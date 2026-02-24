Almeida reforma la icónica casa que fotografió Robert Capa en Entrevías: un lugar pionero para niños en riesgo de exclusión

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid rehabilitará la casa de la calle Peironcely 10, famosa por la foto de Robert Capa, para crear un centro cultural dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión. El nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa ofrecerá talleres de artes plásticas, escénicas, musicales y literatura, además de un espacio de exposición abierta. La rehabilitación del edificio contará con una inversión de 1.050.000 euros y se prevé que el centro esté operativo en 2028. La Fundación José María de Llanos gestionará la programación del centro, con el objetivo de fomentar la integración y el desarrollo artístico de los jóvenes de Entrevías.

Hace tiempo que el Ayuntamiento de Madrid pretende resucitar el edificio que ocupa el número 10 de la calle Peironcely en el barrio de Entrevías de Madrid. Un sitio famoso por la mítica foto que este año cumple ya 90 años: la inmortalización del fotógrafo húngaro Robert Capa de unos niños frente al edificio durante el asedio de las tropas franquistas a la capital.

El inmueble sigue en pie y durante varios años ha permanecido okupado. Por eso, diversas iniciativas de izquierdas habían intentado anteriormente que se recuperara el lugar para usarlo como centro cultural.

En 2018, la iniciativa promovida por el PSOE salió adelante sin ningún voto en contra. Pero varias circunstancias ralentizaron el proceso. No ha sido hasta estos últimos años que el Consistorio madrileño ha conseguido poner en marcha la redacción de un proyecto para rehabilitar el edificio.

Este martes, de hecho, el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha anunciado mediante un comunicado que se prevé que para 2028 se instale el nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa en dicho lugar.

Se trata de un espacio pionero de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años. Una iniciativa impulsada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con las áreas de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

La foto de Robert Capa de unos niños delante del número 10 de la calle Peironcely, en Entrevías (Madrid), en noviembre de 1936. Museo Reina Sofía

Precisamente, en relación con el simbolismo aportado por dicha fotografía, donde los niños, jugando e inocentes, se encuentran al frente de esta fachada llena de metralla, el nuevo centro irá dirigido a menores en riesgo de exclusión social.

Será la Fundación José María de Llanos la responsable de la programación del nuevo recurso, de la mano del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Esta cuenta con una dilatada trayectoria en formación y educación de jóvenes en el barrio del distrito de Puente de Vallecas.

El proyecto cultural

Como avanzan desde el Consistorio, los programas que se desarrollarán en este nuevo centro incluirán varias líneas de trabajo.

En primer lugar, estarán las artes plásticas, con talleres de pintura y modelado, y las artes escénicas, para la práctica de teatro y danza. Por otro lado, se organizarán actividades en torno a las artes musicales, con clases de composición, interpretación y producción.

La literatura ocupará otra de las líneas programáticas, con cursos de creación de novela, poesía, ensayo, guion cinematográfico y textos teatrales. Además, se creará un entorno de exposición abierta e interdisciplinar, donde desarrollar acciones culturales en pequeño formato para interactuar con las obras o con los artistas.

El inmueble conservará, asimismo, una de las viviendas con el objetivo de contextualizar el edificio y su importancia dentro de la historia de la ciudad y de la obra de Robert Capa. De este modo, todo aquel que desee visitar el inmueble podrá conocer el valor del edificio como testigo directo de la Guerra Civil en Madrid.

Recuperación del edificio

Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid está redactando el proyecto de recuperación del inmueble. La inversión total para la rehabilitación del edificio será de 1.050.000 euros, financiados por el Plan de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid (SURES), impulsado y coordinado desde el Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

La previsión incluye una distribución por anualidades de 17.000 euros en 2025; 75.000 euros, en 2026; 400.000 euros, en 2027, y 558.000 euros, en 2028.

Este espacio contará con más de 400 metros cuadrados. "El proyecto busca cubrir así una necesidad del barrio de Entrevías, puesto que en la actualidad existen centros culturales en la zona, pero la participación en ellos es prioritariamente de personas adultas".

"Para el Área de Cultura, Turismo y Deporte es un orgullo poder contar con un proyecto tan innovador que contribuye a descentralizar la cultura y fomentar la creación entre los jóvenes de Entrevías", ha afirmado su delegada, Marta Rivera de la Cruz, en dicho comunicado. "Estamos convencidos de que en poco tiempo este centro dará buena muestra del talento que hay en este barrio madrileño y de la importancia de impulsarlo y estimularlo".

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha destacado que este proyecto "favorecerá la integración de jóvenes en riesgo de exclusión social, ya que les proporcionará nuevas oportunidades de formación".

Así, el delegado ha señalado que la cultura y el arte "son también herramientas de aprendizaje y cohesión social" y ha trasladado que este nuevo espacio "contribuirá al crecimiento personal y artístico de los jóvenes vallecanos".