Ya es oficial: los taxistas de Madrid podrán pedir desde este viernes ayudas para comprar coches nuevos

Las claves

Las claves Generado con IA Desde este viernes, los taxistas de Madrid pueden solicitar ayudas para comprar vehículos autotaxi nuevos, dentro del programa Cambia 360 del Ayuntamiento. Las ayudas ascienden a 20.000 euros para la compra de coches CERO o ECO nuevos y hasta 10.000 euros para vehículos de segunda mano, sin superar el 50% del coste. Actualmente, el 87,5% de los taxis de Madrid tienen etiqueta ECO y la flota cuenta con 1.284 vehículos CERO emisiones, frente a los 20 que había en 2020. El sector del taxi ha eliminado completamente los vehículos con clasificación ambiental A, los más contaminantes, y ha reducido un 82% la presencia de taxis con etiqueta C desde 2018.

Los taxistas ya pueden presentar desde este viernes las solicitudes para las Ayudas Cambia 360. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para la adquisición de vehículos autotaxi adaptados nuevos, enmarcada dentro de la partida municipal para fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética en la capital.

El plazo estará abierto hasta el 1 de junio. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado que tan solo se podrán recibir ayudas por vehículos eurotaxi. Estas ascienden a 20.000 euros por la compra de coches etiqueta CERO o ECO, sin poder superar en ningún caso el 50% del coste total.

En caso de que el taxi sea de segunda mano y de esta misma calificación, se podrán percibir hasta 10.000 euros, aunque también sin exceder el 50% del coste. Del total de 23,3 millones de euros de crédito con los que cuentan las Ayudas Cambia 360, hasta 2,85 millones están reservados en exclusiva para el taxi.

El sector del taxi es, precisamente, uno de los que desde 2020 está protagonizando con más fuerza la transformación de toda su flota hacia vehículos más sostenibles, con los beneficios respecto a la mejora de la calidad del aire y la salud que supone para los madrileños, según ha destacado el Ayuntamiento de Madrid.

De los 15.754 taxis que hay en la capital, ya no queda ninguno con clasificación ambiental A, los más contaminantes. En 2020 sólo había 20 taxis CERO emisiones circulando por la ciudad, una cifra que se ha multiplicado por 64 en siete años, alcanzando los 1.284 vehículos en la actualidad.

Por su parte, los vehículos etiqueta ECO se han duplicado en el mismo periodo, pasando de 7.511 en 2018 a unos 13.795 el año pasado, y representando el 87,5% de todo el sector. Además, ha descendido notablemente la presencia de los vehículos C, reduciéndose un 82% desde 2018, lo que supone el 4% de los taxis de Madrid.

Las Ayudas Cambia 360 se han convertido en una "herramienta fundamental" para el Ayuntamiento de Madrid de cara a incentivar a los ciudadanos a protagonizar "el cambio hacia la sostenibilidad en todos los ámbitos que contempla", contribuyendo a haber cumplido por cuarto año consecutivo con la directiva europea de calidad del aire.