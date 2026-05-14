Confirman la apertura de un nuevo supermercado en Madrid con 1.000 m2: 9 de cada 10 productos son españoles

Las claves

Las claves Generado con IA ALDI abrirá un nuevo supermercado de más de 1.000 m² en Chamartín el 27 de mayo, alcanzando los 30 establecimientos en Madrid capital. El 90% de los productos serán de marca propia y el 80% procederán de proveedores nacionales, reforzando la apuesta por productos españoles. La tienda ofrecerá ofertas y promociones especiales durante las primeras semanas, incluyendo productos locales y regionales. ALDI mantiene su modelo de ahorro, con clientes que ahorran cerca de 2.000 euros al año gracias a precios bajos y promociones semanales.

ALDI continúa creciendo en la Comunidad de Madrid con la apertura de una nueva tienda en Chamartín el próximo 27 de mayo. El establecimiento, ubicado en la calle Uruguay, 18, contará con más de 1.000 m².

Esta apertura se produce apenas tres meses después de la inauguración de la tienda en el barrio de Canillas y refuerza el crecimiento de la compañía en la capital.

La llegada de ALDI a Chamartín es especialmente significativa porque con esta apertura, la compañía alcanzará los 30 establecimientos en la capital y 70 en la Comunidad de Madrid, consolidando su crecimiento en la región.

Una persona hace la compra en un supermercado. Efe

La nueva tienda tendrá un horario comercial de lunes a sábado de 9 a 22 h y los domingos de 10 a 22 h.

El nuevo ALDI de Chamartín pondrá a disposición de sus clientes una oferta completa y variada, con foco en los productos de marca propia, los frescos y las referencias de origen nacional.

En línea con el modelo de la compañía, 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales, lo que permite mantener una propuesta de valor basada en la calidad y el ahorro.

Además, con motivo de la inauguración, los vecinos y vecinas de Chamartín también podrán disfrutar de ofertas y promociones especiales en una selección de productos durante las primeras semanas, que incluirán también referencias locales y regionales.

Modelo de ahorro

Según el último estudio anual de la compañía, los clientes de ALDI ahorraron de media cerca de 2.000 euros al año, gracias a una propuesta basada en precios bajos durante todo el año y promociones semanales en productos clave de la cesta de la compra.

Dentro de sus planes de expansión, ALDI impulsará su crecimiento en comunidades como Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que concentrarán más de la mitad de las aperturas previstas.

Además de Aragón, la compañía también continuará reforzando su presencia en Baleares, Canarias y la Región de Murcia. Al mismo tiempo, seguirá avanzando en el norte del país, con la inauguración de nuevos supermercados.