-Almeida confirma que se presentará a la reelección como alcalde de Madrid en las elecciones de mayo de 2027. El alcalde asegura que tomó la decisión tras un periodo de reflexión personal sobre su capacidad y motivación para seguir en el cargo. Almeida destaca su ilusión y compromiso con Madrid, afirmando que aún tiene muchos proyectos por realizar en la ciudad. El regidor subraya la importancia de ser honesto con los madrileños y considera un privilegio y una responsabilidad el puesto de alcalde.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado su intención de presentar su candidatura a la reelección a la Alcaldía de cara a las elecciones de mayo de 2027. Una decisión que toma tras el periodo de reflexión que hizo.

"Una vez hecho ese proceso de reflexión, tengo que decir que estoy a tope, absolutamente a tope, que estoy plenamente convencido de que tengo la capacidad de poder seguir sirviendo a los madrileños, que desde la Alcaldía todavía tengo muchos proyectos por delante por hacer, que tengo una enorme ilusión, que creo que esta ciudad no tiene techo, que esta ciudad está imparable y, por tanto, que merece muy mucho la pena continuar trabajando por todos los madrileños", ha declarado tras participar en la presentación de los actos por los 40 años de FAD Juventud.

Almeida ha destacado que fue "honesto con los madrileños" cuando dijo que tenía que hacer un proceso de reflexión, "que esto no era continuar por continuar".

"Los madrileños merecen el respeto de que quien quiera ocupar la Alcaldía de Madrid haga el proceso de decir si tiene las fuerzas, las ganas, la ilusión de seguir adelante en un puesto que es un tremendo privilegio", ha explicado a la prensa.

Ese "privilegio" hay que "devolverlo en forma de responsabilidad". "Lo único que planteé a los madrileños desde la honestidad es querer hacer esa reflexión, querer ser sincero conmigo mismo, pero, sobre todo, querer ser sincero y honesto con ellos", ha continuado.

"Y una vez hecho ese proceso de reflexión, tengo que decir que estoy a tope, absolutamente a tope", se ha descrito.