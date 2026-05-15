Almeida reivindica a Madrid como lugar de concordia y convivencia en tiempos de incertidumbre

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde José Luis Martínez-Almeida reivindica a Madrid como un lugar de concordia y convivencia en tiempos de incertidumbre. Durante la entrega de Medallas de la Ciudad por San Isidro, Almeida destacó la responsabilidad de Madrid de acoger a todos y servir a España. El alcalde subrayó la importancia de la estabilidad, la unidad y el respeto a las instituciones para construir el futuro de la ciudad. Almeida puso en valor la función de la Corona como garantía de continuidad y unidad nacional, representada por Felipe VI y la princesa Leonor.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado a la ciudad como "lugar de concordia en tiempos de incertidumbre" destacando "su responsabilidad de acoger a todos".

Lo ha hecho en la entrega de Medallas de la Ciudad por San Isidro, el patrón de la ciudad, ante la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y los exalcaldes Ana Botella, Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano .

Con sus palabras, el alcalde ha querido "renovar el compromiso de servicio de Madrid y todos los madrileños al conjunto de España" porque "Madrid es una ciudad que siente esperanza cada vez que piensa en su futuro y esta esperanza, aunque es firme, no es ciega, porque sabe que el futuro siempre se construye desde la estabilidad, la unidad y el respeto a las instituciones que vertebran como nación".

Además, agregó que "En un momento en que las incertidumbres atraviesan Europa y el mundo y en que España necesita más que nunca de una capital a la altura de los tiempos que corren, Madrid reafirma su vocación de ser el lugar donde la concordia es posible, donde la convivencia siempre encuentra su cauce y donde el bien común y el interés general prevalecen sobre la división", se ha comprometido.

En esa tarea, el primer edil ha puesto su mirada en la Corona, 'garantía de continuidad', una "función esencial que encarnan hoy Felipe VI y la princesa Leonor, herederos de una tradición multisecular de servicio a España que sigue representando hoy, conforme al espíritu y la letra de la Constitución, la permanencia y la unidad de la nación".

En la "Fiesta Mayor de Madrid", el alcalde ha ratificado "la principal responsabilidad que sentimos los madrileños como capital de España de preservar el legado de quienes nos precedieron y acrecentarlo para quienes vendrán después".