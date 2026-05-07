Madrid confirma nuevos cortes de tráfico durante un año por las obras en Conde de Casal: habrá cambios en los autobuses

El nuevo intercambiador de Conde de Casal abrirá en 2027: 40 M de inversión, 3.000 m2 y 65.000 viajeros diarios

Las claves

Las claves Generado con IA El túnel de Conde de Casal en Madrid permanecerá cerrado desde el 8 de mayo hasta febrero de 2027 por las obras de la nueva conexión de Metro. El tráfico se desviará en superficie, con reducción de carriles de entrada desde la A-3 y prohibición de ciertos giros en la plaza de Conde de Casal. Se recomienda utilizar itinerarios alternativos y la EMT ha modificado paradas y cabeceras de varias líneas de autobuses urbanos debido a los cortes.

Las obras que se están ejecutando en Conde de Casal terminarán con un nuevo intercambiador y la conexión de las líneas 6 y 11 de Metro de Madrid para el primer semestre del próximo año 2027. Con este motivo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha tenido conocimiento de las afecciones a la movilidad que supone la nueva fase de obras que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado estos nuevos cortes de tráfico en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal. Los cierres se pondrán en marcha este viernes y se extenderán hasta el próximo mes de febrero de 2027.

De esta manera, el corte más importante se llevará a cabo en el túnel de Conde de Casal. Y es que se procederá al cierre completo del mismo desde las 6.00 horas de este viernes, 8 de mayo. Se prevé que el túnel permanezca cerrado hasta febrero del año que viene y que se vayan ampliando carriles en superficie a partir del próximo mes de septiembre.

Para mantener la permeabilidad de este itinerario, el tráfico se desviará en superficie a la calzada en sentido salida de Madrid. Para ello, se habilitarán dos carriles de entrada desde la A-3 en dirección plaza del Conde de Casal y uno de salida desde la plaza del Conde de Casal en dirección A-3 Valencia y M-30 Norte.

Previamente, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, justo antes del puente de la M-30, pasando de dos carriles a uno para el tráfico rodado. El ramal de enlace de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.

En la plaza del Conde de Casal, se permiten todos los movimientos de circulación a excepción de los siguientes giros que se encontrarán prohibidos: el giro a la izquierda en dirección O'Donnell por la calle Doctor Esquerdo y el giro a izquierda desde Doctor Esquerdo hacia la avenida del Mediterráneo y la Glorieta Mariano de Cavia.

Los trabajos de preparación de estos cambios comenzarán a las 00.00 horas de este viernes. A partir de esa hora y hasta las 6.00 horas, permanecerá cortado el tráfico de acceso y salida hacia la A-3 por Conde de Casal tanto en superficie como por el túnel, para conseguir la nueva configuración.

Itinerarios alternativos

Con la finalidad de evitar la zona afectada por las obras, se recomienda al tráfico general circular por los itinerarios alternativos señalados por el Consistorio.

Así, el tráfico de entrada se deberá efectuar a través de la A-3-Plaza del Conde de Casal-Glorieta Mariano de Cavia, la A-3-Plaza del Conde Casal-Doctor Esquerdo-O´Donnell y la M-40 (para itinerarios de largo recorrido).

Nuevos cortes en Conde de Casal. Ayuntamiento de Madrid

En el caso del tráfico de salida será a través de: la Glorieta Mariano de Cavia-Cavanilles-Doctor Esquerdo-Ramal superficie A-3 dirección Valencia, Doctor Esquerdo-Plaza del Conde de Casal-Ramal superficie A-3 dirección Valencia y O'Donnell-M-30 sentido Sur-A-3.

Además, esto conlleva desvíos adicionales en el transporte público. En concreto, en las líneas de autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). La línea E traslada la parada nº 2.603 (avenida del Mediterráneo, 50, próxima a la plaza del Conde de Casal) a la parada nº 8.367 (plaza del Conde de Casal, 8).

Las líneas 63, 143, 145 y N9 suspenden las paradas de paso nº 4.539 (avenida del Mediterráneo, 47) y 2.603 (indicada anteriormente). Además, se trasladan las cabeceras de las líneas 20, 30 y 140 dentro del área intermodal de Pavones.