Ya ha entrado en vigor: 1,5 millones de euros en ayudas para los bares, restaurantes, comercios y hoteles en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado 1,5 millones de euros en ayudas para digitalizar comercios, bares, restaurantes y hoteles en 2026. Las subvenciones buscan fortalecer la competitividad, modernizar la estructura digital y mejorar los servicios de mercados municipales. Se financiarán herramientas de transformación digital, iniciativas de inteligencia artificial y campañas promocionales digitales. Las ayudas no serán compatibles con otras subvenciones municipales de idéntico objeto, pero sí con las de otras administraciones si no se supera el coste total del proyecto.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la convocatoria de subvenciones para fomentar la digitalización en los sectores comercial, hotelero y hostelero correspondiente al año 2026.

La dotación total es de 1,5 millones de euros, ampliable en 500.000 euros en caso de disponibilidad de crédito. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión de la pasada Junta de Gobierno.

Su objetivo es fortalecer la competitividad del comercio de proximidad, modernizar su estructura digital y mejorar la prestación del servicio público de los mercados municipales.

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del 17 de octubre. Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid

Para ello se financiarán instrumentos y herramientas que faciliten la implantación y la gestión operativa de procesos de transformación digital. Las ayudas se dirigirán a asociaciones de los sectores comercial, hostelero y hotelero, así como a las entidades concesionarias de mercados municipales.

La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027 y en la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera (EIFACH) 2025-2027. Ambos planes sitúan la digitalización como una prioridad para reforzar la resiliencia y la visibilidad de estos sectores.

Estas medidas permitirán desarrollar iniciativas más completas y profesionalizadas, reforzar líneas ya consolidadas en ediciones anteriores y abrir nuevas oportunidades tecnológicas adaptadas a las necesidades actuales del comercio y la hostelería.

Promoción digital

La convocatoria incorpora la posibilidad de financiar actuaciones basadas en inteligencia artificial. Se trata de un ámbito tecnológico de creciente demanda que permitirá mejorar la gestión interna, optimizar procesos y reforzar la atención y la comunicación con asociados y usuarios.

Asimismo, la convocatoria integra tanto las actuaciones promocionales digitales generales como las campañas promocionales digitales específicas. Estas campañas se financiaban anteriormente a través de la convocatoria de dinamización comercial y pasan ahora a recogerse exclusivamente en la convocatoria de digitalización.

Esta reorganización busca aportar mayor claridad y coherencia, además de una gestión más ordenada de la promoción digital. Se mantiene también la posibilidad de contratar gestores especializados para ejecutar estas actuaciones en redes sociales y canales multimedia.

La convocatoria concreta los requisitos para la contratación de personal dedicado a la logística de tienda online. Este personal deberá contar con perfiles específicos, como pickers o profesionales especializados en e-commerce. Además, deberá acreditarse un volumen mínimo de actividad que justifique su contratación.

Asimismo, se excluyen actuaciones de escaso impacto, como los servicios de SEO/SEM o las campañas sin planificación mínima. La convocatoria prioriza proyectos con efectos directos en la transformación digital del comercio, la hostelería, la hotelería y los mercados municipales.

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En cuanto a la comisión de valoración, se incorporan dos vocales externos procedentes del ámbito universitario. Uno será designado por una universidad pública y otro por una universidad privada, ambas radicadas en la Comunidad de Madrid.

Las universidades deberán contar con un convenio de colaboración con el Área de Economía, Innovación y Hacienda. Este requisito asegura la existencia de un marco institucional previo que acredite su experiencia, capacidad y conocimiento en materias relacionadas con el objeto de la convocatoria.

Compatibilidad de subvenciones

La convocatoria establece, como novedad, que estas ayudas no serán compatibles con otras subvenciones del Ayuntamiento de Madrid o de sus organismos autónomos que tengan idéntico objeto.

No obstante, sí podrán coexistir con ayudas de otras administraciones o entidades, siempre que no se supere el coste total de la actividad subvencionada.

Esta medida busca garantizar un uso más eficiente de los recursos municipales, evitar duplicidades y asegurar que cada proyecto cuente con una financiación adecuada y proporcional.