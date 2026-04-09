Madrid lo hace ofical: se abre el plazo para solicitar la ayuda de hasta 385 euros para los niños que vayan a guarderías privadas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita a la Escuela Infantil Municipal Muñeco de Nieve., donde ha presentado su plan para fomentar la natalidad. Ayuntamiento de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar la beca infantil plus para guarderías privadas, con ayudas de hasta 385 euros mensuales para el curso 2026-2027. Las ayudas están dirigidas a familias con renta per cápita igual o inferior a 30.000 euros y varían según los ingresos: 118, 220 o 385 euros al mes. La beca cubre matrícula, mensualidades, comedor y horario ampliado, y el pago se realizará de forma adelantada cada dos meses. Para acceder, los menores deben estar matriculados en guarderías privadas de Madrid y los padres empadronados en el municipio al menos dos años antes.

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para la beca infantil plus para el curso 2026-2027. Mediante esta ayuda, se pretende incentivar la escolarización de los niños de 0 a 3 años en guarderías privadas. El apoyo se da en la financiación de la matrícula, las mensualidades, el comedor y el horario ampliado.

Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 28 de abril para presentar las solicitudes mediante dos vías. En línea, a través de la sede electrónica, y de forma presencial en las oficinas del Registro, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La beca infantil plus se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. A través de esta medida, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad fomenta el acceso de los menores de 0 a 3 años a una educación temprana de calidad y favorece la conciliación de las familias.

En el curso 2026-2027 la ayuda está dotada con un presupuesto de 6,9 millones de euros, lo que supone un aumento del crédito de 1,8 millones de euros con respecto al curso anterior, con el objetivo de alcanzar un mayor número de beneficiarios.

La cuantía que se concede a las familias es de 118, 220 o 385 euros al mes, en función de sus ingresos. Para acceder a la beca, la renta mensual per cápita de la unidad familiar solicitante (el total de ingresos dividido entre el número de miembros) debe ser igual o inferior a 30.000 euros.

Al igual que en convocatorias precedentes, las ayudas son compatibles con las que pudieran otorgar otras administraciones públicas o privadas hasta cubrir el coste completo del servicio, según ha recordado el Ayuntamiento.

Así, el primer tramo establece una cuantía de 4.235 euros al año, a razón de 385 euros al mes entre septiembre de 2026 y julio de 2027, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita esté comprendida entre 0 y 10.420 euros.

El segundo tramo fija una ayuda de 2.420 euros al año, equivalente a 220 euros mensuales durante el mismo periodo, dirigida a familias con rentas per cápita de entre 10.420 y 17.020 euros.

Por su parte, el tercer tramo contempla una cuantía de 1.298 euros anual, a razón de 118 euros al mes entre septiembre de 2026 y julio de 2027, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 17.020 y 30.000 euros.

Requisitos para pedirla

De conformidad con la convocatoria, las familias deben ser padre, madre, tutor o representante legal de un menor para cuya escolarización se solicita la ayuda, que haya nacido en los años 2024, 2025 o 2026 o cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero de 2027.

Asimismo, el menor debe estar matriculado o tener reserva de plaza en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso escolar 2026-2027 en un centro de titularidad privada del municipio de Madrid autorizado por la administración educativa para impartir dicho ciclo. Siempre que no ocupe plaza sostenida total o parcialmente con fondos públicos, y la renta anual per cápita de la unidad familiar no supere los 30.000 euros.

Por otro lado, la madre o el padre deben estar empadronados en el municipio de Madrid a fecha de publicación de la convocatoria y que haya mantenido este requisito de manera ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores.

Entre los requisitos para acceder a la ayuda figuran no estar incursos en las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario establecidas en la Ley General de Subvenciones, con las excepciones indicadas en la convocatoria, así como no tener pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos.

Pago adelantado

La beca infantil plus del curso 2026-2027 da continuidad a la mejora que el Ayuntamiento implementó el curso pasado. Por segundo año consecutivo, el abono de la ayuda se realizará cada dos meses y no tras la finalización del curso escolar.

Este pago adelantado evita que las familias tengan que anticipar la totalidad del coste que suponen la matrícula y las mensualidades del centro. Para que esto sea posible, el Ayuntamiento se apoyará de nuevo en una entidad colaboradora que se encargará de diferentes gestiones, como la revisión de los documentos justificativos del gasto aportados por los beneficiarios y el abono de los importes ya justificados.