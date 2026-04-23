Almeida aprueba la ampliación de la plaza Mayor de Villaverde hasta los 2.974 m2 y con más zonas verdes

Las claves

Las claves Generado con IA La Plaza Mayor de Villaverde será ampliada hasta los 2.974 m2, incorporando 927 m2 de zonas verdes. El proyecto mantendrá el antiguo cine de Villaverde, que se convertirá en un espacio terciario, respetando su valor histórico. La nueva plaza contará con zonas ajardinadas, conectando espacios públicos y mejorando la habitabilidad y sostenibilidad del entorno. Se busca revitalizar el casco histórico de Villaverde, fomentando el comercio local y promoviendo espacios de encuentro vecinal.

La deteriorada Plaza Mayor de Villaverde pasará por un proceso de recuperación manteniendo las instalaciones del antiguo cine, que tendrá uso terciario, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este órgano ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución Vieja de Pinto-Antimonio, en el casco histórico de Villaverde, promovido por Fun Business S. L., que ejecutará y financiará los trabajos con la supervisión del área de Obras y Equipamientos.

El proyecto busca recuperar y ordenar el entorno de la Plaza Mayor de Villaverde poniendo en valor su patrimonio histórico y mejorando un área ahora deteriorada. Ahora se incorporará una zona verde pública que ampliará la plaza, remodelada recientemente, y conectará con la plazoleta existente en la intersección de las calles Albino Hernández Lázaro, La Plata y Covachuelas.

La actuación prevé la creación de una plaza pública ajardinada que conecte y potencie los espacios libres, generando un nuevo pulmón verde rodeado de dos edificios residenciales de una treintena de viviendas con dos locales comerciales y plazas de garaje.

El antiguo cine

Además contará con una parcela dotacional de uso municipal y mantendrá el histórico inmueble que fue el cine de Villaverde convirtiéndolo en un espacio terciario. En total, se actuará en una superficie de 2.974 metros cuadrados, de los que 927 corresponderán a las zonas verdes.

El proyecto respetará las características arquitectónicas tradicionales, incorporando mejoras de habitabilidad y criterios de sostenibilidad como cubiertas verdes, drenajes sostenibles, vegetación autóctona y zonas de sombra. Todo ello, con los objetivos de promover espacios de encuentro entre los vecinos y revitalizar el comercio de la zona.