Madrid lo hace oficial: dará ayudas de hasta 30.000 € con el Plan Adapta, que ya ha logrado reformar 2.700 viviendas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación del balance del Plan Adapta en 2024. Ayuntamiento de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid lanza una nueva convocatoria del Plan Adapta, con ayudas de hasta 30.000 euros para adaptar viviendas de personas con discapacidad. Desde 2020, el programa ha permitido reformar 2.722 viviendas, con una inversión acumulada de 21,1 millones de euros, ampliando ahora a 25,1 millones. Las reformas incluyen eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y adaptación de estancias como baños y cocinas. El objetivo es mejorar la autonomía, seguridad y calidad de vida de los beneficiarios, permitiéndoles vivir con mayor dignidad en sus propios hogares.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado lanzar próximamente una nueva convocatoria del Plan Adapta. Un programa de ayudas para reformar viviendas de personas con discapacidad y poder adaptarlas, como bien dice su nombre, a sus condiciones y necesidades.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha en 2020 por el Consistorio regido por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y que ya ha permitido realizar 2.722 intervenciones en la ciudad, con una inversión de 21,1 millones de euros.

Esta vez estará dotado con 4 millones de euros, a los que incorporará nuevas líneas de actuación, lo que elevará la inversión total hasta los 25,1 millones de euros desde su puesta en marcha.

Este lunes, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), Álvaro González, acompañado por la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha visitado una de las viviendas del distrito en la que se han ejecutado dichas obras de adaptación financiadas a través del plan.

La actuación en concreto ha contado con una subvención de 30.000 euros —la cuantía máxima prevista en el programa— y ha permitido transformar el inmueble para adaptarlo a las necesidades de la persona residente, con discapacidad, mejorando su autonomía, seguridad y calidad de vida.

Durante la visita, González ha destacado que "estas actuaciones reflejan cómo las políticas públicas, cuando están bien diseñadas, tienen un impacto directo y positivo en la vida de las personas", ya que la intervención en esta vivienda ha supuesto una reforma integral desde el punto de vista de la accesibilidad.

Para facilitar la movilidad, se ha modificado la distribución interior, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la funcionalidad de los espacios en el día a día, como enumeran desde el Ayuntamiento en una nota de prensa. Asimismo, se han sustituido las carpinterías exteriores, respetando la estética del edificio, lo que ha permitido mejorar de forma notable la eficiencia energética y el confort térmico y acústico del inmueble.

González y Estrada comprobando trabajos Plan Adapta Madrid en vivienda. Ayuntamiento de Madrid

Las obras también han incluido actuaciones de conservación, con la renovación de suelos, alicatados, revestimientos y pinturas, así como la actualización de las instalaciones, garantizando un entorno más seguro y adaptado a las necesidades actuales.

De forma específica, se han incorporado soluciones de accesibilidad como la adaptación del cuarto de baño, la adecuación de puertas y pasillos, la instalación de pasamanos y barras de apoyo y la eliminación de desniveles mediante una rampa de acceso a la terraza. Además, se ha adaptado la cocina con electrodomésticos a alturas accesibles y se han instalado sistemas de domótica para favorecer la autonomía personal.

El delegado ha subrayado que "más allá de la intervención técnica, lo más relevante es el resultado humano, ya que permite a la persona beneficiaria vivir con mayor autonomía, seguridad y dignidad en su propio hogar".